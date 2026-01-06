Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsBJP MP Manoj Tiwari attacks Akhilesh Yadav Samajwadi Party calendar, calling it a Pakistani calendar
अखिलेश के सपा पीडीए पंचांग को पाकिस्तानी कैलेंडर बताया,बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का बड़ा हमला

अखिलेश के सपा पीडीए पंचांग को पाकिस्तानी कैलेंडर बताया,बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का बड़ा हमला

संक्षेप:

अखिलेश यादव के समाजवादी पीडीए पंचांग को लेकर सियासत शुरू हो गई। इसको लेकर बीजेपी ने पलटवार किया है। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने अखिलेश के सपा पीडीए पंचांग को पाकिस्तानी कैलेंडर बताया है।

Jan 06, 2026 12:41 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

उत्तर प्रदेश में सपा के पीडीए पंचांग पर सियासत तेज हो गई है। सपा के इस पंचांग पर बीजेपी पलटवार किया है। भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर निर्माण की तिथि का उल्लेख न करने पर इसकी आलोचना की है। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने पीडीए कैलेंडर पर हमला करते हुए इसे पाकिस्तानी कैलेंडर करार दिया। उन्होंने कहा कि राम मंदिर की तिथि को कैलेंडर से हटाना न केवल भगवान राम का विरोध है, बल्कि भारतीय संस्कृति का भी अपमान है। उन्होंने चेतावनी दी कि उत्तर प्रदेश की जनता इस कदम को स्वीकार नहीं करेगी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने समाजवादी पीडीए पंचांग-2026 का विमोचन किया था। इस पीडीए पंचांग में विशेष रूप से पीडीए समाज के महापुरुषों की जयंती व पुण्यतिथि के साथ राष्ट्रीय और ऐतिहासिक दिवसों का भी उल्लेख है। पंचांग में रोजाना की आवश्यकता के भी कालम हैं।

समाजवादी पार्टी के जारी पंचांग की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें पीडीए समाज से जुड़े महापुरुषों की जयंती और पुण्यतिथि को प्रमुखता से शामिल किया गया है। इसके साथ ही देश के राष्ट्रीय पर्वों, ऐतिहासिक दिवसों और सामाजिक आंदोलनों से जुड़े महत्वपूर्ण दिन भी इसमें दर्ज हैं। यह पंचांग केवल तिथियों की जानकारी नहीं देता, बल्कि समाज को अपने नायकों को याद करने और उनके विचारों से प्रेरणा लेने का अवसर प्रदान करता है। पर्व-त्योहार, व्रत, विशेष तिथियां तथा सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण दिनों का समावेश इसे एक संपूर्ण और उपयोगी पंचांग बनाता है, जिससे यह समाज के हर वर्ग के लिए लाभकारी सिद्ध होगा।

ये भी पढ़ें:अखिलेश ने अब पीडीए पंचांग 2026 जारी कर दिया, सपा के कैलेंडर में क्या है खास?
Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey
दीप नरायन पांडेय, डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में कार्यरत रहे। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में हैं। राजनीति के साथ क्राइम और अन्य बीटों पर काम करने का अनुभव। और पढ़ें
Up News UP News Today Samajwadi Party अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |