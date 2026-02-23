फतेहपुर में खराब रोड पर 'माननीय' का पारा हाई; BJP विधायक ने फावड़े से खोदी सड़क

फतेहपुर में भाजपा विधायक कृष्णा पासवान ने निर्माणाधीन सड़क की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए फावड़े से सड़क खोदकर मोटाई जांची। मानकों में कमी का आरोप लगाते हुए अफसरों को फटकार लगाई। विभाग ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही।

यूपी के फतेहपुर में निर्माणाधीन सड़क की गुणवत्ता पर बीजेपी विधायक भड़क गईं और फिर खुद की फावड़े से रोड खोद दी। भाजपा एमएलए कृष्णा पासवान धाता विकास खंड के ऐमापुर-रतनपुर मार्ग पर बन रही सड़क का औचक निरीक्षण किया। दरअसल स्थानीय ग्रामीणों ने विधायक से शिकायत की थी कि सड़क निर्माण में मानकों का पालन नहीं किया जा रहा और घटिया सामग्री का उपयोग किया जा रहा है। शिकायतों के बाद विधायक 21 फरवरी को मौके पर पहुंचीं। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अधिकारियों की मौजूदगी में खुद फावड़ा लेकर सड़क की परत उखाड़ी और निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठाए।

बीजेपी विधायक ने फावड़े से खोद दी सड़क उन्होने फावड़े से सड़क खोदकर उसकी मोटाई की जांच की। इस सड़क की कुल लंबाई करीब 4 किलोमीटर है, जिस पर लगभग 37 लाख 99 हजार रुपये की लागत आनी है। फिलहाल करीब 500 मीटर सड़क का निर्माण पूरा हो चुका है। विधायक ने निरीक्षण का वीडियो और फोटो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी साझा किया, जिसके बाद मामला चर्चा में आ गया। सोशल मीडिया पर लोगों की मिश्रित प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं।

सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं- विधायक निरीक्षण के दौरान विधायक ने कहा कि जनता की सुविधा के लिए बनने वाली सड़कों में किसी भी प्रकार की लापरवाही या भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने लोक निर्माण विभाग के जेई, एई और एक्सईएन सहित संबंधित अधिकारियों को फटकार लगाते हुए निर्देश दिए कि आगे का निर्माण कार्य निर्धारित मानकों के अनुरूप और पारदर्शिता के साथ कराया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि यदि जांच में अनियमितता पाई जाती है तो जिम्मेदार अधिकारियों और ठेकेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

मामले की जांच के आदेश इस मामले में लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता प्रतीक अग्रवाल ने बताया कि शिकायत प्राप्त हुई है और मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल विभागीय स्तर पर निर्माण कार्य की गुणवत्ता की समीक्षा की जा रही है।