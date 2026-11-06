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हरा नहीं पाए तो फिर रोना नहीं ठाकुर-पंडित हैं; भाजपा विधायक की खुली धमकी

By sandeep
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उन्नाव की पुरवा सीट से भाजपा विधायक अनिल सिंह का विवादित बयान वायरल हो रहा है। उन्होंने विरोधियों को तीन महीने का समय देते हुए कहा कि चुनाव में हरा नहीं पाए तो दोबारा जीतने पर विरोध झेलने के लिए तैयार रहें। उन्होंने कहा फिर रोना मत कि हम ठाकुर हैं, पंडित हैं, लोधी हैं

Controversial statement by BJP MLA Anil Singh
बीजेपी विधायक अनिल सिंह का विवादित बयान

यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी बयानबाजी अभी से तेज होने लगी है। इस बीच उन्नाव की पुरवा विधानसभा सीट से भाजपा विधायक अनिल सिंह का एक विवादित बयान सामने आया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में विधायक विरोध करने वालों को चेतावनी देते नजर आ रहे हैं। उन्होंने विरोधियों को तीन महीने का समय देते हुए कहा कि जितना दम लगाना है लगा लें, लेकिन अगर उन्हें हरा नहीं पाए तो बाद में विरोध झेलने के लिए भी तैयार रहें। फिर रोना मत कि हम ठाकुर हैं, पंडित हैं, लोधी हैं।

विधायक अनिल सिंह ने कहा कि कोई भी खुलकर उनका विरोध कर सकता है। उन्हें इससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर विरोध करने वाले उन्हें चुनाव में नहीं हरा पाए और वह दोबारा विधायक बन गए तो फिर शिकायत नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा, "मान लो हरा नहीं पाए और हम जीत गए तो फिर रोना मत कि हम ठाकुर हैं, पंडित हैं, लोधी हैं और विधायक जी परेशान कर रहे हैं। दुश्मन तो दुश्मन होता है, चाहे वह अपना भाई हो या बाहर का।"

'तीन महीने का समय है, जुटो और निपटा दो'

भाजपा विधायक ने आगे कहा, "जितना दम हो लगा लीजिए। अनिल सिंह बोल रहे हैं, तीन महीने का समय है। जुटो और निपटा दो। अगर नहीं निपटा पाए तो फिर पुरवा छोड़कर भाग जाना। यहां सिर्फ दबदबा अनिल सिंह का है और दबदबा अनिल सिंह का रहेगा।" उन्होंने यह भी कहा कि पुरवा में कोई बाहरी व्यक्ति उन्हें चुनाव में नहीं हरा सकता। इसके लिए स्थानीय लोगों को एकजुट होना पड़ेगा।

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वोट नहीं देना है तो मना कर दीजिए

विधायक ने विरोध और बदतमीजी के बीच अंतर बताते हुए कहा कि वोट नहीं देना विरोध नहीं है। वह हाथ जोड़कर वोट मांगने जाएंगे तो लोग साफ मना कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा के नाम पर वोट देना है तो दें, नहीं तो आगे बढ़ जाएं। उनका कटोरा छीनने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। अनिल सिंह ने अपने बयान में योगी और मोदी सरकार का जिक्र करते हुए कहा कि उनके जाने के बाद गुंडे फिर बाहर आकर लोगों को लूटेंगे। उन्होंने जातिवाद से बचने की अपील करते हुए कहा कि लोगों को जातियों में नहीं बंटना चाहिए। विधायक का यह बयान सामने आने के बाद जिले की सियासत में हलचल तेज हो गई है।

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