बीजेपी MLA को 1000 गोली मारने की मिली धमकी, रेकी का शक; बेटे ने पुलिस को सौंपी पेन ड्राइव

भाजपा विधायक प्रेम नारायण पांडेय को एक हजार गोली मारे जाने की धमकी मिली है। विधायक के बेटे ने पुलिस को ऑडियो का पेन ड्राइव सौंपा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस ने एक नामजद समेत 8-10 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। इसमें आरोप है कि MLA को जान से मारने की साजिश रची जा रही है।

उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले की तरबगंज सीट से भारतीय जनता पार्टी (BJP) के विधायक प्रेम नारायण पांडेय को जान से मारने की धमकी मिली है। इस धमकी में उन्हें एक हजार गोली मारने की बात कही गई है। पुलिस ने विधायक के बेटे की तहरीर पर एक नामजद समेत 8-10 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। विधायक के बेटे का आरोप है की उनके पिता की रेकी की जा रही है। उन्हें जान से मारने के लिए साजिश रची जा रही है। उनकी घेराबंदी के प्रयास किए जा रहे हैं।

गोंडा के जिला पंचायत सदस्य और विधायक प्रेम नारायण पांडेय के बेटे विनोद कुमार पांडेय ने शुक्रवार को इस बारे में तहरीर दी जिस पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज करा ली है। रिपोर्ट के मुताबिक बेलसर नगर पंचायत के वार्ड नंबर छह के रहने वाले सुनील सिंह ने विधायक को सरेआम जान से मारने की धमकी दी है। सुनील सिंह का दुस्साहस इतना बढ़ गया कि उसने विधायक को एक हजार गोली मारने की बात कही। आरोप है कि सुनील सिंह गैंग बनाकर विधायक प्रेम नारायण पांडेय की रेकी कर रहा है।

विनोद ने आरोप लगाया कि उनके विधायक पिता को जान से मारने के लिए साजिश रची जा रही है। उनकी घेराबंदी की जा रही है। इस काम में 8-10 लोग और शामिल हैं। विनोद ने धमकी भरी बातचीत का एक ऑडियो पेनड्राइव में सेव कर पुलिस को भी सौंपा है। विनोद पांडेय ने इसे परिवार की सुरक्षा के लिए गम्भीर खतरा बताया है। वहीं तरबगंज पुलिस का कहना है कि इस मामले में जो तहरीर मिली है उसके आधार पर विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच की जा रही है। जांच में जो भी तथ्य और सबूत सामने आएंगे उनके आधार सख्त कार्रवाई की जाएगी। उधर, विधायक से जुडे लोगों ने इस मामले में सख्त कार्रवाई के साथ-साथ विधायक की सुरक्षा बढ़ाए जाने की भी जरूरत बताई है।