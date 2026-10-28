भाजपा का लोकतंत्र बचाओ अभियान, नितिन नवीन 1 नवंबर को करेंगे पदयात्रा

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन एक नवंबर को यूपी दौरे पर आएंगे। नितिन बरेली में पार्टी के लोकतंत्र बचाओ-अराजकता हटाओ अभियान के तहत आयोजित पदयात्रा में शामिल होंगे। करीब दो किलोमीटर की इस पदयात्रा में करीब हजारों की भीड़ जुटाने का लक्ष्य रखा गया है।

लखनऊ, विशेष संवाददाता। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन आगामी एक नवंबर को यूपी दौरे पर आएंगे। नितिन बरेली में पार्टी के लोकतंत्र बचाओ-अराजकता हटाओ अभियान के तहत आयोजित पदयात्रा में शामिल होंगे। करीब दो किलोमीटर की इस पदयात्रा में करीब 30 हजार की भीड़ जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। नितिन पार्टी कार्यकर्ताओं और स्थानीय नागरिकों के साथ 'लोकतंत्र की हुंकार और अराजकता की हार' के संकल्प के साथ पदयात्रा पर निकालेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष के दौरे को लेकर पार्टी ने तैयारियां तेज कर दी हैं।

भाजपा संवैधानिक संस्थाओं पर किए जा रहे हमलों और एसआईआर के संबंध में विपक्ष के राजनैतिक एजेंडे के विरोध में अभियान चला रही है। पार्टी के प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह ने बीते दिन इसकी तैयारियों को लेकर प्रदेश टोली की बैठक भी की थी। इस अभियान के जरिए जनजागरूकता के साथ ही विपक्षी नेरेटिव की काट भी पार्टी करेगी। यही कारण है कि सभी छह संगठनात्मक क्षेत्रों में पदयात्राएं निकाली जा रही हैं।

लखनऊ में तीन नवंबर को निकलेगी पदयात्रा पार्टी अवध क्षेत्र की पदयात्रा 3 नवंबर को लखनऊ में निकालेगी। काशी क्षेत्र की पदयात्रा प्रयागराज में 4 नवंबर को तथा गोरखपुर क्षेत्र की पदयात्रा गोरखपुर में 4 नवंबर को निकलेगी। कानपुर-बुंदेलखण्ड क्षेत्र की पदयात्रा कानपुर में 4 नवंबर को तथा पश्चिम क्षेत्र की पदयात्रा गाजियाबाद में 5 नवंबर को निकलेगी। इन पदयात्राओं में पार्टी पदाधिकारियों के साथ ही जनप्रतिनिधि, मोर्चा-प्रकोष्ठ के पदाधिकारी आदि शामिल होंगे। यात्रा के संयोजक प्रदेश महामंत्री दिलीप पटेल को बनाया गया है।

विपक्ष अव्यवस्था फैलाने की कोशिश कर रहा: नितिन नवीन इससे पहले भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने मंगलवार को आरोप लगाया कि राहुल गांधी और विपक्ष के अन्य नेता देश में अव्यवस्था फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि विपक्ष के पास नरेंद्र मोदी सरकार के विकास कार्यों पर सवाल उठाने के लिए कोई ठोस आधार नहीं है।