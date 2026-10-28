भाजपा का लोकतंत्र बचाओ अभियान, नितिन नवीन 1 नवंबर को करेंगे पदयात्रा
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन एक नवंबर को यूपी दौरे पर आएंगे। नितिन बरेली में पार्टी के लोकतंत्र बचाओ-अराजकता हटाओ अभियान के तहत आयोजित पदयात्रा में शामिल होंगे। करीब दो किलोमीटर की इस पदयात्रा में करीब हजारों की भीड़ जुटाने का लक्ष्य रखा गया है।
लखनऊ, विशेष संवाददाता। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन आगामी एक नवंबर को यूपी दौरे पर आएंगे। नितिन बरेली में पार्टी के लोकतंत्र बचाओ-अराजकता हटाओ अभियान के तहत आयोजित पदयात्रा में शामिल होंगे। करीब दो किलोमीटर की इस पदयात्रा में करीब 30 हजार की भीड़ जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। नितिन पार्टी कार्यकर्ताओं और स्थानीय नागरिकों के साथ 'लोकतंत्र की हुंकार और अराजकता की हार' के संकल्प के साथ पदयात्रा पर निकालेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष के दौरे को लेकर पार्टी ने तैयारियां तेज कर दी हैं।
भाजपा संवैधानिक संस्थाओं पर किए जा रहे हमलों और एसआईआर के संबंध में विपक्ष के राजनैतिक एजेंडे के विरोध में अभियान चला रही है। पार्टी के प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह ने बीते दिन इसकी तैयारियों को लेकर प्रदेश टोली की बैठक भी की थी। इस अभियान के जरिए जनजागरूकता के साथ ही विपक्षी नेरेटिव की काट भी पार्टी करेगी। यही कारण है कि सभी छह संगठनात्मक क्षेत्रों में पदयात्राएं निकाली जा रही हैं।
लखनऊ में तीन नवंबर को निकलेगी पदयात्रा
पार्टी अवध क्षेत्र की पदयात्रा 3 नवंबर को लखनऊ में निकालेगी। काशी क्षेत्र की पदयात्रा प्रयागराज में 4 नवंबर को तथा गोरखपुर क्षेत्र की पदयात्रा गोरखपुर में 4 नवंबर को निकलेगी। कानपुर-बुंदेलखण्ड क्षेत्र की पदयात्रा कानपुर में 4 नवंबर को तथा पश्चिम क्षेत्र की पदयात्रा गाजियाबाद में 5 नवंबर को निकलेगी। इन पदयात्राओं में पार्टी पदाधिकारियों के साथ ही जनप्रतिनिधि, मोर्चा-प्रकोष्ठ के पदाधिकारी आदि शामिल होंगे। यात्रा के संयोजक प्रदेश महामंत्री दिलीप पटेल को बनाया गया है।
विपक्ष अव्यवस्था फैलाने की कोशिश कर रहा: नितिन नवीन
इससे पहले भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने मंगलवार को आरोप लगाया कि राहुल गांधी और विपक्ष के अन्य नेता देश में अव्यवस्था फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि विपक्ष के पास नरेंद्र मोदी सरकार के विकास कार्यों पर सवाल उठाने के लिए कोई ठोस आधार नहीं है।
गोवा भाजपा की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक को संबोधित करते हुए नवीन ने राहुल गांधी का जिक्र करते हुए कहा कि जब भी विकास की बात होती है तो कुछ लोग उस पर चर्चा नहीं करना चाहते। नवीन ने कहा कि उन्होंने लोकसभा में विपक्ष के नेता को कभी विकास के मुद्दे पर चर्चा करते नहीं सुना। उन्होंने कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकारों पर चुनाव के दौरान किए गए वादों को पूरा नहीं करने का आरोप लगाया। साथ ही कहा कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और बिहार ऐसे राज्य हैं, जहां भाजपा की सरकारें जनता से किए गए वादों को पूरा करने की दिशा में काम कर रही हैं।
लेखक के बारे मेंPawan Kumar Sharma
पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।और पढ़ें