भाजपा विधायक ने बीच सड़क कार की बोनट पर रखकर काटा केक, समर्थकों ने लुटाए नोट

वायरल वीडियो कब और कहां का है, इसकी अभी पुष्टि नहीं हो सकी है। लेकिन एक मिनट के इस वीडियो ने भाजपा विधायक डॉ.मनोज प्रजापति को सोशल मीडिया में चर्चा में ला दिया। इससे पहले सदर विधायक बंद पुल से अपनी कार निकालते हुए सोशल मीडिया में वायरल हुए थे।

Ajay Singh संवाददाता, हमीरपुरSun, 5 Oct 2025 09:50 AM
भाजपा विधायक ने बीच सड़क कार की बोनट पर रखकर काटा केक, समर्थकों ने लुटाए नोट

‘अरे लगता है जैसे सारे संसार का बड्डे है...आज मेरे यार का बड्डे है’ तेज म्युजिक संग बजते इस गीत के साथ ही भाजपा के सदर विधायक डॉ.मनोज प्रजापति बीच सड़क कार के बोनट में अपने समर्थक के जन्मदिन का केक काटते हुए सोशल मीडिया में वायरल हो गए। एक मिनट का यह वीडियो इस वक्त चर्चा में है। इस दौरान समर्थकों ने जमकर ठुमके लगाए। हवा में खूब स्प्रे उड़ाया, आतिशबाजी की और आखिरी के सेकेंड में कार के बोनट में खड़े होकर रुपए भी लुटाए गए। हालांकि वायरल हो रहे इस वीडियो की ‘लाइव हिन्दुस्तान’ पुष्टि नहीं करता है।

वायरल वीडियो कब और कहां का है, इसकी भी अभी पुष्टि नहीं हो सकी है। लेकिन एक मिनट के इस वीडियो ने भाजपा विधायक डॉ.मनोज प्रजापति को सोशल मीडिया में चर्चा में ला दिया। इससे पहले सदर विधायक बंद पुल से अपनी कार को निकालते हुए सोशल मीडिया में वायरल हुए थे। जबकि प्रशासन ने उसी बंद पुल से शव को निकाले जाने की अनुमति नहीं दी थी। उस समय भी विधायक को लेकर सोशल मीडिया में काफी चर्चा हुई थी।

शनिवार को सोशल मीडिया में वायरल हुए एक मिनट के वीडियो में विधायक डॉ.प्रजापति अपने किसी समर्थक का सड़क किनारे कार के बोनट में केक काटकर जन्मदिन मना रहे हैं। समर्थक ने माला पहन रखी है। इस दौरान कार को घेरे खड़े विधायक समर्थक तेज म्युजिक पर स्प्रे हवा में उड़ाकर नाच रहे हैं। बाद में कुछ उत्साही समर्थक नोट भी हवा में उड़ाते हुए दिखाई दिए। इस पूरे सेलीब्रेशन का वीडियो के वायरल होने के बाद विधायक फिर से सोशल मीडिया यूजर्स के निशाने पर आ गए।

किसी को विधायक का अंदाज पसंद आ रहा है तो कोई इसे पावर का दुरुपयोग ठहरा रहा है। लोग अपने-अपने ढंग से इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं।

