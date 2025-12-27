BJP विधायक ने सिनेमा हॉल बुक कर जनता को धुरंधर फिल्म दिखाई, थिएटर में दिया एक और सरप्राइज

Hindustan Hindi News
Dec 27, 2025
लखनऊ में सरोजनीनगर विधानसभा क्षेत्र की जनता को क्रिसमस पर डबल सरप्राइज मिल गया। ये सरप्राइज किसी और ने नहीं बल्कि भाजपा विधायक डॉ. राजेश्वर सिंह ने अपनी विधानसभा की जनता को दिया। विधायक का सरप्राइज देखकर युवाओं में खुशी छा गई। दरअसल विधायक डॉ. राजेश्वर सिंह द्वारा कानपुर रोड स्थित फिनिक्स यूनाइटेड माल में फिल्म धुरंधर की विशेष स्क्रीनिंग आयोजित की गई थी। इसके लिए विधायक ने पूरा सिनेमा हॉल बुक कराया था। इस दौरान सरोजनीनगर विधानसभा क्षेत्र के 450 से अधिक युवाओं ने फ्री में फिल्म देखी। इसी दौरान विधायक ने युवाओं को थिएटर के अंदर ही एक और सरप्राइज दिया।

फिल्म में दमदार अभिनय के माध्यम से एक पुलिस अधिकारी के चरित्र को जीवंत बनाने वाले अभिनेता संजय दत्त भी वर्चुअल माध्यम से जुड़े। विधायक ने संजय दत्त से फिल्म में उनके द्वारा किए गए अभिनय की तारीफ की। इस दौरान अभिनेता ने लखनऊ आने और सरोजनीनगर के युवाओं से मिलने का वादा किया। फिल्म प्रदर्शन के दौरान विधायक डॉ राजेश्वर सिंह थियेटर में उपस्थित रहे।

युवाओं से क्या बोले विधायक

फिल्म देखते आए युवाओं का विधायक ने उत्साह भी बढ़ाया। इस दौरान युवाओं में अनुशासन, एकाग्रता और देश के प्रति जिम्मेदारी की भावना साफ झलक रही थी। विधायक डॉ. राजेश्वर सिंह ने युवाओं से कहा कि देशभक्ति केवल भावना नहीं, बल्कि निरंतर तैयारी, अनुशासन और राष्ट्र प्रथम के संकल्प का नाम है। प्रत्येक युवा को अपने कर्तव्यों के प्रति सजग रहते हुए, राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा के लिए मानसिक रूप से हमेशा तैयार रहना चाहिए। यही सच्ची देशभक्ति है और यही सशक्त भारत की पहचान है।

विधायक ने कहा कि चाहे पुलवामा, उरी, अक्षरधाम, संसद पर हमला या मुंबई जैसे आतंकी हमले हों, इन सभी घटनाओं ने यह सिखाया है कि राष्ट्र की सुरक्षा केवल सीमाओं पर नहीं, बल्कि सजग नागरिकों और जागरूक युवाओं के संकल्प से सुनिश्चित होती है। डॉ. राजेश्वर सिंह का स्पष्ट मानना है कि राष्ट्र निर्माण की मजबूत नींव जागरूक, संस्कारित और राष्ट्रप्रेम से प्रेरित युवाओं से ही तैयार होती है। इसी सोच के अनुरूप यह पहल युवाओं को इतिहास से जोड़ने, आत्मगौरव जागृत करने और सकारात्मक नागरिक दृष्टि विकसित करने की दिशा में एक सार्थक प्रयास रही। सरोजनीनगर में युवाओं को राष्ट्रप्रेम, आत्मगौरव, अनुशासन और सकारात्मक सोच से जोड़ने वाले ऐसे प्रेरक और मूल्य-आधारित अभियान निरंतर जारी रहेंगे।

