मंत्री को रोकने वाले बीजेपी विधायक बृजभूषण के बयानों पर सियासी घमासान, चर्चा में पिता की पोस्ट

संक्षेप: योगी के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का रास्ता रोकने वाले बीजेपी विधायक बृजभूषण ने मुख्यमंत्री को लेकर भी मंगलवार को बयान दे दिया। इससे बुंदेलखंड में सियासी घमासान मच गई है। इस बीच बृजभूषण के पिता पूर्व सांसद गंगाचरण राजपूत का एक पोस्ट चर्चा मे आ गया है।

जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का काफिला रोकने वाले चरखारी से भाजपा विधायक बृजभूषण राजपूत इन दिनों अपने बयानों को लेकर लगातार चर्चा में हैं। एक दिन पूर्व एक कार्यक्रम में विधायक ने कहा,“मंत्री क्या चीज हैं… जरूरत पड़ी तो मुख्यमंत्री को भी रोकेंगे।” इस बयान के बाद जिले की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। विधायक के इस बयान पर उनके पिता एवं पूर्व सांसद गंगाचरण राजपूत का एक पोस्ट चर्चा में आ गया है। उन्होंने अपने फेसबुक पेज पर लिखा-महादेव मेरे बेटे को सद्बुद्धि दें।

दो दिन पहले सोशल मीडिया पर विधायक के दो वीडियो वायरल हुए, जिनमें वह जल जीवन मिशन के अधूरे कार्यों को लेकर जलशक्ति मंत्री पर हमलावर नजर आए। वायरल वीडियो में विधायक कहते दिखाई दे रहे हैं कि मंत्री का काफिला रोकना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। हालांकि, हिन्दुस्तान इन वीडियो की पुष्टि नहीं करता। विधायक की बयानबाजी का पार्टी नेताओं ने भी विरोध किया है।

बजट की जानकारी देने आए संगठन के जिला प्रभारी संजीव श्रंगी ऋषि ने कहा कि इस प्रकार के बयान देना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि कोई विधायक मंत्री, सांसद या मुख्यमंत्री पर टिप्पणी नहीं कर सकता। इस मामले को संगठन तक पहुंचाया जाएगा। विधायक के बयान के बाद कई पदाधिकारी इसे अनुशासनहीनता मान रहे हैं। भाजपा युवा मोर्चा के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष शिवेंद्र सिंह ने भी कहा, “विधायक जी… आप योगी जी को नहीं रोक पाएंगे, यह कुछ ज्यादा हो गया है।”

पिता ने लिखा- महादेव मेरे विधायक बेटे को सद्बुद्धि दें भाजपा विधायक बृजभूषण राजपूत के पिता एवं पूर्व सांसद गंगाचरण राजपूत ने फेसबुक पर लिखा कि महादेव मेरे बेटे को सद्बुद्धि दें। उन्होंने कहा कि अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। उन्होंने लिखा- “अहंकार चाहे जप, तप, यश या कीर्ति का हो, सब बुरा होता है। कोई भी व्यक्ति अपने आपको पार्टी से बड़ा न समझे।” यह पोस्ट वायरल होते ही प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई। हालांकि, कुछ देर बाद इसे डिलीट भी कर दिया गया।

विधायक बोले-मंत्री क्या चीज हैं… मुख्यमंत्री को भी रोकेंगे चरखारी से भाजपा विधायक बृजभूषण राजपूत ने हाल ही में 40 गाड़ियों के काफिले के साथ महोबा में जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का काफिला रोक दिया था। मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि विधायक के एक बयान ने उन्हें फिर सुर्खियों में ला दिया। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे दो वीडियो (2 मिनट 03 सेकेंड और 2 मिनट 38 सेकेंड) में विधायक कहते हैं कि मंत्री का काफिला रोकना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है।