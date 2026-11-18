अखिलेश के स्वागत में आई जेसीबी की टक्कर से भाजपा नेता के बेटे की मौत, परिजनों ने दिया धरना
गोरखपुर में जेसीबी की टक्कर से भाजपा नेता के 13 साल के बेटे की मौत हो गई। घटना से परिजनों में कोहराम मच गया। परिजनों का आरोप है कि जिस जेसीबी से बेटा मरा है वह अखिलेश के स्वागत लिए मंगाई गई थी। रोड शो के बाद जेसीबी वापस लौट रही थी, तभी हादसा हो गया।
गोरखपुर, वरिष्ठ संवाददाता। यूपी के गोरखपुर में बुधवार को हादसा हो गया। जेसीबी की टक्कर से भाजपा नेता के 13 वर्षीय बेटे आर्यवर्धन सिंह की मौत हो गई। मरने वाला लड़का चौरीचौरा विधानसभा क्षेत्र के राजधानी गांव निवासी भाजपा नेता ओंकार सिंह का बेटा था। परिजनों का आरोप है कि जिस जेसीबी से बेटे की मौत हुई है वह अखिलेश के स्वागत के लिए मंगाई गई थी। वह सपा के रोड शो के बाद लौट रही थी। हादसे के बाद घायल छात्र को एम्स ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। गुस्साए लोगों ने शव को सड़क पर रखकर धरना दे दिया। सैकड़ों की संख्या में लोग धरना स्थल पर पहुंचे और अखिलेश के खिलाफ केस दर्ज कराने की मांग करते रहे।
बताया जा रहा है कि बुधवार दोपहर करीब एक बजे कूड़ाघाट में रोड शो के दौरान यह हादसा हुआ। घटना की जानकारी मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। हादसे के बाद छात्र के घर पर सैकड़ों लोग जुट गए। आक्रोशित परिजन और स्थानीय लोग सड़क पर बैठकर प्रदर्शन करने लगे। हंगामे की आशंका को देखते हुए एसपी सिटी और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने परिजनों को समझाने का प्रयास किया। उधर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर क्षेत्रीय विधायक इंजीनियर सरवन निषाद ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर संवेदना जताई और परिजनों को ढांढस बंधाया।
संजय निषाद ने जताया गहरा दुख
इस संबंध में विधायक की निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉ. संजय कुमार निषाद से फोन पर वार्ता हुई। डॉ. संजय निषाद ने घटना पर गहरा दुख जताते हुए कहा कि निषाद पार्टी कभी लाशों पर राजनीति नहीं करती। उन्होंने विधायक को पीड़ित परिवार से मिलकर हरसंभव सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। परिजनों का आरोप है कि हादसे में शामिल जेसीबी सपा प्रमुख अखिलेश यादव के रोड शो से लौट रही थी। हालांकि, जेसीबी के सपा के कार्यक्रम से लौटने की अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस की जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
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(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
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पत्रकारिता का सफर
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