सड़क पर व्यापारी से नाक रगड़वाने वाले भाजपा नेता पर तगड़ा ऐक्शन, पार्टी ने सभी पदों से कर दी छुट्टी

संक्षेप: मेरठ में पार्किंग विवाद में व्यापारी सत्यम रस्तोगी से सड़क पर नाक रगड़वा कर माफी मंगवाने के आरोपी भाजपा किसान मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष विकुल चपराना पर तगड़ा ऐक्शन हुआ है।

मेरठ के तेजगढ़ी चौराहे पर पार्किंग विवाद में व्यापारी सत्यम रस्तोगी से सड़क पर नाक रगड़वा कर माफी मंगवाने के आरोपी भाजपा किसान मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष विकुल चपराना पर तगड़ा ऐक्शन हुआ है। पार्टी ने भाजपा नेता को सभी पदों से तत्काल प्रभाव से हटा दिया है। भाजपा किसान मोर्चा के क्षेत्रीय अध्यक्ष तेजा गुर्जर ने पत्र जारी कर उन्हें पार्टी के सभी पदों से हटाते हए कार्यमुक्त करने की सूचना दी है। पत्र में तेजा गुर्जर ने लिखा है कि विकुल चपराना का ऐसा कृत्य आपराधिक मानसिकता को दर्शाता है। ऐसे लोगों का पार्टी में कोई स्थान नहीं है।

उधर, इस मामले में राजनीति भी तेज हो गई है। सपा, कांग्रेस और मेरठ व्यापार मंडल ने प्रदर्शन कर विकुल चपराना पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। सपा और कांग्रेस ने ऊर्जा राज्य मंत्री डॉ. सोमेन्द्र तोमर से इस्तीफे की मांग की है। दूसरी ओर, मंगलवार को गिरफ्तार हुए विकुल चपराना को कोर्ट से जमानत मिल गई, पुलिस अब उसके साथियों की तलाश में जुटी है।

एसपी सिटी को दी गई जांच मेरठ एसएसपी डॉ. विपिन ताडा का कहना है कि भाजपा नेता विकुल चपराणा और साथियों द्वारा व्यापारी सत्यम रस्तोगी से अभद्रता और सड़क पर नाक रगड़वा कर माफी मंगवाने की घटना की जांच एसपी सिटी को दी गई है। विकुल को पुलिस ने गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था, जहां से उसे जमानत मिल गई। विकुल के बाकी साथियों की भी पहचान कर ली गई है, उनकी तलाश में पुलिस दबिश दे रही है।