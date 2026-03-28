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तुम्हारी खैर नहीं, मेरा वो रूप देखा नहीं; बिजली काटने पर भड़के विधायक पलटू राम ने जेई को गालियां दीं

Mar 28, 2026 12:14 pm ISTsandeep हिन्दुस्तान, संवाददाता, बलरामपुर
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रामनवमी के दिन बिजली काटने की शिकायत पर बीजेपी विधायक पलटू राम जेई पर भड़क गए। फोन पर उन्होने जेई को गालियां दीं। तुरंत बिजली जोड़ने को कहा। ऐसा नहीं होने पर जेई को देख लेने की धमकी दी। इस बातचीत का ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

तुम्हारी खैर नहीं, मेरा वो रूप देखा नहीं; बिजली काटने पर भड़के विधायक पलटू राम ने जेई को गालियां दीं

बलरामपुर के सदर तहसील क्षेत्र के पडरी रैकवार गांव में रामनवमी के दिन स्ट्रीट लाइट की बिजली काट दी गई। ग्रामीणों ने इसकी शिकायत सदर विधायक पलटू राम से करते हुए संबंधित जेई पर जानबूझ कर बिजली काटने का आरोप लगाया। ग्रामीणों की शिकायत सही मिलने पर सदर विधायक जेई पर आग बबूला हो गए। उन्होंने जेई को गाली देते हुए तत्काल बिजली जोड़ने की बात कही। ऐसा न होने पर दूसरे दिन जेई को मारने और देख लेने की धमकी विधायक ने दी। जेई और विधायक के बीच हुई बातचीत का ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हिंदुस्तान वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है।

दरअसल चैत्र राम नवमी पर बिजली कटौती की शिकायत प्रधान सुभाष वर्मा ने विधायक पलटूराम से की। विधायक ने पता किया तो जेई राम चरित्र का नाम सामने आया कि उन्होंने खुद खड़े होकर बिजली कटवा दी है। इस पर भड़के विधायक ने जेई को फोन कर पूछा कि कैसे स्ट्रीट लाइट की बिजली त्योहार पर कटवा दी। जेई ने इनकार किया कि उन्होंने बिजली नहीं कटवाई है जबकि विधायक ने दावा किया खड़े होकर बिजली कटवाने के सबूत हैं। बातचीत में माहौल गर्म हो गया और विधायक ने जेई को छुट्टी पर चले जाने की चेतावनी दी। साथ ही विधायक ने जेई को गालियां देते हुए देख लेने की बात कही। जेई ने विधायक के बातचीत का आडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया।

विधायक पलटूराम और जेई की फोन पर बातचीत

विधायक : हैलो।

जेई : हैलो, जी सर।

विधायक : रामनवमी पर 3 जगहों पर लाइट काट दी है।

जेई : नहीं तो सर।

विधायक : अब सुन लो, पता चल गया है, तुमको कल बताऊंगा, अभी तो अयोध्या में हूं। बताओ तुम रामनवमी पर लाइट काट दिए हो।

जेई : नहीं विधायक जी।

विधायक : सुन लो, तुम्हारे विभाग के ही लोगों ने बताया है कि 3 जगह की लाइट काटी है।

जेई : कोई गलत बता दिया है आपको।

विधायक : तुम्हारे मुंह पर कह दिया तो।

जेई : हमारे मुंह पर क्या कहेंगे, हम वहां गए ही नहीं लाइट काटने।

विधायक : अगर उन्होंने कह दिया तब, बताओ।

जेई : विधायक जी मैं वहां गया ही नहीं हूं।

विधायक : तुमने इसी टाइम अगर लाइट नहीं जुड़वाई, तो तुम्हारी खैर नहीं है। तुम मुझे जानते नहीं हो।

जेई : अरे, विधायक जी हम जानते हैं।

विधायक : नहीं तुम नहीं जानते हो, तुमने अभी मेरा वो रूप नहीं देखा है, मैं मुंह में @#$% कर देता हूं।

जेई : विधायक जी हमने नहीं काटा है।

विधायक : तुम्हारे विभाग के आदमी ने ही बताया है।

जेई : आप कॉन्फ्रेंस कर लिजिए।

विधायक : मैं तुम्हारा नौकर हूं, जो कॉन्फ्रेंस करूं। तुम सुबह ही छुट्टी लेकर निकला जाओ, नहीं तो अगर तुम कल मुझे मिल गए तो फिर देखना। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम रामनवमी पर लाइट काट दो।

जेई : सर मैं आपसे बार-बार कह रहा हूं कि मैंने नहीं काटी है।

विधायक : तुमने खड़े होकर कटवाया है।

जेई : नहीं सर, हमने नहीं कटवाया है, एसडीओ साहब से पूछिए।

विधायक : एसडीओ की एैसी की तैसी, एसडीओ कौन है, एसडीओ से मैं क्यों पूछूंगा। जब तुमने कटवाया है तो मैं एसडीओ से क्यों पूछूं।

जेई : आपसे कोई भी कुछ कह देगा तो आप मान लेंगे।

विधायक : मैं तुम्हारी बात मानूंगा की जनता की बात मानूंगा। अब मैं तुमको जाने नहीं दूंगा। तुम्हारी बहुत दिन से शिकायत मिल रही है।

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जेई ने विधायक पर धमकाने का आरोप लगाया है। वहीं विधायक पलटू राम ने कहा कि जेई गरीबों को लगातार परेशान करता है। त्योहार पर जानबूझकर स्ट्रीट लाइट की बिजली काटी है, जेई की हरकतों से आम जनता अजिज आ चुकी है। उन्होंने कहा कि धमकी नहीं दिया है लेकिन सुधरने की हिदायत दी है। उन्होंने कहा कि जनहित की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

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