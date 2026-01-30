स्वतंत्र देव को BJP MLA ब्रजभूषण राजपूत ने घेरा तो अखिलेश ने ली चुटकी, बोले-डिब्बे भी टकरा रहे

संक्षेप: अखिलेश यादव ने ‘एक्स’ पर लिखा- भाजपा के ही विधायक द्वारा, अपनी ही भाजपा सरकार के मंत्री को बंधक बनाना दर्शाता है कि भाजपा सरकार के विधायक अब अगले चुनाव में हारने वाले हैं। ये न सोचा जाए कि ये इन दोनों के बीच की ही लड़ाई है, ये तो केवल सैम्पल या कहें नमूना है, हर विधानसभा क्षेत्र में यही हाल है।

यूपी के महोबा में शुक्रवार को भाजपा के विधायक बृजभूषण राजपूत ने योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के काफिले को बीच सड़क पर रोक दिया। इसे लेकर यूपी में सियासी हलचल तेज हो गई है। इस बीच समाजवादी पार्टी के मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने चुटकी लेते हुए सोशल मीडिया प्लेटफार्म ‘एक्स’ पर एक पोस्ट किया है। इस पोस्ट में अखिलेश यादव ने लिखा की हमने तो पहले ही कहा था कि भाजपा के ‘डबल इंजन’ ही नहीं डिब्बे भी आपस में टकरा रहे हैं।

पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने लिखा-‘महा समाचार : स्वतंत्र बने बंधक! समाचार : भाजपा के विधायक बृजभूषण राजपूत ने क्षेत्र की बदहाल सड़कों, गांवों में पेयजल संकट और जल जीवन मिशन के अधूरे कार्यों को लेकर मंत्री स्वतंत्र देव सिंह को बंधक बनाया। विचार : हमने तो पहले ही कहा था कि भाजपा के ‘डबल इंजन’ ही नहीं डिब्बे भी आपस में टकरा रहे हैं। पैसे कमाने और ज़मीन क़ब्ज़ाने में लगे भाजपा के मंत्री हों या विधायक, इनमें से कोई भी जनता या विकास का काम नहीं कर रहे हैं। इसीलिए जनता के गुस्से से बचने के लिए वो एक-दूसरे पर दोषारोपण कर रहे हैं। भाजपा के ही विधायक द्वारा, अपनी ही भाजपा सरकार के मंत्री को बंधक बनाना दर्शाता है कि भाजपा सरकार के विधायक अब अगले चुनाव में हारने वाले हैं। वैसे ये न सोचा जाए कि ये इन दोनों के बीच की ही लड़ाई है, दरअसल ये तो केवल सैम्पल या कहें नमूना है, हर विधानसभा क्षेत्र में यही हाल है। इस बार भाजपा को चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी ही नहीं मिलेंगे। भाजपा की सत्ता पटरी से उतर गई है।’

महोबा में 40 गाड़ियां अड़ा कर विधायक ने रोका मंत्री स्वतंत्रदेव का काफिला एक दिवसीय दौरे पर शुक्रवार को महोबा पहुंचे जलशक्ति मंत्री स्वतंत्रदेव सिंह के काफिले को चरखारी से भाजपा विधायक बृजभूषण राजपूत ने रोक लिया। उनके साथ 30-40 गांवों के प्रधान और इतनी ही गाड़ियां थीं। विधायक समर्थकों ने मंत्री के काफिले के रास्ते पर आड़ी-तिरछी गाड़ियां खड़ी कर दीं। मंत्री के गाड़ी से उतरते ही विधायक ने अपने क्षेत्र में हर घर नल योजना की दुर्दशा बतानी शुरू कर दीं। दोनों के बीच नोकझोंक होने लगी। यह देख नेताओं और अधिकारियों ने बीच-बचाव किया। मंत्री विधायक को अपनी कार में बैठा कर कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां एक घंटे तक बैठक चली। बैठक के बाद मंत्री वापस लौट गए जबकि विधायक ने कहा कि समस्याएं हल न हुईं तो लखनऊ जाकर मंत्री का घेराव करेंगे।

कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह जलजीवन मिशन के जल अर्पण दिवस कार्यक्रम में भाग लेने कबरई आए थे। लिलवाही में कार्यक्रम के बाद मंत्री शहर के एक निजी महाविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे। यहां से उनका काफिला जैसे ही निकलकर सड़क पर आया, विधायक बृजभूषण राजपूत करीब प्रधानों के साथ पहुंचे और अपनी गाड़ियां अड़ाकर मंत्री को रोक लिया। असहजता की स्थिति बनने पर मंत्री अपने वाहन से उतरे। मंत्री को अपने क्षेत्र की समस्याएं बताते हुए विधायक ने कहा कि जल जीवन मिशन का बुरा हाल है। कागजों में जिला देश में पहले नंबर पर है मगर धरातल में गांव बेहाल हैं। सड़कें खुदी पड़ी हैं। टंकियां टपक रही हैं। घरों तक पानी नहीं पहुंचा है। सड़कों की मरम्मत के नाम पर लापरवाही बरती जा रही है। सदन में मामला उठाने के बाद भी अधिकारी केवल कागजी कार्रवाई करते हैं।