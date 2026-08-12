यूपी में तिरंगा यात्रा के दौरान आपस में भिड़े भाजपाई, जिला महामंत्री की गाड़ी रोककर करने लगे नारेबाजी
उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर जिले में तिरंगा यात्रा के दौरान आपस में ही भाजपाई भिड़ गए। नगर पंचायत अध्यक्ष एवं उनके समर्थक जिला महामंत्री की गाड़ी रोककर उनके खिलाफ नारेबाजी करने लगे।
उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर में विधानसभा क्षेत्र मुख्यालय पर तिरंगा यात्रा के दौरान भाजपाई आपस में ही भिड़ गए। तय मार्ग से पहले ही यात्रा को घुमवा देने पर नगर पंचायत अध्यक्ष एवं उनके समर्थक जिला महामंत्री का वाहन रोककर उनके खिलाफ नारेबाजी करने लगे। तय मार्ग पर यात्रा पूरी न होने से वीर अब्दुल हमीद पार्क के पास नगर पंचायत अध्यक्ष द्वारा की गई व्यवस्था धरी की धरी रह गई।
लंभुआ विधानसभा क्षेत्र के मुख्यालय पर स्थित सर्वोदय इंटर कॉलेज से यात्रा संयोजक ओम प्रकाश त्रिपाठी के संयोजन में चौकिया रोड पर स्थित वीर अब्दुल हमीद तक तिरंगा यात्रा निकलनी थी। जिसमें पूरे तिरंगा यात्रा के बाद वीर अब्दुल हमीद पर भाजपा पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं एवं स्कूली बच्चों के लिए नगर पंचायत अध्यक्ष अवनीश कुमार उर्फ अंगद सिंह की तरफ से स्वागत समारोह एवं भोजन की भी व्यवस्था की गई थी। लेकिन स्कूल से तिरंगा यात्रा तो निकली, उसमें जिला महामंत्री विजय त्रिपाठी व स्कूली बच्चों समेत काफी संख्या में भाजपाई मौजूद थे, लेकिन आधे रास्ते से ही यात्रा का तय मार्ग बदलकर उसे मुख्य चौराहे से दियरा रोड व पठखौली रोड होते हुए फिर से सर्वोदय इंटर कॉलेज परिसर में ले जाया गया।
जिला महामंत्री मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे
इधर वीर अब्दुल हमीद के पास नगर पंचायत अध्यक्ष द्वारा तिरंगा यात्रा का इंतजार किया जा रहा था, जब यात्रा यहां नहीं पहुंची तब नगर पंचायत अध्यक्ष की व्यवस्था धरी की धरी रह गई। जिससे नगर पंचायत अध्यक्ष एवं उनके समर्थक काफी नाराज हो गए और जिला महामंत्री विजय त्रिपाठी की गाड़ी जैसे ही वहां पर पहुंची वैसे ही जिला महामंत्री मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे।
यात्रा को बीच से ही मोड कर फिर से स्कूल पर ले जाया गया
जिला महामंत्री विजय त्रिपाठी ने कहा कि बच्चे इतनी दूर की यात्रा तय नहीं कर सकते थे, इसलिए प्रधानाचार्य के कहने पर यात्रा को बीच से ही मोड कर फिर से स्कूल पर ले जाया गया। उधर नगर पंचायत अध्यक्ष श्री सिंह ने कहा कि पार्टी के पदाधिकारियों के निर्देश पर हमने मंगलवार की रात से ही लगकर अपने समर्थकों एवं कार्यकर्ताओं के साथ लगभग पांच हजार कार्यकर्ताओं एवं बच्चों के लिए भोजन की व्यवस्था कराई थी। जिला महामंत्री श्री त्रिपाठी द्वारा यात्रा को दूसरे मार्ग से घुमवा देने के कारण व्यवस्था में पूरी तरह से व्यवधान तो आया ही और कार्यकर्ताओं का मनोबल भी टूट गया। जिससे लोगों में काफी आक्रोश है। उधर, इस बारे में विधायक सीताराम वर्मा ने कहा कि लंभुआ नपं के भाजपा कार्यकर्ताओं के दो गुटों में आपसी मनमुटाव है। तिरंगा यात्रा का रुट चार्ट पहले से निर्धारित था ऐन वक्त पर इंटर कालेज के प्रधानाचार्य ने अपने छात्रों को रैली में दूर तक जाने की इजाजत नहीं दी। जिसपर रैली के जिला संयोजक ने रास्ता बदल दिया।
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