Hindi NewsUP NewsBJP MLA Nand Kishore Gurjar said if a cow slaughterer is found his neck should be slit
गाय काटने वाला मिल जाए तो उसकी गर्दन काट देनी चाहिए; भाजपा MLA नंद किशोर गुर्जर बोले

संक्षेप: गाजियाबाद के लोनी से भाजपा विधायक नंद किशोर गुर्जर ने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा है कि अगर कोई गाय काटने वाला मिल जाए तो उसके सामने हाथ नहीं जोड़ने चाहिए, बल्कि उसकी गर्दन काटनी चाहिए। भाजपा एमएलए का ये बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

Mon, 17 Nov 2025 03:50 PMPawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, सहारनपुर
यूपी के गाजियाबाद के लोनी से भाजपा विधायक नंद किशोर गुर्जर एक बार फिर विवादित बयान की वजह से सुर्खियों में हैं। उन्होंने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि अगर कोई गाय काटने वाला मिल जाए तो उसके सामने हाथ नहीं जोड़ने चाहिए, बल्कि उसकी गर्दन काटनी चाहिए। भाजपा एमएलए का ये बयान अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

भाजपा विधायक नंद किशोर गुर्जर एक सभा को संबोधित करने सहारनपुर पहुंचे। यहां उन्होंने विवादित बयान देते हुए कहा, "केवल हिंदू चुप रहता है। मां जानकी जी को कोई किताब पढ़कर लाए क्या बोला जा रहा है कि मां सीता राम जी की बहन थी। कुछ भी बोल रहा है। एक मौर्या कुछ भी बोलता है। जितने भी देवी-देवता हैं उनका मजाक उड़ाता है और हम मजाक सुनते हैं। ऐसे लोगों को ठीक करने का काम करना चाहिए। मैं सहारनपुर की भूमि पर कहने आया हूं। महाराज जी कह रहे थे कि गाय काटने वाला मिल जाए तो उसके हाथ जोड़ना चाहिए लेकिन मेरा कहना है कि उसकी गर्दन काट देनी चाहिए। गाय हमारी मां है। हमने कानून हाथ में नहीं लिया है। लेकिन अपनी मां की रक्षा करने का अधिकार हर बच्चे को है। वो ब्रह्मांड की जननी है। गाय देश की मां है ये वेद में भी कहा गया है। इसलिए कमजोर होने की जरूरत नहीं है।"

पहले दिन-दहाड़े काटी जाती थीं गायें

लोनी विधायक ने आगे कहा कि पहले हड्डी-मांस की फैक्ट्रियां चलती थी। दिन-दहाड़े गाय काटी जाती थी। बेटियों को दिन दहाड़े उठा लिया जाता था। गोली मार दी जाती थी। सहारनपुर में जितने जेहादी हैं, उतने तो मेरी चार गलियों में हैं। लेकिन अब कोई उंगली उठाने की हिम्मत नहीं करता है। आज महिलाएं सोना पहनकर उन्हीं बस्तियों से गुजरती हैं। जहां कभी 5 बजे के बाद पुरुष भी नहीं निकलते थे।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma
"पवन कुमार शर्मा पिछले 3 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पवन अभी हिन्दुस्तान अख़बार की वेबसाइट Livehindustan.com में काम कर रहे हैं। इससे पहले ABP News में बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाएं और टूरिज्म पर लिखते हैं। पवन ने दिल्ली के भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले कानपुर के क्राइस्ट चर्च कॉलेज से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था।" और पढ़ें
