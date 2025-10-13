यूपी पुलिसकर्मियों के भत्ते की घोषणाएं तत्काल लागू करें, BJP सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने लिखी चिट्ठी
बीजेपी के राज्यसभा सदस्य और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद को पत्र लिखकर पुलिस कर्मियों के लिए की गई घोषणाएं जल्द पूरी करने की मांग की। लेटर वायरल हो रहा है।
भाजपा के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद डॉ. लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पुलिस कर्मियों के हित में की गई भते की घोषणाओं को तत्काल प्रभाव से लागू करने की मांग की है। उन्होंने इस संबंध में प्रमुख सचिव गृह को पत्र भेजते हुए लिखा है कि इन घोषणाओं को हुए काफी समय हो चुका है, लेकिन अभी तक इन्हें लागू नहीं किया गया है। सांसद लक्ष्मीकांत का प्रमुख सचिव को लिखा गया यह लेटर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। यह पत्र 12 अक्टूबर 2025 को जारी किया गया है और अब शासन स्तर पर इसकी चर्चा तेज हो गई है। माना जा रहा है कि गृह विभाग जल्द ही इस पर निर्णय ले सकता है।
डॉ. लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा कि पुलिस कर्मचारी 24 घंटे जनता की सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगे रहते हैं, इसलिए उनके भत्तों और सुविधाओं में सुधार की घोषणाओं को जल्द अमल में लाया जाना चाहिए। सांसद लक्ष्मीकांत ने पत्र में लिखा कि राज्य सरकार ने पुलिसकर्मियों के लिए कई अहम घोषणाएं की थीं।
लक्ष्मीकांत ने पत्र में तीन प्रमुख घोषणाओं का उल्लेख किया है, जिसमें वर्दी भत्ता ₹3000 से बढ़ाकर 5000 करने की घोषणा, सिविल भत्ता 2000 रुपये प्रतिवर्ष किए जाने की घोषणा और मोटरसाइकिल भत्ता 500 रुपये प्रतिमाह देने की घोषणा है। डॉ. बाजपेयी ने पत्र में लिखा कि यदि ये घोषणाएं सरकार द्वारा की गई हैं, तो इन्हें अविलंब लागू करने के निर्देश दिए जाएं, ताकि पुलिस कर्मियों को इसका लाभ जल्द मिल सके।