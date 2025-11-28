बीजेपी नेता को अचानक छाती में लगी गोली, मौत; हर्ष फायरिंग ने शादी की खुशियां मातम में बदलीं

संक्षेप: बुलंदशहर के ककोड़ कोतवाली क्षेत्र के गांव अजयनगर से विनोद भाटी के बेटे शिवम भाटी की बारात चोला थाना क्षेत्र के खानपुर गांव में आई थी। बारात चढ़त के दौरान एक युवक ने हर्ष फायरिंग शुरू कर दी। इसी दौरान एक गोली धर्मेन्द्र भाटी को लगी और वह वहीं गिरकर तड़पने लगे। इससे बारात में अफरा-तफरी मच गई।

यूपी के बुलंदशहर में एक शादी समारोह के दौरान खुशियां मातम में बदल गईं। समारोह में बारात चढ़त के दौरान हर्ष फायरिंग हुई और एक गोली बीजेपी नेता धर्मेन्द्र भाटी (उम्र 36 वर्ष) की छाती में लग गई। गोली लगते ही शादी में अफरा-तफरी मच गई। लोग इधर-उधर भागने लगे। धर्मेन्द्र भाटी को आनन-फानन में नोएडा के एक निजी अस्पताल ले जाया गया जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने एक युवक के खिलाफ केस दर्ज किया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

यह घटना बुलंदशहर के चोला थाना क्षेत्र के खानपुर गांव की है। मिली जानकारी के अनुसार गुरुवार की रात बुलंदशहर के ही ककोड़ कोतवाली क्षेत्र के गांव अजयनगर से विनोद भाटी के बेटे शिवम भाटी की बारात चोला थाना क्षेत्र के खानपुर गांव में आई थी। यहां बारात लड़की वालों के घर की तरफ बढ़ रही थी इसी दौरान एक युवक ने हर्ष फायरिंग शुरू कर दी। युवक हवा में असलहा लहराते हुए फायरिंग कर रहा था। इसी दौरान एक गोली धर्मेन्द्र भाटी को लगी और वह वहीं गिरकर तड़पने लगे। धर्मेन्द्र भाटी को खून से लथपथ देख बारात में अफरा-तफरी मच गई। लोग इधर-उधर भागने लगे। गोली लगने से तडप रहे धर्मेन्द्र भाटी को आनन-फानन में नोएडा के एक निजी अस्पताल में ले जाया गया लेकिन तब तक उनकी हालत काफी बिगड़ चुकी थी।