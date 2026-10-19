अपमान के खिलाफ दें जनादेश, चुनाव के बीच बीजेपी MLC देवेंद्र प्रताप सिंह की चिट्ठी से सियासी बवंडर

यूपी में विधान परिषद के चुनावी माहौल के बीच भाजपा एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह ने फेसबुक पर हाथ से लिखी एक चिट्ठी पोस्ट करके सियासी बवंडर मचा दिया है। इस चिट्ठी में देवेंद्र प्रताप सिंह ने किसी प्रत्याशी का नाम नहीं लिया है लेकिन जो कुछ लिखा है उसके कई मायने निकाले जा रहे हैं।

गोरखपुर, वरिष्ठ संवाददाता। उत्तर प्रदेश में एमएलसी चुनाव की गहमागहमी के बीच भाजपा के विधान परिषद सदस्य देवेंद्र प्रताप सिंह की एक चिट्ठी से सियासी बवंडर मच गया है। एमएलसी ने इस चिट्ठी में न तो किसी प्रत्याशी का नाम लिया है और न ही खुलकर किसी को जिताने या हराने की बात कही है लेकिन इशारों ही इशारों में उन्होंने जो कहने की कोशिश की है उसकी हर कोई अपने-अपने ढंग से व्याख्या कर रहा है। देवेंद्र सिंह के तेवरों से वाकिफ लोग कह रहे हैं कि चुनावी माहौल में उन्होंने चिट्ठी को सियासी हथियार बनाकर अपना दांव चल दिया है।

देवेंद्र सिंह ने अपने अपमान का जिक्र करते हुए इस चिट्ठी को सोशल मीडिया प्लेटफार्म फेसबुक पर साझा किया है। उनका अपमान किसने किया इस बारे में पूछे जाने पर उन्होंने ‘हिन्दुस्तान’ से कहा कि यह सबको पता है। देवेंद्र सिंह की यह चिट्ठी हाथ से लिखी हुई है। उन्होंने कहा कि चिट्ठी मैंने ही लिखी है। लेकिन अपमान पर साफतौर पर बोलने से वह बचते रहे। उधर, सोशल मीडिया में उनकी चिट्ठी वायरल होने के बाद कई लोगों ने इसे 12 अक्टूबर को गोरखपुर में हुई मुख्यमंत्री की सभा में कथित तौर पर मंच पर कुर्सी नहीं मिलने और उसके बाद क्षेत्रीय अध्यक्ष विनोद राय से हुई उनकी बहस से जोड़ा। बताया जा रहा है कि देवेंद्र सिंह उस दिन के घटनाक्रम से काफी नाराज चल रहे हैं। चिट्ठी से यह नाराजगी खुलकर सामने आ गई है।

क्या लिखा है चिट्ठी में? भाजपा एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह ने फेसबुक पर साझा की चिट्ठी में अपने संघर्ष और पीड़ा को बयां किया है। उन्होंने शिक्षकों और प्रतियोगी नौजवानों को अपने परिवार का हिस्सा बताते हुए लिखा है कि न्याय के लिए उनके संघर्ष को अपमानित किया गया। उन्होंने लिखा है कि अन्याय किसी के भी साथ हो, उस अन्याय के खिलाफ पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष करता हूं। सबको न्याय मिले इसके लिए मैं संघर्ष की पराकाष्ठा तक चला जाता हूं। आज तक मेरे दरवाजे से कोई निराश और खाली हाथ नहीं गया।