बीजेपी नेता को अचानक छाती में लगी गोली, मौत; हर्ष फायरिंग ने शादी की खुशियां मातम में बदलीं

संक्षेप:

बुलंदशहर के ककोड़ कोतवाली क्षेत्र के गांव अजयनगर से विनोद भाटी के बेटे शिवम भाटी की बारात चोला थाना क्षेत्र के खानपुर गांव में आई थी। बारात चढ़त के दौरान एक युवक ने हर्ष फायरिंग शुरू कर दी। इसी दौरान एक गोली धर्मेन्द्र भाटी को लगी और वह वहीं गिरकर तड़पने लगे। इससे बारात में अफरा-तफरी मच गई।

Fri, 28 Nov 2025 09:38 AMAjay Singh संवाददाता, बुलंदशहर
यूपी के बुलंदशहर में एक शादी समारोह के दौरान खुशियां मातम में बदल गईं। समारोह में बारात चढ़त के दौरान हर्ष फायरिंग हुई और एक गोली बीजेपी नेता धर्मेन्द्र भाटी (उम्र 36 वर्ष) की छाती में लग गई। गोली लगते ही शादी में अफरा-तफरी मच गई। लोग इधर-उधर भागने लगे। धर्मेन्द्र भाटी को आनन-फानन में नोएडा के एक निजी अस्पताल ले जाया गया जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने एक युवक के खिलाफ केस दर्ज किया है।

यह घटना बुलंदशहर के चोला थाना क्षेत्र के खानपुर गांव की है। मिली जानकारी के अनुसार गुरुवार की रात बुलंदशहर के ही ककोड़ कोतवाली क्षेत्र के गांव अजयनगर से विनोद भाटी के बेटे शिवम भाटी की बारात चोला थाना क्षेत्र के खानपुर गांव में आई थी। यहां बारात लड़की वालों के घर की तरफ बढ़ रही थी इसी दौरान एक युवक ने हर्ष फायरिंग शुरू कर दी। युवक हवा में असलहा लहराते हुए फायरिंग कर रहा था। इसी दौरान एक गोली धर्मेन्द्र भाटी को लगी और वह वहीं गिरकर तड़पने लगे। धर्मेन्द्र भाटी को खून से लथपथ देख बारात में अफरा-तफरी मच गई। लोग इधर-उधर भागने लगे। गोली लगने से तडप रहे धर्मेन्द्र भाटी को आनन-फानन में नोएडा के एक निजी अस्पताल में ले जाया गया लेकिन तब तक उनकी हालत काफी बिगड़ चुकी थी।

इलाज के दौरान धमेन्द्र भाटी ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। इस बारे में चोला थाना पुलिस का कहना है कि कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पुलिस ने एक युवक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। आरोपी युवक की गिरफ्तारी के लिए पुलिस दबिश दे रहती है। थाना प्रभारी बलराम सिंह ने बताया कि धर्मेन्द्र भाटी के शव का पोस्टमार्टम नोएडा में कराया जा रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। धर्मेन्द्र भाटी के निधन पर भाजपा नेताओं ने दुख जताया है। भाजपा जिलाध्यक्ष विकास चौहान ने कहा कि धर्मेन्द्र पार्टी के एक अच्छे कार्यकर्ता थे। उनके निधन से गहरा दुख पहुंचा है।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
