किसी के सगे नहीं होते भाजपाई, धोखा देना उनका सबसे बड़ा गुण, यूपी और केंद्र पर बरसे अखिलेश

Sat, 1 Nov 2025 06:22 PMDinesh Rathour लखनऊ, विशेष संवाददाता
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा की जनविरोधी नीतियां ही उसके पतन का कारण बन गई हैं। सत्ता के घमंड में किसी की भी रोजी-रोटी छीन लेने का काम भाजपाई इसीलिए करते हैं, क्योंकि इससे इनके अहंकार की संतुष्टि होती है। भाजपाई जनता को दुख देकर सुखी होते हैं। ये उनको भी नहीं छोड़ते जिन्होंने इनको वोट दिया था।

अखिलेश ने शनिवार को बयान में कहा कि भाजपा सरकार में हर वर्ग का शोषण हो रहा है। भाजपा से जुड़े लोग भी अब खुलेआम अपने शोषण और अपमान की आवाज उठा रहे हैं। पूरे प्रदेश की जनता भाजपा सरकार और उसके अहंकार से पीड़ित, अपमानित और दुखी है। भाजपाई किसी के सगे नहीं होते है, धोखा देना भाजपाइयों का सबसे बड़ा गुण है। भाजपा जाए तो चैन आए। भाजपा सरकार ने किसानों, नौजवानों, महिलाओं, व्यापारियों सभी से झूठे वादे किए। किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई। भाजपा सरकार किसानों के लिए खाद, बीज और जरूरी उपकरणों की व्यवस्था नहीं कर पा रही है।

उन्होंने कहा है कि जब से भाजपा सरकार आई है किसान डीएपी और यूरिया के लिए हर सीजन में परेशान ही रहता है। यह सरकार किसानों को धान समेत उनकी अन्य फसलों की एमएसपी नहीं दिला पा रही है। सरकार बिचौलियों को मुनाफा कमवा रही है। भाजपा सरकार से हर वर्ग त्रस्त है। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार चरम पर है। कानून व्यवस्था ध्वस्त है। देश में सबसे ज्यादा अपराध की घटनाएं उत्तर प्रदेश में हो रही हैं। उत्तर प्रदेश में साइबर क्राइम, महिला अपराध सबसे ज्यादा है। सरकार साइबर अपराध, महिला अपराध रोकने में फेल है। किसानों को खाद उपलब्ध कराने में फेल है। नौजवानों को नौकरी देने में फेल है।

