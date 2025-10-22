Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsBJP leader who allegedly forced street vendor to rub nose against him has been removed from all party posts
सड़क पर व्यापारी से नाक रगड़वाने वाले भाजपा नेता पर तगड़ा ऐक्शन, पार्टी ने सभी पदों से कर दी छुट्टी

संक्षेप: मेरठ में पार्किंग विवाद में व्यापारी सत्यम रस्तोगी से सड़क पर नाक रगड़वा कर माफी मंगवाने के आरोपी भाजपा किसान मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष विकुल चपराना पर तगड़ा ऐक्शन हुआ है।

Wed, 22 Oct 2025 08:24 PMDinesh Rathour मेरठ, मुख्य संवाददाता
मेरठ के तेजगढ़ी चौराहे पर पार्किंग विवाद में व्यापारी सत्यम रस्तोगी से सड़क पर नाक रगड़वा कर माफी मंगवाने के आरोपी भाजपा किसान मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष विकुल चपराना पर तगड़ा ऐक्शन हुआ है। पार्टी ने भाजपा नेता को सभी पदों से तत्काल प्रभाव से हटा दिया है। भाजपा किसान मोर्चा के क्षेत्रीय अध्यक्ष तेजा गुर्जर ने पत्र जारी कर उन्हें पार्टी के सभी पदों से हटाते हए कार्यमुक्त करने की सूचना दी है। पत्र में तेजा गुर्जर ने लिखा है कि विकुल चपराना का ऐसा कृत्य आपराधिक मानसिकता को दर्शाता है। ऐसे लोगों का पार्टी में कोई स्थान नहीं है।

उधर, इस मामले में राजनीति भी तेज हो गई है। सपा, कांग्रेस और मेरठ व्यापार मंडल ने प्रदर्शन कर विकुल चपराना पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। सपा और कांग्रेस ने ऊर्जा राज्य मंत्री डॉ. सोमेन्द्र तोमर से इस्तीफे की मांग की है। दूसरी ओर, मंगलवार को गिरफ्तार हुए विकुल चपराना को कोर्ट से जमानत मिल गई, पुलिस अब उसके साथियों की तलाश में जुटी है।

एसपी सिटी को दी गई जांच

मेरठ एसएसपी डॉ. विपिन ताडा का कहना है कि भाजपा नेता विकुल चपराणा और साथियों द्वारा व्यापारी सत्यम रस्तोगी से अभद्रता और सड़क पर नाक रगड़वा कर माफी मंगवाने की घटना की जांच एसपी सिटी को दी गई है। विकुल को पुलिस ने गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था, जहां से उसे जमानत मिल गई। विकुल के बाकी साथियों की भी पहचान कर ली गई है, उनकी तलाश में पुलिस दबिश दे रही है।

सपा-कांग्रेस और व्यापार मंडल ने किया प्रदर्शन

सपा के प्रदेश सचिव विपिन चौधरी, वरिष्ठ नेता मुखिया गुर्जर आदि ने प्रदर्शन कर आरोपियों पर सख्त कार्रवाई और ऊर्जा राज्यमंत्री से इस्तीफे की मांग की है। मेरठ व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष जीतू सिंह नागपाल के नेतृत्व में लोगों ने प्रदर्शन कर आरोपियों पर धाराएं बढ़ाते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। अधिवक्ता रामकुमार शर्मा और समाजवादी पार्टी के नेताओं ने पुलिस अधिकारियों को पत्र देकर आरोपी विकुल पर गैंगस्टर और रासुका की मांग की है। पुलिस प्रशासन पर दबाव के चलते आरोपियों को बचाने का आरोप भी लगाया जा रहा है।