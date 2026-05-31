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बीजेपी नेता के बेटे की दबंगई; शराब सेल्समैन को दुकान में घुसकर पीटा, वीडियो बनाने से रोकने पर भड़का

sandeep हिन्दुस्तान, संवाददाता, झांसी
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झांसी के मऊरानीपुर में भाजपा नेता के बेटे नकुल गिरी और उसके दो साथियों पर शराब की दुकान में घुसकर सेल्समैन से मारपीट करने का आरोप लगा है। घटना का सीसीटीवी वीडियो वायरल हुआ है। पुलिस ने तीनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

बीजेपी नेता के बेटे की दबंगई; शराब सेल्समैन को दुकान में घुसकर पीटा, वीडियो बनाने से रोकने पर भड़का

झांसी के मऊरानीपुर कस्बे में भाजपा के एक पूर्व जिलाध्यक्ष के बेटे पर अंग्रेजी शराब की दुकान में घुसकर सेल्समैन के साथ मारपीट करने का आरोप लगा है। घटना का सीसीटीवी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला चर्चा में आ गया है। हालांकि वायरल वीडियो की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। साबुनग्राम निवासी मोहित राय ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि वह आंबेडकर तिराहे पर स्थित अंग्रेजी शराब की दुकान पर सेल्समैन के पद पर कार्यरत हैं। 29 मई की देर रात झांसी से शराब की खेप लेकर एक वाहन दुकान पर पहुंचा था। वाहन से शराब की पेटियां उतारकर दुकान के अंदर रखवाई जा रही थीं।

बीजेपी नेता के बेटे की दबंगई, शराब सेल्समैन को पीटा

आरोप है कि इसी दौरान भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष अशोक गिरी के बेटे नकुल गिरी अपने साथियों पीयूष रिछारिया और प्रिंस पटेल के साथ वहां पहुंचे और मोबाइल से वीडियो बनाने लगे। जब दुकान कर्मचारियों ने इसका विरोध किया तो विवाद बढ़ गया। मोहित का आरोप है कि तीनों युवक गुस्से में दुकान के अंदर घुस आए और उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। बताया गया कि बीच-बचाव करने आए अन्य कर्मचारी आशीष गुप्ता के साथ भी धक्कामुक्की की गई। पीड़ित का आरोप है कि तीनों ने उसे लात-घूंसों से जमकर पीटा और जान से मारने की धमकी देकर मौके से चले गए।

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घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। रविवार को इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, जिसके बाद मामला सुर्खियों में आ गया। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर के आधार पर नकुल गिरी, पीयूष रिछारिया और प्रिंस पटेल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है मऊरानीपुर थाना प्रभारी मुकेश कुमार सोलंकी ने बताया कि शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है। वायरल वीडियो और अन्य साक्ष्यों के आधार पर जांच की जा रही है। जांच पूरी होने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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