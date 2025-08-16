मेरठ के इस्लामाबाद इलाके को लेकर बीजेपी MLC ने कर दी बड़ी मांग, क्या बोले

मेरठ के इस्लामाबाद इलाके को लेकर बीजेपी MLC धर्मेंद्र भारद्वाज ने बड़ी मांग कर दी।मेरठ के उपनगर इस्लामाबाद का नाम बदलकर मातादीन वाल्मीकि नगर रखने का प्रस्ताव दिया है।

भाजपा एमएलसी धर्मेंद्र भारद्वाज ने मेरठ के उपनगर इस्लामाबाद का नाम बदलकर मातादीन वाल्मीकि नगर रखने का प्रस्ताव दिया है। उन्होंने बड़ी मांग कर दी। उन्होंने कहा है कि किसी को पाकिस्तान से प्रेम हो सकता है, उन्हें न तो पाकिस्तान से प्रेम है और न उसकी राजधानी से।

विधान परिषद में चर्चा के दौरान एमएलसी धर्मेंद्र भारद्वाज ने प्रदेश के विकास और सामाजिक गौरव की दृष्टि से मेरठ शहर के ऐतिहासिक उपनगर इस्लामाबाद का नाम बदलकर मातादीन वाल्मीकि नगर रखने का प्रस्ताव सत्र में प्रस्तुत किया। धर्मेंद्र भारद्वाज ने इस प्रस्ताव के पीछे तर्क देते हुए कहा कि स्वतंत्रता संग्राम के वीर सपूत मातादीन वाल्मीकि का योगदान देश की आजादी की लड़ाई में अद्वितीय रहा है। मातादीन वाल्मीकि ने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध बगावत की चिंगारी भड़काने में अग्रणी भूमिका निभाई थी।

उन्होंने अपनी बहादुरी और बलिदान से आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत प्रदान किया। भारद्वाज का कहना है कि किसी भी क्षेत्र का नाम केवल पहचान का प्रतीक नहीं होता, बल्कि वह वहां के इतिहास, संस्कृति और महापुरुषों के सम्मान को भी दर्शाता है। इसलिए मेरठ के इस्लामाबाद इलाके का नाम बदलकर मातादीन वाल्मीकि रखना न केवल ऐतिहासिक न्याय होगा, बल्कि समाज में गौरव और प्रेरणा की भावना को भी बढ़ाएगा।

उन्होंने स्पष्ट किया कि यह कदम किसी धर्म या समुदाय के खिलाफ नहीं है, बल्कि भारत के महान स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति सम्मान व्यक्त करने और उनकी स्मृति को जीवित रखने को है। उन्होंने उम्मीद जताई इस प्रस्ताव को लेकर स्थानीय जनता में उत्साह, समर्थन भी मिलेगा। उम्मीद है सरकार शीघ्र ही इस पर निर्णय लेकर मातादीन वाल्मीकि के सम्मान में यह नाम परिवर्तन लागू करेगी।