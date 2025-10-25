Hindustan Hindi News
'बांग्लादेशी' और 'घुसपैठिया', BJP सांसद बृजलाल ने सफाई कर्मियों को रोक की पूछताछ; जानें फिर

संक्षेप: भाजपा सांसद और पूर्व डीजीपी बृजलाल ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मांग की कि लखनऊ समेत पूरे यूपी में अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जाए। उन्होंने कहा कि इनकी झुग्गी-झोपड़ियों को हटाया जाना चाहिए और सभी संदिग्धों की पहचान कर उन्हें वापस बांग्लादेश भेजा जाना चाहिए।

Sat, 25 Oct 2025 08:19 AMAjay Singh लाइव हिन्दुस्तान
राजधानी लखनऊ में मॉर्निंग वॉक पर निकले भाजपा के राज्यसभा सांसद और यूपी के पूर्व डीजीपी बृजलाल ने हाथ में झाड़ू लिए खड़े कुछ पुरुषों और महिलाओं को सड़क पर रोक कर उनसे पूछताछ की और वीडियो बनाया। बताया जा रहा है कि ये लोग नगर निगम की ओर से बतौर सफाई कर्मी काम करते हैं। बृजलाल ने उनके बांग्लादेशी और घुसपैठिया होने का शक जताया।

बाद में पूर्व डीजीपी द्वारा शेयर किए गए वीडियो में ये लोग खुद को असोम का रहने वाला बता रहे हैं। जबकि पूर्व डीजीपी बृजलाल ने उन्हें घुसपैठिया बताते हुए कार्रवाई करने की जरूरत बताई। उन्होंने कहा कि वह सीएम योगी से प्रदेश में अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ सख्त अभियान चलाने की मांग करेंगे।

भाजपा सांसद बृजलाल ने लखनऊ नगर निगम पर भी आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि निगम ने इन लोगों को सफाईकर्मी के रूप में काम का लाइसेंस दे रखा है। सांसद बृजलाल, लखनऊ के गोमती नगर क्षेत्र में मॉर्निंग वॉक पर निकले थे। इसी दौरान उन्हें ये लोग दिखाई पड़े थे। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी के कार्यकाल में बड़ी संख्या में अवैध बांग्लादेशी असोम में घुसे थे। ऐसी लापरवाही आईएसआई जैसी एजेंसियों को देश में घुसपैठ का मौका देती है।

उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ से मांग की कि लखनऊ समेत पूरे उत्तर प्रदेश में अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जाए। उन्होंने कहा कि इनकी झुग्गी-झोपड़ियों को हटाया जाना चाहिए और सभी संदिग्धों की पहचान कर उन्हें वापस बांग्लादेश भेजा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग भारत की सुरक्षा के लिए खतरा बन गए हैं। कई घटनाओं में इसकी भूमिका रही है।

भाजपा सांसद और पूर्व डीजीपी बृजलाल ने कहा कि लखनऊ के गोमतीनगर विस्तार में खाली जमीनों, गोमती नदी की तलहटी और नालों के किनारे इनकी बहुत सी झोपड़ियां मिल जाएंगी। ये अपने को असोम के अलग-अलग गांवों का रहने वाला बताते हैं। ये वही स्थान हैं जहां कांग्रेसी सरकारों में इन्हें वोट बैंक के तौर पर बसाया गया था।

अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
