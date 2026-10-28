UP MLC Election Result: आगरा खंड स्नातक सीट पर BJP के मानवेंद्र प्रताप सिंह जीते, सपा के शशांक हारे

यूपी विधानसभा परिषद चुनाव को लेकर हुए चुनाव में आगरा की एक सीट पर भाजपा और एक सीट पर सपा का कब्जा रहा है। स्नातक सीट भाजपा ने जबकि शिक्षक सीट सपा के हिस्से में गई है।

UP MLC Election Result: यूपी विधानसभा परिषद को लेकर आगरा खंड स्नातक सीट पर हुए चुनाव का नतीजे आ गए हैं। इस सीट पर भाजपा जीत गई है। भाजपा के मानवेंद्र प्रताप सिंह (गुरु जी) ने सपा के शशांक यादव को दिया है। डॉ. मानवेंद्र प्रताप सिंह को 42743 वोट मिले हैं, जबकि दूसरे नंबर की पार्टी रही सपा के शशांक यादव को 27734 वोटों पर संतोष करना पड़ा है। मानवेंद्र प्रताप सिंह ने करीब 15000 हजार वोटों से जीत हासिल की है। इसके अलावा 5852 वोट अस्वीकृत भी हुए हैं। वहीं दूसरी ओर आगरा खंड शिक्षक सीट पर सपा ने जीत दर्ज की है। यहां सपा उम्मीदवार आकाश अग्रवाल ने निकटम प्रतिद्वंदी भाजपा के हरि किशोरी तिवारी को 4268 वोटों से पराजित किया है। बतादें कि यूपी विधानसभा चुनाव के लिए 23 अक्टूबर को मतदान हुआ था।

मंगलवार को सुबह शुरू ही मत करना देर रात तक तीन बार रुकी रही इस बीच सपा और भाजपा प्रत्याशी ने एक दूसरे के साथ मारपीट करने और कपड़े फाड़ने के आरोप लगाए बुधवार को सपा प्रत्याशी आकाश अग्रवाल को जरूरी प्रथम वरीयता के 50 फ़ीसदी मत न मिल पाने के कारण द्वितीय वरीयता की मतगणना करानी पड़ी. उसके बाद परिणाम घोषित किया गया. सपा के आकाश अग्रवाल को. कुल. 29865 मतों में से 14046 और भाजपा प्रत्याशी हरकिशोर तिवारी को 9783 मत प्राप्त हुए अस्वीकृत मतों की संख्या 2128 रही. मंडलायुक्त /आरओ नागेंद्र प्रताप ने सपा प्रत्याशी आकाश अग्रवाल को जीत का प्रमाण पत्र दिया।

अब तक पांच सीट भाजपा के खाते में, तीन सपा को मिलीं यूपी विधानपरिषद के 11 शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों के चुनाव में जारी मतगणना में अब तक आठ सीट के परिणाम आधिकारिक रूप से घोषित किए गए हैं, जिनमें से पांच सीट पर भाजपा और तीन पर सपा ने जीत हासिल की है। वाराणसी खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की प्रतिष्ठित सीट पर सपा के लाल बिहारी यादव ने जीत हासिल की है। जारी किये गये आधिकारिक परिणाम के अनुसार, मेरठ स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा के दिनेश कुमार गोयल, लखनऊ शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा के उमेश द्विवेदी, वाराणसी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से सपा के लाल बिहारी यादव, आगरा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से सपा के डॉक्टर आकाश अग्रवाल और आगरा खंड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा के डॉक्टर मानवेंद्र प्रताप सिंह ने जीत हासिल की। इसके अलावा इलाहाबाद-झांसी खंड स्नातक क्षेत्र से सपा के डॉक्टर मानसिंह यादव, मेरठ शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा के श्रीचंदर शर्मा और बरेली-मुरादाबाद शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा के डॉक्टर हरि सिंह ढिल्लो विजयी रहे। इलाहाबाद-झांसी खंड स्नातक सीट पर सपा के डॉक्टर मान सिंह यादव ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी भाजपा के अशोक कुमार राठौर को 27 हजार 663 मतों से पराजित किया। वाराणसी खंड स्नातक सीट पर सपा के आशुतोष सिन्हा और लखनऊ खंड स्नातक सीट पर सपा की कांति सिंह ने मजबूत बढ़त बना रखी है। शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों की कुल 11 विधानपरिषद सीट के लिए मतगणना मंगलवार सुबह आठ बजे शुरू हुई थी।