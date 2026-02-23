Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

फतेहपुर में खराब रोड पर 'माननीय' का पारा हाई; BJP विधायक ने फावड़े से खोदी सड़क

Feb 23, 2026 04:13 pm ISTsandeep लाइव हिन्दुस्तान, फतेहपुर
share Share
Follow Us on

फतेहपुर में भाजपा विधायक कृष्णा पासवान ने निर्माणाधीन सड़क की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए फावड़े से सड़क खोदकर मोटाई जांची। मानकों में कमी का आरोप लगाते हुए अफसरों को फटकार लगाई। विभाग ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही।

फतेहपुर में खराब रोड पर 'माननीय' का पारा हाई; BJP विधायक ने फावड़े से खोदी सड़क

यूपी के फतेहपुर में निर्माणाधीन सड़क की गुणवत्ता पर बीजेपी विधायक भड़क गईं और फिर खुद की फावड़े से रोड खोद दी। भाजपा एमएलए कृष्णा पासवान धाता विकास खंड के ऐमापुर-रतनपुर मार्ग पर बन रही सड़क का औचक निरीक्षण किया। दरअसल स्थानीय ग्रामीणों ने विधायक से शिकायत की थी कि सड़क निर्माण में मानकों का पालन नहीं किया जा रहा और घटिया सामग्री का उपयोग किया जा रहा है। शिकायतों के बाद विधायक 21 फरवरी को मौके पर पहुंचीं। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अधिकारियों की मौजूदगी में खुद फावड़ा लेकर सड़क की परत उखाड़ी और निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठाए।

बीजेपी विधायक ने फावड़े से खोद दी सड़क

उन्होने फावड़े से सड़क खोदकर उसकी मोटाई की जांच की। इस सड़क की कुल लंबाई करीब 4 किलोमीटर है, जिस पर लगभग 37 लाख 99 हजार रुपये की लागत आनी है। फिलहाल करीब 500 मीटर सड़क का निर्माण पूरा हो चुका है। विधायक ने निरीक्षण का वीडियो और फोटो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी साझा किया, जिसके बाद मामला चर्चा में आ गया। सोशल मीडिया पर लोगों की मिश्रित प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं।

ये भी पढ़ें:डा. रागिनी तो पूरे सदन को हाईजैकर कर लेती हैं, सपा विधायक से मंत्री की नोकझोंक
ये भी पढ़ें:सपा विधायक फहीम इरफान को झटका, ओबीसी प्रमाण पत्र निरस्त, डीएम की कमेटी का एक्शन

सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं- विधायक

निरीक्षण के दौरान विधायक ने कहा कि जनता की सुविधा के लिए बनने वाली सड़कों में किसी भी प्रकार की लापरवाही या भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने लोक निर्माण विभाग के जेई, एई और एक्सईएन सहित संबंधित अधिकारियों को फटकार लगाते हुए निर्देश दिए कि आगे का निर्माण कार्य निर्धारित मानकों के अनुरूप और पारदर्शिता के साथ कराया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि यदि जांच में अनियमितता पाई जाती है तो जिम्मेदार अधिकारियों और ठेकेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

ये भी पढ़ें:PDA वोटर्स के फर्जी फॉर्म-7 भरकर नाम कटवा रहे BJP नेता; सपा विधायक का दावा

मामले की जांच के आदेश

इस मामले में लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता प्रतीक अग्रवाल ने बताया कि शिकायत प्राप्त हुई है और मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल विभागीय स्तर पर निर्माण कार्य की गुणवत्ता की समीक्षा की जा रही है।

कौन हैं कृष्णा पासवान?

2022 में कृष्णा पासवान खागा सीट से चौथी बार विधायक बनी थीं। 2002 में किशनपुर से और 2012, 2017 में खागा से एमएलए चुनीं गई थीं। 2 बार जिल पंचायत सदस्य रह चुकी हैं। राजनीति में आने से पहले आंगनवाड़ी कार्यकर्ता थीं। फरवरी 2025 में फतेहपुर के गढ़ा गांव में उनके काफिले पर पथराव हुआ था। जब वे कंबल वितरण करके लौट रहीं थीं।

sandeep

लेखक के बारे में

sandeep
Up News UP Top News Fatehpur News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |