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VIDEO: पिता-पुत्र की मौत पर भड़कीं भाजपा विधायक केतकी सिंह, एक्सईएन को खींचकर ले गईं

By Dinesh Rathour
लाइव हिन्दुस्तान, बलिया
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बलिया में करंट की चपेट में आने से हुई पिता-पुत्र की मौत पर भाजपा विधायक केतकी सिंह का गुस्सा फूट पड़ा। विधायक बिजली विभाग के एक्सईएन का हाथ पकड़कर उन्हें खींच लाईं और घटनास्थल पर ले जाकर पीड़िता के सामने खड़ा कर दिया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। 

Balia Video Viral: यूपी के बलिया में 11 हजार वोल्ट ही हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से पिता-पुत्र की मौत की खबर सुनकर भाजपा विधायक केतकी सिंह का पारा चढ़ गया। परिवार में साथ दो मौत पर भड़की भाजपा विधायक सीधे बिजली विभाग पहुंची और विधायक ने हादसे को लेकर अपना गुस्सा अधिकारी पर उतारा। विधायक ने एक्सईएन पंकज भारती का हाथ पकड़कर उन्हें खींचकर घटनास्थल पर लेकर गईं। इस नजारे का वीडियो किसी ने वीडियो में कैदकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है।

बांसडीहरोड थाना क्षेत्र के सहपुरवा गांव में गुरुवार की सुबह हादसा हो गया। सहपुरवा गांव निवासी 60 वर्षीय जनार्दन यादव अपने इकलौते पुत्र 24 वर्षीय राजेश यादव के साथ खेत में जा रहे थे। खेत से करीब दस मीटर पहले ही 11 हजार वोल्ट का तार टूटकर गिरा था। आगे-आगे चल रहे राजेश इसकी चपेट में आकर छटपटाने लगे। बेटे को बचाने गए पिता जर्नादन भी करंट की जद में आ गए। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद ग्रामीणों में गम के साथ गुस्सा फैल गया। विधायक प्रतिनिधि विश्राम सिंह पहुंचे और प्रशासनिक अधिकारियों को बुलाया। थोड़ी ही देर में तहसीलदार (बांसडीह) नितीन सिंह व थानाध्यक्ष मौके पर पहुंच गये। आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर दिया। मौके पर पहुंचीं क्षेत्रीय विधायक केतकी सिंह का गुस्सा भी अधिकारियों पर फूट पड़ा। बवाल बढ़ता देख एसडीएम पीयूष मिश्र और थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ पहुंचे। घंटों तनातनी के बाद प्रशासन ने दोषी कर्मचारियों पर कार्रवाई तथा मृतक की बेटी सीमा को आर्थिक सहायता का भरोसा दिया। शासन स्तर से बातचीत कर बेटी को सरकारी नौकरी दिलाने का भी आश्वासन दिया। बेटी की तहरीर पर सम्बंधित मोबाइल नंबरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। इसके बाद ग्रामीण शांत हुए और सड़क खाली किया।

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एक्सईएन को खींचकर घटनास्थल पर ले गईं विधायक

बांसडीहरोड के सहपुरवा गांव में करंट से पिता-पुत्र की मौत के बाद ग्रामीणों का आक्रोश बिजली विभाग पर फूट पड़ा। उनका कहना था कि विभागीय कर्मचारियों और अधिकारियों को लगातार फोन किया गया लेकिन कोई मदद नहीं मिली। यदि विभाग ने तत्परता दिखाई होती तो शायद घटना नहीं होती। हादसे की सूचना पर पहुंची क्षेत्रीय विधायक केतकी सिंह का गुस्सा भी विभागीय अधिकारियों को झेलना पड़ा। मौके पर मौजूद अधिशासी अभियंता पंकज भारती की बांह पकड़कर खींचते हुए विधायक घटनास्थल तक ले गईं और पीड़िता के सामने खड़ा कर दिया। विभागीय लापरवाही पर कड़ा ऐतराज जताते हुए आड़े हाथों लिया। इंजीनियर के हाथ में दो मोबाइल होने पर सवाल करते हुए पूछा, जब किसी का फोन उठाना ही नहीं है तो इसे रखने से क्या फायदा? विधायक के तेवर से अधिकारी सकते में नजर आए।

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अकेली बची बेटी, सूना पड़ा आंगन

मृतक राजेश की मां का निधन वर्षों पहले पहले हो गया था। बड़ी बहन की शादी हो चुकी है। हादसे में पिता-पुत्र की मौत के बाद अब घर में अकेले छोटी बहन सीमा ही रह गई है। 22 वर्षीय सीमा के सामने खुद के गुजर-बसर का संकट खड़ा हो गया। पिता व भाई की एक साथ मौत ने उसे अचानक एक ऐसे वीराने में धकेल दिया है, जहां दूर-दूर तक कोई अपना नहीं। आलम यह है कि दोनों शवों को मुखाग्नि देने वाला कोई पुरूष सदस्य भी नहीं बचा है।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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