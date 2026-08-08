Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

बीजेपी MLA को 1000 गोली मारने की मिली धमकी, रेकी का शक; बेटे ने पुलिस को सौंपी पेन ड्राइव

By Ajay Singh
संवाददाता, तरबगंज (गाेंडा)
Follow us on Google News
share

भाजपा विधायक प्रेम नारायण पांडेय को एक हजार गोली मारे जाने की धमकी मिली है। विधायक के बेटे ने पुलिस को ऑडियो का पेन ड्राइव सौंपा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस ने एक नामजद समेत 8-10 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। इसमें आरोप है कि MLA को जान से मारने की साजिश रची जा रही है।

bjp mla prem narayan pandey ko 1000 goli marne ki dhamki son hands over audio pen drive to police
बीजेपी MLA को 1000 गोली मारने की मिली धमकी, रेकी का शक; बेटे ने पुलिस को सौंपी पेन ड्राइव

उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले की तरबगंज सीट से भारतीय जनता पार्टी (BJP) के विधायक प्रेम नारायण पांडेय को जान से मारने की धमकी मिली है। इस धमकी में उन्हें एक हजार गोली मारने की बात कही गई है। पुलिस ने विधायक के बेटे की तहरीर पर एक नामजद समेत 8-10 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। विधायक के बेटे का आरोप है की उनके पिता की रेकी की जा रही है। उन्हें जान से मारने के लिए साजिश रची जा रही है। उनकी घेराबंदी के प्रयास किए जा रहे हैं।

गोंडा के जिला पंचायत सदस्य और विधायक प्रेम नारायण पांडेय के बेटे विनोद कुमार पांडेय ने शुक्रवार को इस बारे में तहरीर दी जिस पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज करा ली है। रिपोर्ट के मुताबिक बेलसर नगर पंचायत के वार्ड नंबर छह के रहने वाले सुनील सिंह ने विधायक को सरेआम जान से मारने की धमकी दी है। सुनील सिंह का दुस्साहस इतना बढ़ गया कि उसने विधायक को एक हजार गोली मारने की बात कही। आरोप है कि सुनील सिंह गैंग बनाकर विधायक प्रेम नारायण पांडेय की रेकी कर रहा है।

ये भी पढ़ें:झांसी जेल से प्रयागराज लाए जा रहे अतीक के बेटेअली का काफिला अचानक रुका; रूट बदला

विनोद ने आरोप लगाया कि उनके विधायक पिता को जान से मारने के लिए साजिश रची जा रही है। उनकी घेराबंदी की जा रही है। इस काम में 8-10 लोग और शामिल हैं। विनोद ने धमकी भरी बातचीत का एक ऑडियो पेनड्राइव में सेव कर पुलिस को भी सौंपा है। विनोद पांडेय ने इसे परिवार की सुरक्षा के लिए गम्भीर खतरा बताया है। वहीं तरबगंज पुलिस का कहना है कि इस मामले में जो तहरीर मिली है उसके आधार पर विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच की जा रही है। जांच में जो भी तथ्य और सबूत सामने आएंगे उनके आधार सख्त कार्रवाई की जाएगी। उधर, विधायक से जुडे लोगों ने इस मामले में सख्त कार्रवाई के साथ-साथ विधायक की सुरक्षा बढ़ाए जाने की भी जरूरत बताई है।

ये भी पढ़ें:अबान के जनाजे में बंद रहेगी अतीक के बेटों की जुबान, 3 लोगों से बात करने की इजाजत

कौन हैं प्रेम नारायण पांडेय

गोंडा की तरबगंज सीट से भाजपा के विधायक प्रेम नारायण पांडेय ने 2022 का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव करीब 38 हजार वोटों से जीता था। उन्होंने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रामभजन चौबे को हराया था। तरबगंज सीट पहले डिक्सिर नाम से जानी जाती थी। पहले यह एक सुरक्षित सीट थी। 2012 में परिसीमन होने पर इस सीट का नाम तरबगंज हो गया था और सीट सामान्य हो गई थी। 2017 में भी इस सीट से भाजपा के प्रेम नारायण पांडेय की जीत हुई थी।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

और पढ़ें
UP Top News Up News UP News Today अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, UP News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News, Kanpur News, और lucknow Weather अपडेट हिंदी में पढ़ें। साथ ही UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Election 2027 Candidates से जुड़ी ताज़ा खबरों के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें।