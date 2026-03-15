भाजपा मेयर विनोद अग्रवाल हो गए बुलडोजर के शिकार, प्रदेश अध्यक्ष से मान-सम्मान बचाने की गुहार

मुरादाबाद के मेयर विनोद अग्रवाल ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष को पत्र लिखकर आरोप लगाया है कि एसडीएम सदर ने बिना नोटिस दिए उनकी बाउंड्रीवॉल पर बुलडोजर चलवा दिया। उन्होंने इसे सुप्रीम कोर्ट के नियमों का उल्लंघन और कार्यकर्ताओं के सम्मान पर चोट बताया है।

उत्तर प्रदेश में माफियाओं और अपराधियों के खिलाफ चलने वाला 'बुलडोजर' जब खुद भाजपा के कद्दावर नेता और मुरादाबाद के मेयर विनोद अग्रवाल की दहलीज पर पहुंचा तो सियासत गरमा गई। मेयर विनोद अग्रवाल ने अपनी ही सरकार के अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी को एक भावुक और कड़ा पत्र लिखा है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन ने बिना किसी नोटिस और बिना सुनवाई का मौका दिए उनकी करीब 55 मीटर लंबी बाउंड्रीवॉल को ध्वस्त कर दिया। इससे उन्हें 75 लाख रुपये का आर्थिक नुकसान हुआ है। मेयर ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के साथ ही एक पत्र मुख्यमंत्री कार्यालय में तैनात अपर मुख्य सचिव संजय प्रसाद को भी लिखा है।

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40 साल की तपस्या और यह सिला मेयर विनोद अग्रवाल ने प्रदेश अध्यक्ष को लिखे पत्र में अपना दर्द बयां करते हुए कहा कि वह पिछले 40 वर्षों से संघ और भाजपा के समर्पित कार्यकर्ता रहे हैं और 15 वर्षों से महापौर की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। उन्होंने पत्र में लिखा, "अधिकारियों ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत कार्य किया है। यदि इंडस्ट्रियल लैंड यूज की जमीन पर इस तरह की दमनकारी कार्यवाही होगी, तो हम आगामी विधानसभा चुनावों में कार्यकर्ताओं के बीच किस मुंह से जाएंगे और उनका मनोबल कैसे बढ़ाएंगे?"

सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के उल्लंघन का आरोप मेयर ने मुरादाबाद के उप जिलाधिकारी (एसडीएम) सदर, राममोहन मीणा पर निशाना साधते हुए कहा कि यह कार्यवाही सर्वोच्च न्यायालय के उन दिशा-निर्देशों का खुला उल्लंघन है, जिसमें किसी भी निर्माण को ढहाने से पहले कम से कम 15 दिन का नोटिस देना अनिवार्य है। उन्होंने पत्र में आरोप लगाया कि उनके साथ-साथ भाजपा नेता अमित चौधरी की संपत्ति पर भी बिना विधिक प्रक्रिया पूर्ण किए बुलडोजर चलाया गया।

निष्पक्ष जांच की मांग प्रशासनिक अधिकारियों की कार्यशैली पर अविश्वास जताते हुए मेयर ने मांग की है कि उनकी भूमि की पैमाइश मुरादाबाद के बजाय किसी अन्य जिले के एसडीएम से कराई जाए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि उन्हें स्थानीय लेखपाल और प्रशासन से न्याय की उम्मीद नहीं है। यह मामला अब केवल एक अवैध निर्माण का नहीं, बल्कि भाजपा के भीतर 'कार्यकर्ता बनाम अधिकारी' की जंग का रूप ले चुका है। मुरादाबाद के गलियारों में चर्चा है कि प्रभारी मंत्री की मौजूदगी में हुई एक बैठक के ठीक बाद यह कार्यवाही की गई, जिससे मेयर बेहद आहत हैं।