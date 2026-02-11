यूपी में भाजपा नेता के बेटे ने व्यापारी पर की ताबड़तोड़ फायरिंग, दो दिन में दूसरी बार हमला

संक्षेप: मेरठ में भाजपा नेता के बेटे और कादिर बड्ढा गैंग से जुड़े अभय भड़ाना ने प्रोविजन स्टोर पर बैठे व्यापारी पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। आरोपी ने दो दिन में दूसरी बार हमला किया और दहशत फैला दी।

यूपी के मेरठ में भाजपा नेता के बेटे और कादिर बड्ढा गैंग से जुड़े अभय भड़ाना ने प्रोविजन स्टोर पर बैठे व्यापारी पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। आरोपी ने दो दिन में दूसरी बार हमला किया और दहशत फैला दी। शुक्र रहा कि व्यापारी बाल-बाल बच गया। इस दौरान फायरिंग कर आरोपी अभय भड़ाना अपने साथी के साथ फरार हो गया। सूचना पर पुलिस में हड़कंप मच गया। आरोपी के घर दबिश दी गई, लेकिन कोई हाथ नहीं आया। वहीं, दूसरी ओर आरोपी ने पुलिस को गच्चा देकर गाजियाबाद की कोर्ट में सरेंडर कर दिया।

शास्त्रीनगर के-ब्लॉक निवासी विनीत पायल का प्रवेश विहार में प्रोविजन स्टोर है। भाजपा नेता देवेंद्र प्रधान भडौली के बेटे अभय भड़ाना और उसके साथी नौ फरवरी को विनीत की दुकान के बाहर खड़े होकर गाली गलौज कर रहे थे। विरोध पर आरोपियों ने पिस्टल और तमंचे से लैस होकर हमला किया गया था। इस दौरान गोली मिस हो गई थी। विनीत की तहरीर पर नौ फरवरी को ही कातिलाना हमले समेत कई धारा में अभय भड़ाना और दो अन्य युवकों के खिलाफ मेडिकल थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था।

इसी बात की खुन्नस में अभय भड़ाना ने अपने एक साथी के साथ बुधवार सुबह 10.30 बजे दोबारा प्रोविजन स्टोर पर हमला कर दिया। विनीत पर ताबड़तोड़ 5-6 राउंड गोलियां चलाईं। एक गोली बाहर रखे फ्रीजर में लगी, जबकि दूसरी गोली अंदर रखे फ्रिज और दीवार में जाकर लगी। फायरिंग के चलते मौके पर भगदड़ का माहौल बन गया और विनीत ने काउंटर के पीछे छिपकर जान बचाई। धमकी देकर आरोपी फरार हो गए।

पीड़ित व्यापारी बोला, परिवार समेत सामूहिक आत्मदाह करूंगा फायरिंग और कातिलाना हमले की सूचना पर मेडिकल पुलिस और सीओ सिविल लाइन अभिषेक तिवारी मौके पर दौड़े। इस दौरान पीड़ित परिवार के लोग पुलिस से भिड़ गए। पुलिस पर भाजपा नेता देवेंद्र प्रधान के दबाव में काम करने और आरोपी की धरपकड़ नहीं करने का आरोप लगाया। कहा कि हम लोग खौफ के चलते घर से बाहर नहीं निकल पा रहे। पुलिस कोई सुनवाई नहीं कर रही। यही हाल रहा तो पेट्रोल डालकर परिवार के साथ सामूहिक आत्मदाह करूंगा। एसएसपी मेरठ अविनाश पांडेय को कॉल कर हमले की सूचना दी और बताया कि दो दिन में दूसरी बार हमला किया गया है। थाना पुलिस और चौकी पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया है। पीड़ित शिकायत लेकर एसएसपी के सामने पेश भी हुआ। फिलहाल दूसरा मुकदमा विनीत पायल की तहरीर पर अभय भड़ाना और साथियों के खिलाफ दर्ज किया गया है।

कादिर बड्ढा गैंग का सदस्य है अभय भड़ाना अभय भड़ाना और उसके साथ रहने वाले कुछ युवक कादिर बड्ढा गैंग के सक्रिय सदस्य हैं। कादिर बड्ढा शातिर अपराधी है और एलएलबी छात्र की हत्या में भी आरोपी रहा है। कादिर गैंग के सदस्य हथियारों की खेप रखते हैं। दबदबा कायम करने के लिए फायरिंग और अपराधिक वारदात करते हैं। आरोपी अभय की कादिर के साथ कई वीडियो भी सोशल मीडिया पर हैं।

फायरिंग करते ही गाजियाबाद में हुआ पेश, हाथ मलती रह गई पुलिस गाजियाबाद के विजयनगर थानाक्षेत्र में 21 अगस्त 2023 को नदीम निवासी शहीदनगर साहिबाबाद से 23.41 लाख रुपये की लूट हुई थी। इस मुकदमे में अभय भड़ाना समेत बाकी आरोपियों के नाम का खुलासा हुआ था और गिरफ्तारी की गई थी। बुधवार को विनीत की दुकान पर फायरिंग करने के बाद आरोपी अभय भड़ाना सीधे गाजियाबाद पहुंचा। यहां पर जमानत तुड़वाकर आरोपी एडीजे-प्रथम की कोर्ट में पेश हो गया। कोर्ट ने आरोपी को डासना जेल भेज दिया। इस दौरान मेरठ पुलिस हाथ मलती रह गई।