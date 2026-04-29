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महिला आरक्षण के मुद्दे पर जनता को गुमराह कर रही है भाजपा, नेता विपक्ष माता प्रसाद पांडे का तीखा हमला

Apr 29, 2026 05:30 pm ISTDinesh Rathour लखनऊ, भाषा
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सपा नेता माता प्रसाद पांडे ने आरोप लगाया कि केंद्रीय स्तर पर विधायी एजेंडा विफल होने के बाद भाजपा जनता और महिलाओं को भड़काने का प्रयास कर रही है। पांडे ने कहा कि इस तरह के प्रस्ताव के लिए संविधान या विधानसभा की नियमावली में कोई प्रावधान नहीं है।

महिला आरक्षण के मुद्दे पर जनता को गुमराह कर रही है भाजपा, नेता विपक्ष माता प्रसाद पांडे का तीखा हमला

UP Vidhansabha: यूपी विधानसभा में विपक्ष के नेता माता प्रसाद पांडे ने भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला करते हुए आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ दल महिला आरक्षण के मुद्दे पर संसद में कथित विधायी विफलता के बाद जनता को गुमराह करने के लिए राज्य विधानसभा में असंवैधानिक निंदा प्रस्ताव लाने की कोशिश कर रहा है। पांडे ने कहा कि समाजवादी पार्टी (सपा) विधानमंडल दल की बैठक में भाजपा के प्रस्तावित कदम के विरोध में अति निंदा प्रस्ताव पारित किया गया। उन्होंने बताया कि 30 अप्रैल को बुलाए गए राज्य विधानसभा के विशेष सत्र में भाजपा निंदा प्रस्ताव लाने की तैयारी में है।

सपा नेता ने आरोप लगाया कि केंद्रीय स्तर पर विधायी एजेंडा विफल होने के बाद भाजपा जनता और महिलाओं को भड़काने का प्रयास कर रही है। पांडे ने कहा कि इस तरह के प्रस्ताव के लिए संविधान या विधानसभा की नियमावली में कोई प्रावधान नहीं है। उन्होंने कहा, हम उस प्रस्ताव की कड़ी निंदा करते हैं जिसे वे लाना चाहते हैं। जब उनका विधेयक संसद में पारित नहीं हो सका, तो उन्होंने लोगों को गुमराह करने के लिए यह रणनीति अपनाई। पांडे ने कहा कि नियम व्यक्तियों के पक्ष या विपक्ष में प्रशंसा अथवा निंदा प्रस्ताव की अनुमति देते हैं, लेकिन उनका उपयोग किसी विधायी प्रक्रिया या विशिष्ट विधेयक को लक्षित करने के लिए नहीं किया जा सकता।

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सपा की बैठक में अति निंदा प्रस्ताव पारित

सपा के वरिष्ठ नेता ने आरोप लगाया कि महिला आरक्षण के नाम पर भाजपा का रुख वास्तविक सशक्तीकरण के बजाय चुनावी इंजीनियरिंग का प्रयास है। उन्होंने कहा कि सत्तारूढ़ दल का उद्देश्य निष्पक्ष प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना नहीं, बल्कि मनमाने परिसीमन के जरिए राजनीतिक लाभ हासिल करना है। पांडे ने बताया कि उनकी पार्टी ने ध्वनिमत से एक अति निंदा प्रस्ताव पारित किया है, जिसमें भाजपा के प्रस्तावित कदम को कानूनी और प्रक्रियात्मक रूप से निराधार बताया गया है।

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महिला आरक्षण पर बुलाया गया विशेष सत्र

माता प्रसाद पांडे ने भाजपा के दावों को झूठ का प्रसार करार देते हुए कहा कि महिला आरक्षण से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक की विफलता ने सरकार के वास्तविक इरादों को उजागर कर दिया है। महिला आरक्षण पर केंद्रित उत्तर प्रदेश विधानसभा का एक दिवसीय विशेष सत्र बृहस्पतिवार को बुलाया गया है। विधानसभा के प्रमुख सचिव प्रदीप कुमार दुबे द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने 18वीं विधानसभा के 2026 के दूसरे सत्र को 30 अप्रैल को सुबह 11 बजे आहूत किया है। विधानसभा सचिवालय के सूत्रों के अनुसार, सत्र में महिला आरक्षण विधेयक (नारी शक्ति वंदन अधिनियम) पर विशेष चर्चा होगी, जो 17 अप्रैल को लोकसभा में पारित नहीं हो सका।

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विपक्ष के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाना चाहती है भाजपा

सपा का आरोप है कि भाजपा इस दौरान विपक्ष के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाना चाहती है। संविधान (131वां संशोधन) विधेयक, 2026, जिसमें 2029 तक आरक्षण लागू करने का प्रावधान प्रस्तावित था, आवश्यक दो-तिहाई बहुमत हासिल नहीं कर सका। वहीं, भाजपा ने दावा किया है कि वह विधानसभा में विपक्षी दलों के रुख को बेनकाब करेगी। इस बीच, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पिछले सप्ताह उनके आधिकारिक आवास से विधान भवन तक एक विरोध मार्च भी निकाला गया था। समाजवादी पार्टी (सपा) प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि यदि भाजपा चाहती, तो महिला आरक्षण को अगले चुनाव से ही लागू किया जा सकता था, क्योंकि इसके लिए आवश्यक प्रक्रिया पहले ही पूरी की जा चुकी थी।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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