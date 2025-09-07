BJP सांसद की बहन से ससुरालीजनों ने की मारपीट, चाकू लेकर दौड़ा देवर, ससुर ने डंडे ने बरसाए डंडे

कासगंज से घरेलू विवाद के चलते फर्रुखाबाद सांसद मुकेश राजपूत की बहन से ससुरालीजनों द्वारा मारपीट करने का मामला प्रकाश में आया है। मारपीट का एक वीडियो भी वायरल हुआ है। ्

यूपी के कासगंज से घरेलू विवाद के चलते फर्रुखाबाद सांसद मुकेश राजपूत की बहन से ससुरालीजनों द्वारा मारपीट करने का मामला प्रकाश में आया है। मारपीट का एक वीडियो भी वायरल हुआ है। इस वीडियो में घर के बाहर गली में ससुर व देवर द्वारा उसके साथ मारपीट की जा रही है। सोशल नेटवर्किंग पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस अधिकारियों ने घटना का संज्ञान लिया है। मामले में पीड़िता की ओर से तहरीर मिलने के बाद पुलिस ने ससुर व देवर के विरुद्ध संबंधित धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है।

सहावर थाना में दर्ज कराई रिपोर्ट में फर्रुखाबाद से भाजपा सांसद मुकेश राजपूत की बहन रीना पत्नी रवेंद्र कुमार निवासी अवंतीबाई नगर सहावर ने बताया है कि उसकी शादी करीब 17 वर्ष पूर्व हुई थी। घटना रविवार की दोपहर करीब एक बजे की है। वह घर में थी, तभी उसके ससुर लक्ष्मण सिंह, देवर गिरीश छत के जाल से उसकी वीडियो बनाने लगे। उसने वीडियो बनाने का विरोध किया, तभी उसके ससुर छत से राइफल लेकर नीचे उतर आए और उसे गोली मारने की धमकी देते हुए राइफल की बट से मारपीट की। वह जान बचाकर घर से बाहर की ओर भागी, तभी देवर राजेश ने उस पर चाकू से वार किया, जिससे वह घायल हो गई।