यूपी में तिरंगा यात्रा के दौरान आपस में भिड़े भाजपाई, जिला महामंत्री की गाड़ी रोककर करने लगे नारेबाजी

उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर जिले में तिरंगा यात्रा के दौरान आपस में ही भाजपाई भिड़ गए। नगर पंचायत अध्यक्ष एवं उनके समर्थक जिला महामंत्री की गाड़ी रोककर उनके खिलाफ नारेबाजी करने लगे।

उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर में विधानसभा क्षेत्र मुख्यालय पर तिरंगा यात्रा के दौरान भाजपाई आपस में ही भिड़ गए। तय मार्ग से पहले ही यात्रा को घुमवा देने पर नगर पंचायत अध्यक्ष एवं उनके समर्थक जिला महामंत्री का वाहन रोककर उनके खिलाफ नारेबाजी करने लगे। तय मार्ग पर यात्रा पूरी न होने से वीर अब्दुल हमीद पार्क के पास नगर पंचायत अध्यक्ष द्वारा की गई व्यवस्था धरी की धरी रह गई।

लंभुआ विधानसभा क्षेत्र के मुख्यालय पर स्थित सर्वोदय इंटर कॉलेज से यात्रा संयोजक ओम प्रकाश त्रिपाठी के संयोजन में चौकिया रोड पर स्थित वीर अब्दुल हमीद तक तिरंगा यात्रा निकलनी थी। जिसमें पूरे तिरंगा यात्रा के बाद वीर अब्दुल हमीद पर भाजपा पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं एवं स्कूली बच्चों के लिए नगर पंचायत अध्यक्ष अवनीश कुमार उर्फ अंगद सिंह की तरफ से स्वागत समारोह एवं भोजन की भी व्यवस्था की गई थी। लेकिन स्कूल से तिरंगा यात्रा तो निकली, उसमें जिला महामंत्री विजय त्रिपाठी व स्कूली बच्चों समेत काफी संख्या में भाजपाई मौजूद थे, लेकिन आधे रास्ते से ही यात्रा का तय मार्ग बदलकर उसे मुख्य चौराहे से दियरा रोड व पठखौली रोड होते हुए फिर से सर्वोदय इंटर कॉलेज परिसर में ले जाया गया।

जिला महामंत्री मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे इधर वीर अब्दुल हमीद के पास नगर पंचायत अध्यक्ष द्वारा तिरंगा यात्रा का इंतजार किया जा रहा था, जब यात्रा यहां नहीं पहुंची तब नगर पंचायत अध्यक्ष की व्यवस्था धरी की धरी रह गई। जिससे नगर पंचायत अध्यक्ष एवं उनके समर्थक काफी नाराज हो गए और जिला महामंत्री विजय त्रिपाठी की गाड़ी जैसे ही वहां पर पहुंची वैसे ही जिला महामंत्री मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे।