VIDEO: भाजपा एमएलसी के बेटे ने ट्रैफिक पुलिस पर झाड़ा रौब, सिपाही ने निकाल दी सारी हेकड़ी
हाथरस में भाजपा एमएलसी के बेटे की दबंगई दिखाते हुए ट्रैफिक पुलिस को हड़काने की कोशिश की। लेकिन सिपाही ने पिता के नाम पर रौब झाड़ने वाले युवक को फटकार लगा दी साथ ही नसीहत भी दी। जिसका वीडियो वायरल हो रहा है।
यूपी के हाथरस में भाजपा एमएलसी के बेटे की दबंगई सामने आई है। युवक ने पिता के नाम पर रौब झाड़ते हुए ट्रैफिक पुलिस को हड़काने की कोशिश की। लेकिन पुलिस ने मनबढ़ बेटे के दिमाग को ठिकाने में ला दिया। इसके साथ ही वह कानूनी शिकंजे में भी फंस गया। वहीं, इससे जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
ये मामला सासनी कोतवाली क्षेत्र के पास का है। जहां सोमवार दोपहर करीब 3 बजे अलीगढ़ से भाजपा से एमएलसी ऋषिपाल सिंह के बेटे चौधरी तपेश की विधायक लिखी एक स्कॉपियो हाइवे के किनारे सड़क पर खड़ी थी। इससे चौहारे पर जाम लगने लगा। तब ड्यूटी पर तैनात ट्रैफिक पुलिसकर्मी एसपी सिंह ने गाड़ी हटाने के लिए कहा तो इस पर कार सवार युवक भड़क गया और सिपाही से बदतमीजी से बात करते हुए कहा कि चल हट, भाग यहां से...साथ ही गाड़ी हटाने से भी इनकार कर दिया। इस बात पर सिपाही और एमएलसी के बेटे आपस में भीड़ गए। वायरल वीडियो में सिपाही ने कहा, 55 साल की उम्र है और तुम हमसे हटने के लिए कह रहे हो। इसपर कार सवार युवक ने कहा कि इतनी उम्र है तभी इज्जत कर रहा हूं। इस पर सिपाही ने कहा कि इसलिए पीछे जाम लगवा रहे हो। पिता का नाम बदनाम कर रहे हो। युवक ने कहा- मैं प्यार से बात कर रहा हूं। तुम कह रहे हो कि तुम इंस्पेक्टर हो?
उधर, इसका वीडियो वायरल होने के बाद हाथरस एसपी अशोक कुमार सिंह ने कहा कि वीडियो संज्ञान में आया है। मामले की जांच की जा रही है। रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। उधर, इस वीडियो को एक्स पर पोस्ट करते हुए कांग्रेस पार्टी ने भाजपा पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने लिखा, 'सत्ता के नशे में चूर विधायक पुत्र अपने पापा की गाड़ी में बैठकर पुलिसकर्मी को धमका रहा है। ड्यूटी कर रहे पुलिसकर्मी ने सिर्फ इतना कहा था कि गाड़ी हटा लीजिए, जाम लग रहा है। इतना कहने के बाद ही विधायक का बेटा भड़क उठा और पुलिसकर्मी को कहा- भाग जा यहां से।'