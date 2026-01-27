Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsBJP leaders threaten sexual harassment victim FIR filed against 3 after video viral
BJP नेताओं ने यौन शोषण पीड़िता को धमकाया, वीडियो वायरल होते ही पुलिस ने लिया एक्शन

BJP नेताओं ने यौन शोषण पीड़िता को धमकाया, वीडियो वायरल होते ही पुलिस ने लिया एक्शन

संक्षेप:

मऊ में यौन उत्पीड़न पीड़िता धमकाने के मामले में भाजपा जिलाध्यक्ष समेत तीन भाजपा नेताओं के खिला मुकदमा दर्ज किया गया है। सोशल मीडिया पर धमकाने का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस मुकदमा दर्ज करके जांच में जुटी हुई है।

Jan 27, 2026 01:40 pm ISTPawan Kumar Sharma संवाददाता, मऊ
share Share
Follow Us on

यूपी के मऊ में यौन उत्पीड़न के मामले में धमकी देने पर भाजपा जिलाध्यक्ष समेत तीन भाजपा नेताओं के खिलाफ सरायलखंसी थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। सोशल मीडिया पर धमकाने का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस मुकदमा दर्ज करके जांच में जुटी हुई है। जबकि इसी मामले में तीन दिन पूर्व मुख्य आरोपी डूडा के संविदा कर्मचारी की गिरफ्तारी हो चुकी है। भाजपा नेताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने के बाद हड़कंप मचा हुआ है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

शहर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत एक मोहल्ले की रहने वाली युवती के साथ डूडा के संविदा कर्मचारी द्वारा शादी का झांसा देकर यौन उत्पीड़न के मामले में भाजपा जिला उपाध्यक्ष समेत तीन भाजपा नेताओं द्वारा समझौते के लिए धमकी दी जा रही थी। एक दिन पूर्व सोशल मीडिया पर धमकी देने का वीडियो वायरल होने के बाद सनसनी फैल गई थी। पीड़िता की तरफ से भाजपा द्वारा मामले में समझौता करने का दबाव और धमकी देने की शिकायत थाना सरायलखंसी में किया गया था।

ये भी पढ़ें:होटल कर्मी की घिनौनी हरकत, थूक लगाकर सेंकी रोटी, वीडियो वायरल

शिकायत को गंभीरता से लेते हुए पीड़िता की तहरीर पर सोमवार को भाजपा जिला उपाध्यक्ष संतोष कुमार सिंह समेत हिमांशु राय और कन्हैया तिवारी के खिलाफ सरायलखंसी थाने में धारा 506 धमकी देने के मामले में मुकदमा दर्ज किया गया। थानाध्यक्ष सरायलखंसी संजय सिंह ने बताया कि भाजपा नेताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके जांच की जा रही है। इस मामले में तीन दिन पूर्व शनिवार को मुख्य आरोपी डूडा संविदा कर्मचारी अंकित सिंह को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है। उधर मामले में समझौते के लिए धमकी देने के मामले में तीन भाजपा नेताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने से राजनीतिक गलियारे में हड़कंप मचा हुआ है।

एएसपी ने कहा, मुकदमा दर्ज करके हो रही जांच

अपर पुलिस अधीक्षक अनूप कुमार ने बताया कि 23 जनवरी को सरायलखंसी थाने में एक युवती की तरफ से तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया गया है। इसमें आरोप लगाया गया था कि जब वह डूडा में संविदा कर्मचारी के रूप में काम कर रही थी, उसी दौरान संविदा पर काम करने वाले सहकर्मी ने शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक सम्बंध बनाया बनाते हुए यौन शोषण किया था। मामले में आरोपी संविदा कर्मचारी को गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया गया है। इसी क्रम में सोमवार को पुन: पीड़िता की तरफ से मामले में समझौते के लिए धमकी दिए जाने के बाबत तहरीर दी गई थी, तहरीर के आधार पर तीन लोगों के खिलाफ धमकी के मामले में मुकदमा पंजीकृत करके जांच की जा रही है।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma
"पवन कुमार शर्मा पिछले 3 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पवन अभी हिन्दुस्तान अख़बार की वेबसाइट Livehindustan.com में काम कर रहे हैं। इससे पहले ABP News में बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाएं और टूरिज्म पर लिखते हैं। पवन ने दिल्ली के भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले कानपुर के क्राइस्ट चर्च कॉलेज से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था।" और पढ़ें
Mau News Mau Latest News Up News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |