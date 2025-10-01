BJP leaders are gold-isation by converting black money into solid money Akhilesh yadav on surge gold prices सोना-चांदी के दामों में क्यों हो रही बढ़ोत्तरी? अखिलेश ने सबकुछ बता दिया, भाजपाइयों पर बोला हमला, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
सोना-चांदी के दामों में क्यों हो रही बढ़ोत्तरी? अखिलेश ने सबकुछ बता दिया, भाजपाइयों पर बोला हमला

अखिलेश यादव ने कहा कि क्या सोने के जमाख़ोरों के लिए भाजपा सरकार में किसी के पास कोई ड्रोन, दूरबीन या बुलडोज़र नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं जिसे लोग लोहे का डबल इंजन समझ रहे हैं वो भी अंदर से सोने का हो चुका है।

Dinesh Rathour लखनऊ, विशेष संवाददाताWed, 1 Oct 2025 07:21 PM
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि सोने के दाम सारे रिकॉर्ड तोड़कर एक लाख 20 हज़ार प्रति तोला तक पहुंच रहे हैं। भाजपा राज में सोने के दामों का बेतहाशा बढ़ने का कारण आम जनता के बीच सोने की मांग बढ़ना नहीं है बल्कि इसका कारण महाभ्रष्ट भाजपाइयों की तरल काली कमाई को ठोस में बदलने वाला ‘स्वर्णीकरण’ है। अखिलेश ने कहा कि सच्चाई तो ये है कि अब ग़रीब आदमी अपने आशीर्वाद स्वरूप शादी-ब्याह में अपनों को सोने की एक लौंग तक नहीं दे सकता है। सोना तो छोड़िए भाजपाइयों के बीच मची बहुमूल्य धातुओं की जमाख़ोरी की वजह से अब तो चांदी भी ग़रीब की पहुंच से बाहर हो गई है।

उन्होंने कहा कि अब भाजपाई प्रचारतंत्र ये कहेगा कि भाजपा सरकार क्या करे, सोने के दाम तो अंतरराष्ट्रीय बाज़ार से तय होते हैं। अगर ये सच है तो सरकार इस बात का ख़ुलासा करे कि दाम बढ़ने के बावजूद भी अर्थव्यवस्था के किस नियम और सिद्धांत के तहत विलासी-धातुओं के दाम बढ़ रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि क्या सोने के जमाख़ोरों के लिए भाजपा सरकार में किसी के पास कोई ड्रोन, दूरबीन या बुलडोज़र नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं जिसे लोग लोहे का डबल इंजन समझ रहे हैं वो भी अंदर से सोने का हो चुका है।

भाजपा पीडीए से डर के कर रही अत्याचार

अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार में अन्याय, अत्याचार और भ्रष्टाचार चरम पर है। सरकार का रवैया तानाशाही का है। भाजपा सत्ता का दुरुपयोग कर रही है। भाजपा सरकार पुलिस से अपने राजनैतिक विरोधियों को परेशान करा रही है। आगरा में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन के साथ पुलिस का व्यवहार निन्दनीय है। पीडीए की एकता से घबराई भाजपा सरकार अब पुलिस को आगे कर समाजवादियों के साथ दुर्व्यवहार कर रही है। पुलिस ने समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमण्डल को रोककर अलोकतांत्रिक कार्य किया।

