BJP नेताओं ने यौन शोषण पीड़िता को धमकाया, वीडियो वायरल होते ही पुलिस ने लिया एक्शन

संक्षेप: मऊ में यौन उत्पीड़न पीड़िता धमकाने के मामले में भाजपा जिलाध्यक्ष समेत तीन भाजपा नेताओं के खिला मुकदमा दर्ज किया गया है। सोशल मीडिया पर धमकाने का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस मुकदमा दर्ज करके जांच में जुटी हुई है।

यूपी के मऊ में यौन उत्पीड़न के मामले में धमकी देने पर भाजपा जिलाध्यक्ष समेत तीन भाजपा नेताओं के खिलाफ सरायलखंसी थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। सोशल मीडिया पर धमकाने का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस मुकदमा दर्ज करके जांच में जुटी हुई है। जबकि इसी मामले में तीन दिन पूर्व मुख्य आरोपी डूडा के संविदा कर्मचारी की गिरफ्तारी हो चुकी है। भाजपा नेताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने के बाद हड़कंप मचा हुआ है।

शहर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत एक मोहल्ले की रहने वाली युवती के साथ डूडा के संविदा कर्मचारी द्वारा शादी का झांसा देकर यौन उत्पीड़न के मामले में भाजपा जिला उपाध्यक्ष समेत तीन भाजपा नेताओं द्वारा समझौते के लिए धमकी दी जा रही थी। एक दिन पूर्व सोशल मीडिया पर धमकी देने का वीडियो वायरल होने के बाद सनसनी फैल गई थी। पीड़िता की तरफ से भाजपा द्वारा मामले में समझौता करने का दबाव और धमकी देने की शिकायत थाना सरायलखंसी में किया गया था।

शिकायत को गंभीरता से लेते हुए पीड़िता की तहरीर पर सोमवार को भाजपा जिला उपाध्यक्ष संतोष कुमार सिंह समेत हिमांशु राय और कन्हैया तिवारी के खिलाफ सरायलखंसी थाने में धारा 506 धमकी देने के मामले में मुकदमा दर्ज किया गया। थानाध्यक्ष सरायलखंसी संजय सिंह ने बताया कि भाजपा नेताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके जांच की जा रही है। इस मामले में तीन दिन पूर्व शनिवार को मुख्य आरोपी डूडा संविदा कर्मचारी अंकित सिंह को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है। उधर मामले में समझौते के लिए धमकी देने के मामले में तीन भाजपा नेताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने से राजनीतिक गलियारे में हड़कंप मचा हुआ है।