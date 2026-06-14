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अदिति पर भाजपाइयों ने कमेंट्स कराए; राम मंदिर मामले से ध्यान भटकाने के लिए मुद्दा उछाला, बोलीं डिंपल यादव

sandeep लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ
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मैनपुरी सांसद डिंपल यादव ने अखिलेश यादव की बेटी अदिति पर हुई कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों को भाजपा की साजिश बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि राम मंदिर चढ़ावा विवाद से ध्यान भटकाने के लिए यह मुद्दा उछाला गया है और कार्यकर्ताओं से पीडीए की लड़ाई मजबूत करने का आह्वान किया।

अदिति पर भाजपाइयों ने कमेंट्स कराए; राम मंदिर मामले से ध्यान भटकाने के लिए मुद्दा उछाला, बोलीं डिंपल यादव

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की बेटी अदिति पर सोशल मीडिया पर की गईं आपत्तिजनक टिप्पणियों को लेकर सियासत जारी है। अब इस मामले में मैनपुर सांसद और अदिति की मां डिंपल यादव की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होने कहा कि अदिति बिटिया के लिए जो बयानबाजी हुई है। वो भाजपाई कह रहे हैं। ये सारे लोग आप लोगों को बरगला रहे हैं। ये जो बयानबाजी हुई है, वह भाजपा के लोगों ने ही कराई है। राम मंदिर चोरी के मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए यह मामला उछाला गया है। लेकिन हमें ध्यान नहीं भटकाना है।

बीजेपी पर जमकर बरसीं डिंपल

डिंपल यादव ने कहा कि हाथरस में बिटिया को जला दिया जाता है, तब ये लोग सामने नहीं आते। कानपुर में एक बेटी के पिता को थाने में पीट-पीटकर मार दिया जाता है, तब इन लोगों ने कुछ बोला? इतनी बड़ी-बड़ी जघन्य घटनाएं हो जाती हैं, लेकिन भाजपा का एक भी इंसान सामने नहीं आता है। इसलिए ध्यान भटकाने की जरूरत नहीं है। जो लक्ष्य है, धैर्य के साथ उसकी तरफ बढ़िए और PDA की लड़ाई को मजबूत करें।

योगी बोले- बेटी तो बेटी होती है

वहीं इससे पहले सपा अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा था कि ‘इस षड्यंत्र का मूल दूर नहीं है’ इसलिए सच में कार्रवाई करने के लिए कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर दोषी के बारे में पता करने में पुलिस अक्षम तो हम सहायता कर दें। दरअसल,मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आजमगढ़ में अदिति पर आपत्तिजनक टिप्पणी मामले पर कहा था- कि बेटी, बेटी होती है। कोई भी अपमानजनक टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जैसे ही मेरे संज्ञान में मामला आया, मैंने तुरंत पुलिस को एफआईआर के आदेश दिए हैं।

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सीएम योगी ने अखिलेश को दी नसीहत

सपा अध्यक्ष को नसीहत देते हुए सीएम ने कहा था कि हम तो उस संस्कार में पले-बढ़े हैं, जहां कहा जाता है कि गांव की बेटी सबकी बेटी होती है, गांव की बहन सबकी बहन होती है। हमने कोई भेदभाव नहीं किया। अखिलेश जी दूसरों को उपदेश देते हो, तो अपने चेलों-चपाटों को भी उपदेश दे दो कि अपनी भाषा पर थोड़ा संयम रखें।

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कोर्ट ने पुलिस से मांगी रिपोर्ट

आपको बता दें इस मामले में प्रारंभिक सुनवाई करते हुए प्रयागराज के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने पुलिस से रिपोर्ट तलब की है। सीजेएम कोर्ट ने यह आदेश अधिवक्ता विनीत विक्रम को सुनकर दिया। मामले की अगली सुनवाई 18 जून को निर्धारित की गई है, जिसमें एफआईआर दर्ज कराने और विवेचना के संबंध में निर्णय लिया जा सकता है।

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