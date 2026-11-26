भाजपा विधायक ओम कुमार का निर्वाचन रद्द, 2022 वाली जीत पर 2027 के चुनाव से पहले फैसला
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2022 में निर्वाचित हुए भाजपा विधायक ओम कुमार के निर्वाचन को रद्द कर दिया है। हाईकोर्ट का यह फैसला तब आया जब यूपी में कुछ दिन बाद ही दोबारा से विधानसभा चुनाव होने हैं।
प्रयागराज, विधि संवाददाता। बिजनौर जिले की नहटौर विधानसभा सीट से भाजपा विधायक ओम कुमार को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने 2022 के विधानसभा चुनाव में विधायक बने ओम कुमार के निर्वाचन को अमान्य घोषित करते हुए रद्द कर दिया है। हालांकि कोर्ट ने याची और रालोद के प्रत्याशी रहे मुंशी राम को विजेता घोषित करने की मांग को खारिज कर दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय ने दिया है।
2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में 14 फरवरी 2022 को मतदान हुआ था और 10 मार्च 2022 को नतीजे घोषित किए गए थे। इस चुनाव में भाजपा प्रत्याशी ओम कुमार को 77,935 वोट मिले थे जबकि रालोद प्रत्याशी मुंशी राम ने 77,677 वोट प्राप्त किए थे। ओम कुमार ने महज 258 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की थी। इसके बाद पराजित प्रत्याशी मुंशी राम ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत चुनाव याचिका दाखिल कर ओम कुमार के निर्वाचन को चुनौती दी थी।
शपथ पत्र में कई जानकारियां छिपाने का आरोप
उन्होंने आरोप लगाया था कि ओम कुमार ने अपने नामांकन पत्र के साथ दाखिल किए गए शपथ पत्र (फॉर्म-26) में महत्वपूर्ण जानकारियां छिपाईं और कई कॉलम खाली छोड़ दिए। फॉर्म-26 के पैरा-4 में उम्मीदवार को पिछले पांच वित्तीय वर्षों (2017-18 से 2021-22) के आयकर रिटर्न में दर्शाई गई कुल आय का विवरण देना अनिवार्य था। ओम कुमार ने केवल वित्तीय वर्ष 2021-22 की आय (1,45,81,059 रुपये) का उल्लेख किया लेकिन इससे पहले के चार वित्तीय वर्षों (2017-18 से 2020-21) के कॉलम पूरी तरह खाली छोड़ दिए।
उम्मीदवार की वित्तीय पृष्ठभूमि जानने का मौलिक अधिकार
कोर्ट ने रिसर्जेंस इंडिया और लोक प्रहरी के मामलों में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि मतदाताओं को संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत उम्मीदवार की वित्तीय पृष्ठभूमि जानने का मौलिक अधिकार है। शपथ पत्र में अनिवार्य कॉलम खाली छोड़ना एक गंभीर त्रुटि है। कोर्ट ने माना कि रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा त्रुटिपूर्ण नामांकन को स्वीकार करना अनुचित था और इसने चुनाव परिणाम को सीधे तौर पर प्रभावित किया। बचाव पक्ष का यह तर्क भी कोर्ट ने खारिज कर दिया कि रिटर्निंग ऑफिसर ने चेकलिस्ट में फॉर्म को सही माना था और कोई नोटिस नहीं दिया था। याची मुंशी राम ने ईवीएम, वीवीपैट पर्चियों और पोस्टल बैलेट की गिनती में अनियमितता के आरोप भी लगाए थे और दोबारा मतगणना की मांग की थी। कोर्ट ने साक्ष्यों के अभाव में मतगणना में धांधली के आरोपों को खारिज कर दिया।
आयोग और विधानसभा अध्यक्ष को दें जानकारी
इसके अलावा मुंशी राम की इस मांग को भी अस्वीकार कर दिया गया कि ओम कुमार का चुनाव रद्द होने के बाद दूसरे स्थान पर रहने के कारण उन्हें निर्वाचित घोषित किया जाए। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि बहुकोणीय मुकाबले में यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि यदि अयोग्य उम्मीदवार मैदान में न होता, तो उसके वोट दूसरे स्थान पर रहने वाले प्रत्याशी को ही मिलते। हाईकोर्ट ने रजिस्ट्रार जनरल को निर्देश दिया कि इस फैसले की जानकारी तत्काल भारत निर्वाचन आयोग और उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष को दी जाए तथा एक सप्ताह के भीतर आदेश की प्रमाणित प्रति निर्वाचन आयोग को भेजी जाए।
अर्जी पर लगाई 15 दिनों की आंशिक रोक
प्रयागराज। फैसला आने के बाद भाजपा विधायक की ओर से दी गई अर्जी पर विचार करते हुए कोर्ट ने अपने आदेश के क्रियान्वयन पर 15 दिनों की आंशिक रोक लगाई है। इस दौरान वे अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर सकेंगे और विधानसभा की बहसों में भाग ले सकेंगे, लेकिन उन्हें सदन या किसी समिति में मतदान करने का अधिकार नहीं होगा और न ही वे विधायक के रूप में कोई मौद्रिक लाभ प्राप्त कर सकेंगे।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
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यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
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पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।