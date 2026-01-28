Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsBJP MLA Anil Singh said on the UGC rules Upper castes have been facing abuse for centuries
सवर्ण सदियों से गाली खा रहे, नया क्या है; UGC नियमों पर भाजपा विधायक का बयान वायरल

सवर्ण सदियों से गाली खा रहे, नया क्या है; UGC नियमों पर भाजपा विधायक का बयान वायरल

संक्षेप:

उन्नाव के पुरवा विधायक अनिल सिंह का यूजीसी के नए नियमों को लेकर दिया गया बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जिसमें वह कह रहे हैं कि सवर्ण सदियों से गाली खा रहे हैं। इसमें नई बात क्या है। यह वीडियो असोहा में गणतंत्र दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम का बताया जा रहा है।

Jan 28, 2026 07:26 am ISTPawan Kumar Sharma संवाददाता, उन्नाव
यूपी के उन्नाव जिले के पुरवा विधायक अनिल सिंह का यूजीसी के नए नियमों को लेकर दिया गया बयान मंगलवार को सोशल मीडिया पर वायरल गया। जिसमें वह कह रहे हैं कि सवर्ण सदियों से गाली खा रहे हैं। इसमें नई बात क्या है। यह वीडियो असोहा में गणतंत्र दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम का बताया जा रहा है, हालांकि लाइव हिन्दुस्तान इसकी पुष्टि नहीं करता।

वायरल वीडियो में विधायक अनिल सिंह सवर्ण समाज को बड़ा त्याग-तपस्वी, देश के लिए लड़ने वाला और बड़े हृदय वाला बताते हुए कह रहे हैं कि हजारों साल से गाली खा रहे हो। इसमें कौन नई बात है। एससी समाज के व्यक्ति को डांटने पर भी मुकदमे का खतरा होता है।

फेसबुक पर ज्ञान देने वाले सिर्फ नौटंकीबाज

विधायक ने विश्वविद्यालयों में रैगिंग, सवर्ण समाज की नकारात्मक छवि और सुप्रीम कोर्ट के समान व्यवस्था लागू करने के निर्देशों का जिक्र किया। कहा कि क्षत्रिय और ब्राह्मण जाति नहीं, बल्कि कर्म से पहचाने जाते हैं। ओबीसी व एससी में भी ब्राह्मण हो सकते हैं। सोशल मीडिया पर टिप्पणी करने वालों को उन्होंने नौटंकीबाज बताया। कहा, अगर सवर्ण समाज के बड़े शुभचिंतक हो तो किसी गरीब सवर्ण लड़की की शादी कराकर दिखाओ। फेसबुक पर ज्ञान देने वाले सिर्फ नौटंकीबाज हैं। बोले, देश में सुधार के लिए कड़े फैसले जरूरी हैं।

कुंडली और भविष्यवाणी का भी जिक्र किया

विधायक ने जातिवाद खत्म करने की बात करते हुए कहा कि जो लोग नाराज हैं, वे उन्हें वोट न दें और हरा दें। कुंडली और भविष्यवाणी का भी जिक्र किया। कहा कि वह कुंडली पर विश्वास नहीं करते और वर्क इज वर्शिप को मानते हैं। दावा किया कि हाल ही में एक सेल टैक्स कमिश्नर ने उनकी कुंडली देखकर मुख्यमंत्री बनने की बात कही, जिस पर उन्होंने सवाल उठाया कि ऐसे कैसे बन जाएंगे। इस संबंध में विधायक का पक्ष जानने के लिए उनके तीन नंबरों पर कॉल की गई। एक नंबर उनके मीडिया प्रभारी ने दो बार उठाया। दोनों बार विधायक के व्यस्त होने और थोड़ी देर में बात कराने की बात कही लेकिन बात नहीं हो सकी।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma
"पवन कुमार शर्मा पिछले 3 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पवन अभी हिन्दुस्तान अख़बार की वेबसाइट Livehindustan.com में काम कर रहे हैं। इससे पहले ABP News में बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाएं और टूरिज्म पर लिखते हैं। पवन ने दिल्ली के भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले कानपुर के क्राइस्ट चर्च कॉलेज से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था।" और पढ़ें
