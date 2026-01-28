सवर्ण सदियों से गाली खा रहे, नया क्या है; UGC नियमों पर भाजपा विधायक का बयान वायरल

संक्षेप: उन्नाव के पुरवा विधायक अनिल सिंह का यूजीसी के नए नियमों को लेकर दिया गया बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जिसमें वह कह रहे हैं कि सवर्ण सदियों से गाली खा रहे हैं। इसमें नई बात क्या है। यह वीडियो असोहा में गणतंत्र दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम का बताया जा रहा है।

यूपी के उन्नाव जिले के पुरवा विधायक अनिल सिंह का यूजीसी के नए नियमों को लेकर दिया गया बयान मंगलवार को सोशल मीडिया पर वायरल गया। जिसमें वह कह रहे हैं कि सवर्ण सदियों से गाली खा रहे हैं। इसमें नई बात क्या है। यह वीडियो असोहा में गणतंत्र दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम का बताया जा रहा है, हालांकि लाइव हिन्दुस्तान इसकी पुष्टि नहीं करता।

वायरल वीडियो में विधायक अनिल सिंह सवर्ण समाज को बड़ा त्याग-तपस्वी, देश के लिए लड़ने वाला और बड़े हृदय वाला बताते हुए कह रहे हैं कि हजारों साल से गाली खा रहे हो। इसमें कौन नई बात है। एससी समाज के व्यक्ति को डांटने पर भी मुकदमे का खतरा होता है।

फेसबुक पर ज्ञान देने वाले सिर्फ नौटंकीबाज विधायक ने विश्वविद्यालयों में रैगिंग, सवर्ण समाज की नकारात्मक छवि और सुप्रीम कोर्ट के समान व्यवस्था लागू करने के निर्देशों का जिक्र किया। कहा कि क्षत्रिय और ब्राह्मण जाति नहीं, बल्कि कर्म से पहचाने जाते हैं। ओबीसी व एससी में भी ब्राह्मण हो सकते हैं। सोशल मीडिया पर टिप्पणी करने वालों को उन्होंने नौटंकीबाज बताया। कहा, अगर सवर्ण समाज के बड़े शुभचिंतक हो तो किसी गरीब सवर्ण लड़की की शादी कराकर दिखाओ। फेसबुक पर ज्ञान देने वाले सिर्फ नौटंकीबाज हैं। बोले, देश में सुधार के लिए कड़े फैसले जरूरी हैं।