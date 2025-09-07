BJP MP sister beaten up by in-laws brother-in-law ran after her with knife father-in-law beat her with sticks BJP सांसद की बहन से ससुरालीजनों ने की मारपीट, चाकू लेकर दौड़ा देवर, ससुर ने डंडे ने बरसाए डंडे, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsBJP MP sister beaten up by in-laws brother-in-law ran after her with knife father-in-law beat her with sticks

BJP सांसद की बहन से ससुरालीजनों ने की मारपीट, चाकू लेकर दौड़ा देवर, ससुर ने डंडे ने बरसाए डंडे

कासगंज से घरेलू विवाद के चलते फर्रुखाबाद सांसद मुकेश राजपूत की बहन से ससुरालीजनों द्वारा मारपीट करने का मामला प्रकाश में आया है। मारपीट का एक वीडियो भी वायरल हुआ है। ्

Dinesh Rathour कासगंजSun, 7 Sep 2025 11:01 PM
share Share
Follow Us on
BJP सांसद की बहन से ससुरालीजनों ने की मारपीट, चाकू लेकर दौड़ा देवर, ससुर ने डंडे ने बरसाए डंडे

यूपी के कासगंज से घरेलू विवाद के चलते फर्रुखाबाद सांसद मुकेश राजपूत की बहन से ससुरालीजनों द्वारा मारपीट करने का मामला प्रकाश में आया है। मारपीट का एक वीडियो भी वायरल हुआ है। इस वीडियो में घर के बाहर गली में ससुर व देवर द्वारा उसके साथ मारपीट की जा रही है। सोशल नेटवर्किंग पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस अधिकारियों ने घटना का संज्ञान लिया है। मामले में पीड़िता की ओर से तहरीर मिलने के बाद पुलिस ने ससुर व देवर के विरुद्ध संबंधित धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है।

सहावर थाना में दर्ज कराई रिपोर्ट में फर्रुखाबाद से भाजपा सांसद मुकेश राजपूत की बहन रीना पत्नी रवेंद्र कुमार निवासी अवंतीबाई नगर सहावर ने बताया है कि उसकी शादी करीब 17 वर्ष पूर्व हुई थी। घटना रविवार की दोपहर करीब एक बजे की है। वह घर में थी, तभी उसके ससुर लक्ष्मण सिंह, देवर गिरीश छत के जाल से उसकी वीडियो बनाने लगे। उसने वीडियो बनाने का विरोध किया, तभी उसके ससुर छत से राइफल लेकर नीचे उतर आए और उसे गोली मारने की धमकी देते हुए राइफल की बट से मारपीट की। वह जान बचाकर घर से बाहर की ओर भागी, तभी देवर राजेश ने उस पर चाकू से वार किया, जिससे वह घायल हो गई।

देवर गिरीश ने उस पर सरिया से प्रहार किया। वह चीखपुकार करती हुई घर के बाहर गली में आ गई। इसके बाद उसके ससुर राइफल छोड़कर पीछा करते हुए बाहर आ गए और उसके साथ ससुर व देवर ने गली में भी मारपीट की। ससुर ने डंडे से पीटा। इस दौरान बाहर जुटी लोगों की भीड़ ने उससे हुई मारपीट का वीडियो भी बना लिया। यह वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। सहावर इंस्पेक्टर चमन कुमार गोस्वामी ने बताया कि महिला से मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है। पीड़िता की ओर से तहरीर मिली है। ससुर, देवर समेत तीन आरोपियों के विरुद्ध नामजद रिपोर्ट रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।

UP Police Kasganj Up Latest News
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |