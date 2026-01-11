Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsBJP MLA Yogesh Verma walked out meeting chaired by Minister Nitin Agarwal after not being given auditorium in lakhimpur
मंत्री की मीटिंग में भाजपा विधायक को नहीं मिली कुर्सी, सभागार से बाहर निकल गए योगेश वर्मा

मंत्री की मीटिंग में भाजपा विधायक को नहीं मिली कुर्सी, सभागार से बाहर निकल गए योगेश वर्मा

संक्षेप:

लखीमपुर खीरी में भाजपा विधायक योगेश वर्मा को प्रभारी मंत्री की मीटिंग के दौरान कुर्सी नहीं मिली तो वह नाराज हो गए और सभागार से बाहर निकल आए। हालांकि विधायक को कुछ देर बाद अधिकारी मनाकर वापस ले गए और उन्हें कुर्सी पर बैठाया गया।

Jan 11, 2026 07:30 pm ISTDinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, लखीमपुर खीरी
share Share
Follow Us on

यूपी के लखीमपुर खीरी में भाजपा विधायक योगेश वर्मा को प्रभारी मंत्री की मीटिंग के दौरान कुर्सी नहीं मिली तो वह नाराज हो गए और सभागार से बाहर निकल आए। हालांकि विधायक को कुछ देर बाद अधिकारी मनाकर वापस ले गए और उन्हें कुर्सी पर बैठाया गया। नाराज होकर सभागार से बाहर निकलते भाजपा विधायक का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

रविवार को दोपहर को प्रभारी मंत्री नितिन अग्रवाल लखीमपुर खीरी पहुंचे थे। प्रभारी मंत्री ने प्रेसवार्ता व बैठक का समय पहले तीन बजे का दिया था। इसके बाद ढाई बजे का समय सूचना विभाग ने बताया। अधिकारी और पत्रकार ढाई बजे से पहले पहुंच गए प्रभारी मंत्री का इंतजार होता रहा। लेकिन वह नहीं आए। करीब एक घंटे बाद लोग सभागार के बाहर निकल गए। इसके कुछ देर बाद प्रभारी मंत्री पहुंचे। लोगों के बैठने के लिए यहां कुर्सियां कम पड़ गईं। सभागार में पहुंचे सदर विधायक को सीट नहीं मिली तो वह नाराज होकर बाहर निकल आए। इसकी जानकारी जब अफसरों को लगी तो खलबली मच गई। कुछ देर बाद अधिकारी बाहर पहुंचे और नाराज विधायक को मनाकर वापस सभागार ले आए। इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है।

ये भी पढ़ें:दलित महिला हत्याकांड: मेरठ कचहरी बनी छावनी, हत्यारोपी पारस को कोर्ट ने भेजा जेल

श्रमिकों को सशक्त बनाएगा वीबी जीरामजी अधिनियम: नितिन

लखीमपुर जिले के प्रभारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने रविवार को कलक्ट्रेट सभागार में आयोजित प्रेसवार्ता में विकसित भारत जी रामजी योजना की खूबियां गिनाईं। उन्होंने कहा कि इस अधिनियम से श्रमिक सशक्त होंगे। उनको अब 125 दिनों की रोजगार की गारंटी मिलेगी। समय पर भुगतान मिलेगा। 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने की संकल्पना को लेकर भारत सरकार ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम पास कराया। उन्होंने बताया कि यह योजना ग्रामीण परिवारों के श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने, उनको सामाजिक, आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए यह अधिनियम लागू किया गया है। 2009 में कांग्रेस ने मनरेगा की शुरुआत की। इसमें कई खामियां थी। उद्देश्य पूरा नहीं हो पा रहा था। मनरेगा में पहले 100 दिन रोजगार मिलता था अब 125 दिनों के रोजगार की गारंटी मिलेगी।

ये भी पढ़ें:मानसिक बीमार निकला राम मंदिर में पकड़ा गया कश्मीरी, पुलिस ने परिजनों को सौंपा

समय पर भुगतान होगा। गांव में कौन से काम कराए जाएंगे इसकी कार्ययोजना गांव में ही बनाई जाएगी। इसमें कार्य की चार प्रमुख श्रेणियां निर्धारित हैं। इसमें जलसुरक्षा और संरक्षण कार्य, ग्रामीण अवसंरचना से जुड़े कार्य, आजीविका संवर्धन के कार्य और जलवायु परिवर्तन व प्रतिकूल मौसम में निपटने वाले कार्य शामिल हैं। मजदूरों को किए गए कार्य का भुगतान सात दिनों में मिलेगा। समय में भुगतान नहीं होता है, तो ब्याज सहित भुगतान होगा। फसलों की बुवाई कटाई के समय 60 दिनों तक अधिनियम के तहत कार्य नहीं होंगे। प्रभारी मंत्री ने यह भी बताया कि मनरेगा के तहत जो काम चल रहे हैं वह चलते रहेंगे, भुगतान भी किया जाएगा। मनरेगा के काम पूरे होने के बाद ही नए अधिनियम के तहत काम शुरू होंगे। इस दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष सुनील सिंह, विधायक योगेश वर्मा, मंजू त्यागी, अमन गिरि, विनोद शंकर अवस्थी के अलावा सीडीओ अभिषेक कुमार सहित जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव है। लंबे समय तक प्रिन्ट में डेस्क पर रहे हैं। यूपी के कानपुर, बरेली, मुरादाबाद और राजस्थान के सीकर जिले में पत्रकारिता कर चुके हैं। भारतीय राजनीति के साथ सोशल और अन्य बीट पर काम करने का अनुभव। इसके साथ ही वायरल वीडियो पर बेहतर काम करने की समझ है। और पढ़ें
Lakhimpur Kheri News Video Viral Up Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |