मंत्री की मीटिंग में भाजपा विधायक को नहीं मिली कुर्सी, सभागार से बाहर निकल गए योगेश वर्मा

संक्षेप: लखीमपुर खीरी में भाजपा विधायक योगेश वर्मा को प्रभारी मंत्री की मीटिंग के दौरान कुर्सी नहीं मिली तो वह नाराज हो गए और सभागार से बाहर निकल आए। हालांकि विधायक को कुछ देर बाद अधिकारी मनाकर वापस ले गए और उन्हें कुर्सी पर बैठाया गया।

यूपी के लखीमपुर खीरी में भाजपा विधायक योगेश वर्मा को प्रभारी मंत्री की मीटिंग के दौरान कुर्सी नहीं मिली तो वह नाराज हो गए और सभागार से बाहर निकल आए। हालांकि विधायक को कुछ देर बाद अधिकारी मनाकर वापस ले गए और उन्हें कुर्सी पर बैठाया गया। नाराज होकर सभागार से बाहर निकलते भाजपा विधायक का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

रविवार को दोपहर को प्रभारी मंत्री नितिन अग्रवाल लखीमपुर खीरी पहुंचे थे। प्रभारी मंत्री ने प्रेसवार्ता व बैठक का समय पहले तीन बजे का दिया था। इसके बाद ढाई बजे का समय सूचना विभाग ने बताया। अधिकारी और पत्रकार ढाई बजे से पहले पहुंच गए प्रभारी मंत्री का इंतजार होता रहा। लेकिन वह नहीं आए। करीब एक घंटे बाद लोग सभागार के बाहर निकल गए। इसके कुछ देर बाद प्रभारी मंत्री पहुंचे। लोगों के बैठने के लिए यहां कुर्सियां कम पड़ गईं। सभागार में पहुंचे सदर विधायक को सीट नहीं मिली तो वह नाराज होकर बाहर निकल आए। इसकी जानकारी जब अफसरों को लगी तो खलबली मच गई। कुछ देर बाद अधिकारी बाहर पहुंचे और नाराज विधायक को मनाकर वापस सभागार ले आए। इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है।

श्रमिकों को सशक्त बनाएगा वीबी जीरामजी अधिनियम: नितिन लखीमपुर जिले के प्रभारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने रविवार को कलक्ट्रेट सभागार में आयोजित प्रेसवार्ता में विकसित भारत जी रामजी योजना की खूबियां गिनाईं। उन्होंने कहा कि इस अधिनियम से श्रमिक सशक्त होंगे। उनको अब 125 दिनों की रोजगार की गारंटी मिलेगी। समय पर भुगतान मिलेगा। 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने की संकल्पना को लेकर भारत सरकार ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम पास कराया। उन्होंने बताया कि यह योजना ग्रामीण परिवारों के श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने, उनको सामाजिक, आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए यह अधिनियम लागू किया गया है। 2009 में कांग्रेस ने मनरेगा की शुरुआत की। इसमें कई खामियां थी। उद्देश्य पूरा नहीं हो पा रहा था। मनरेगा में पहले 100 दिन रोजगार मिलता था अब 125 दिनों के रोजगार की गारंटी मिलेगी।