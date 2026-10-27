मुंह में जूता घुसेड़ देंगे...विवाद सुलझाने पहुंचे भाजपा विधायक भड़के

कानपुर में व्यापारी संगठन के पूर्व और वर्तमान पदाधिकारियों के बीच विवाद सुलझाने पहुंचे भाजपा विधायक महेश त्रिवेदी का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने चेतावनी दी कि दोबारा किसी ने गाली-गलौज की तो मुंह में जूता घुसेड़ देंगे। उनका ये बयान अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

कानपुर दक्षिण, संवाददाता। व्यापारी संगठन के पूर्व और वर्तमान पदाधिकारियों के बीच विवाद सुलझाने गोविंदनगर विद्यार्थी मार्केट पहुंचे भाजपा विधायक महेश त्रिवेदी का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने चेतावनी दी कि दोबारा किसी ने गाली-गलौज की तो मुंह में जूता घुसेड़ देंगे। न्याय को दबाने की कोशिश की तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऑपरेशन थिएटर चालू हो जाएगा। विधायक की इस चेतावनी का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि लाइव हिन्दुस्तान वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।

संगठन के पूर्व पदाधिकारियों पर वर्तमान पदाधिकारियों के साथ गाली-गलौज करने का आरोप लगने के बाद सोमवार देर शाम विधायक महेश त्रिवेदी विवाद सुलझाने पहुंचे थे। बातचीत के दौरान उन्होंने पहले दोनों पक्षों को समझाते हुए हिंदू-मुस्लिम एकता की बात कही। हालांकि, मामला बढ़ने पर वह पूर्व पदाधिकारियों पर तीखे शब्दों में बरस पड़े। उन्होंने कहा कि किसी को भी मनमानी कर माहौल बिगाड़ने की छूट नहीं दी जाएगी। सख्त लहजे में चेतावनी दी कि किसी ने न्याय को दबाने की कोशिश की बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने चुनौती भरे अंदाज में कहा कि किसी के प्रभाव में आकर न्याय की आवाज को दबने नहीं दिया जाएगा।

विधायक के इन तीखे बयानों के बाद व्यापारी संगठन के विवाद ने तूल पकड़ लिया। 2 मिनट 47 सेकंड के वायरल वीडियो में नजर आ रहा कि विधायक व्यापारियों के बीच में बैठे हैं। भाजपा विधायक महेश त्रिवेदी ने बताया कि विद्यार्थी मार्केट के कुछ लोग शिकायत लेकर आए थे। उनकी पीड़ा अधिक थी, इस वजह से उनके अधिकार और स्वाभिमान के लिए यह शब्द कहा है। जो अपशब्द बोले थे, उनके लिए यह कहा है।

हमें गाली देगा तो मुंह में जूता घुसेड़ दूंगा भाजपा एमएलए महेश त्रिवेदी वायरल वीडियो में बोलते नजर आ रहे हैं, 'तुम हिंदू हैं या मुसलमान, तुम क्यों मर रहे हो? क्या प्रॉब्लम है? आप सभी एक साथ बैठिए पवित्रता से बात होगी। तुम BJP के लिए मर रहे हो। दूसरे लोग BJP में शामिल हो गए हैं। तुम यहां कुछ भी गलत नहीं कर सकते। तुम यहां कुछ भी गलत नहीं कर सकते। अब तक, हम अच्छा कर रहे थे। हमें कुछ नहीं सुनूंगा। मैं देख सकता हूं कि तुम लोग एक झुंड बना एक बूढ़े आदमी को दबा रहे हो। अगर कोई हमें फिर से गाली देगा, तो हम उसके मुंह में जूता डाल देंगे। कौन इतना बड़ा है कि हमें गाली देगा? तुम अच्छे लोगों को खड़ा क्यों नहीं होने देते? अब वह हमें गाली देगा। तुम्हें किसने गाली दी?'