गाय काटने वाला मिल जाए तो उसकी गर्दन काट देनी चाहिए; भाजपा MLA नंद किशोर गुर्जर बोले

यूपी के गाजियाबाद के लोनी से भाजपा विधायक नंद किशोर गुर्जर एक बार फिर विवादित बयान की वजह से सुर्खियों में हैं। उन्होंने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि अगर कोई गाय काटने वाला मिल जाए तो उसके सामने हाथ नहीं जोड़ने चाहिए, बल्कि उसकी गर्दन काटनी चाहिए। भाजपा एमएलए का ये बयान अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

भाजपा विधायक नंद किशोर गुर्जर एक सभा को संबोधित करने सहारनपुर पहुंचे। यहां उन्होंने विवादित बयान देते हुए कहा, "केवल हिंदू चुप रहता है। मां जानकी जी को कोई किताब पढ़कर लाए क्या बोला जा रहा है कि मां सीता राम जी की बहन थी। कुछ भी बोल रहा है। एक मौर्या कुछ भी बोलता है। जितने भी देवी-देवता हैं उनका मजाक उड़ाता है और हम मजाक सुनते हैं। ऐसे लोगों को ठीक करने का काम करना चाहिए। मैं सहारनपुर की भूमि पर कहने आया हूं। महाराज जी कह रहे थे कि गाय काटने वाला मिल जाए तो उसके हाथ जोड़ना चाहिए लेकिन मेरा कहना है कि उसकी गर्दन काट देनी चाहिए। गाय हमारी मां है। हमने कानून हाथ में नहीं लिया है। लेकिन अपनी मां की रक्षा करने का अधिकार हर बच्चे को है। वो ब्रह्मांड की जननी है। गाय देश की मां है ये वेद में भी कहा गया है। इसलिए कमजोर होने की जरूरत नहीं है।"