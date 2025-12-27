BJP विधायक ने सिनेमा हॉल बुक कर जनता को धुरंधर फिल्म दिखाई, थिएटर में दिया एक और सरप्राइज

संक्षेप: सरोजनीनगर विधायक डॉ. राजेश्वर सिंह द्वारा कानपुर रोड स्थित फिनिक्स यूनाइटेड माल में फिल्म धुरंधर की विशेष स्क्रीनिंग आयोजित की गई थी। इसके लिए विधायक ने पूरा सिनेमा हॉल बुक कराया था।

लखनऊ में सरोजनीनगर विधानसभा क्षेत्र की जनता को क्रिसमस पर डबल सरप्राइज मिल गया। ये सरप्राइज किसी और ने नहीं बल्कि भाजपा विधायक डॉ. राजेश्वर सिंह ने अपनी विधानसभा की जनता को दिया। विधायक का सरप्राइज देखकर युवाओं में खुशी छा गई। दरअसल विधायक डॉ. राजेश्वर सिंह द्वारा कानपुर रोड स्थित फिनिक्स यूनाइटेड माल में फिल्म धुरंधर की विशेष स्क्रीनिंग आयोजित की गई थी। इसके लिए विधायक ने पूरा सिनेमा हॉल बुक कराया था। इस दौरान सरोजनीनगर विधानसभा क्षेत्र के 450 से अधिक युवाओं ने फ्री में फिल्म देखी। इसी दौरान विधायक ने युवाओं को थिएटर के अंदर ही एक और सरप्राइज दिया।

फिल्म में दमदार अभिनय के माध्यम से एक पुलिस अधिकारी के चरित्र को जीवंत बनाने वाले अभिनेता संजय दत्त भी वर्चुअल माध्यम से जुड़े। विधायक ने संजय दत्त से फिल्म में उनके द्वारा किए गए अभिनय की तारीफ की। इस दौरान अभिनेता ने लखनऊ आने और सरोजनीनगर के युवाओं से मिलने का वादा किया। फिल्म प्रदर्शन के दौरान विधायक डॉ राजेश्वर सिंह थियेटर में उपस्थित रहे।

युवाओं से क्या बोले विधायक फिल्म देखते आए युवाओं का विधायक ने उत्साह भी बढ़ाया। इस दौरान युवाओं में अनुशासन, एकाग्रता और देश के प्रति जिम्मेदारी की भावना साफ झलक रही थी। विधायक डॉ. राजेश्वर सिंह ने युवाओं से कहा कि देशभक्ति केवल भावना नहीं, बल्कि निरंतर तैयारी, अनुशासन और राष्ट्र प्रथम के संकल्प का नाम है। प्रत्येक युवा को अपने कर्तव्यों के प्रति सजग रहते हुए, राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा के लिए मानसिक रूप से हमेशा तैयार रहना चाहिए। यही सच्ची देशभक्ति है और यही सशक्त भारत की पहचान है।