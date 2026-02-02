Hindi NewsUP NewsBJP MLA Vinay Kumar Dwivedi nephew commits suicide by hanging in lucknow
भाजपा विधायक के भतीजे ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, कमरे में लटका मिला शव
संक्षेप:
लखनऊ में भाजपा विधायक विनय कुमार द्विवेदी के भतीजे शिवम त्रिपाठी ने संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है।
Feb 02, 2026 02:12 pm ISTPawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ
प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें
लखनऊ के पॉश इलाके सुशांत गोल्फ सिटी में उस वक्त सनसनी फैल गई, जब गोंडा के मेहनौन विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक विनय कुमार द्विवेदी के भतीजे शिवम त्रिपाठी ने संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने शव को फंदे से उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
फिलहाल मौके से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है, जिसके चलते आत्मघाती कदम उठाने के कारणों का पता नहीं चल सका है। पुलिस ने शिवम का मोबाइल फोन कब्जे में ले लिया है और कॉल डिटेल्स व अन्य साक्ष्यों के आधार पर मामले की गहन जांच शुरू कर दी है।
लेखक के बारे मेंPawan Kumar Sharma
"पवन कुमार शर्मा पिछले 3 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पवन अभी हिन्दुस्तान अख़बार की वेबसाइट Livehindustan.com में काम कर रहे हैं। इससे पहले ABP News में बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाएं और टूरिज्म पर लिखते हैं। पवन ने दिल्ली के भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले कानपुर के क्राइस्ट चर्च कॉलेज से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था।" और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |