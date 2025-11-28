बीजेपी नेता को अचानक छाती में लगी गोली, मौत; हर्ष फायरिंग ने शादी की खुशियां मातम में बदलीं
यह घटना बुलंदशहर के चोला थाना क्षेत्र के खानपुर गांव की है। मिली जानकारी के अनुसार गुरुवार की रात बुलंदशहर के ही ककोड़ कोतवाली क्षेत्र के गांव अजयनगर से विनोद भाटी के बेटे शिवम भाटी की बारात चोला थाना क्षेत्र के खानपुर गांव में आई थी। यहां बारात लड़की वालों के घर की तरफ बढ़ रही थी इसी दौरान एक युवक ने हर्ष फायरिंग शुरू कर दी। युवक हवा में असलहा लहराते हुए फायरिंग कर रहा था। इसी दौरान एक गोली धर्मेन्द्र भाटी को लगी और वह वहीं गिरकर तड़पने लगे। धर्मेन्द्र भाटी को खून से लथपथ देख बारात में अफरा-तफरी मच गई। लोग इधर-उधर भागने लगे। गोली लगने से तडप रहे धर्मेन्द्र भाटी को आनन-फानन में नोएडा के एक निजी अस्पताल में ले जाया गया लेकिन तब तक उनकी हालत काफी बिगड़ चुकी थी।
इलाज के दौरान धमेन्द्र भाटी ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। इस बारे में चोला थाना पुलिस का कहना है कि कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पुलिस ने एक युवक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। आरोपी युवक की गिरफ्तारी के लिए पुलिस दबिश दे रहती है। थाना प्रभारी बलराम सिंह ने बताया कि धर्मेन्द्र भाटी के शव का पोस्टमार्टम नोएडा में कराया जा रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। धर्मेन्द्र भाटी के निधन पर भाजपा नेताओं ने दुख जताया है। भाजपा जिलाध्यक्ष विकास चौहान ने कहा कि धर्मेन्द्र पार्टी के एक अच्छे कार्यकर्ता थे। उनके निधन से गहरा दुख पहुंचा है।