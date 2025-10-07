भाजपा नेत्री की 11 साल की बेटी से रेप, हालत बिगड़ने पर भदोही से वाराणसी रेफर

भदोही में भाजपा नेत्री की बेटी से रेप का मामला सामने आया है। आरोप पड़ोसी युवक पर ही लगा है। शिकायत के बाद भी पुलिस दो दिनों तक मामले को दबाए रही। मंगलवार को मामला सोशल मीडिया पर भी आया तब ऐक्शन हुआ और आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।

यूपी में भदोही के सुरियावां में भाजपा नेत्री की 11 साल की बेटी के दरिंदगी का मामला सामने आया है। पड़ोसी ने ही मासूम से रेप किया। इससे बच्ची की हालत गंभीर हो गई और इलाज के लिए भदोही से वाराणसी रेफर कर दिया गया। देर से हरकत में आई पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर मंगलवार को आरोपित अजय बिंद को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। हैरानी की बात है कि पूरे मामले को पुलिस पहले दबाने की कोशिश करती रही। एक तरफ मिशन शक्ति अभियान चल रहा है तो दूसरी तरफ सत्ता पक्ष से जुड़ी नेत्री के परिवार में ही हुई घटना को दबाने का प्रयास पुलिस ने किया।

बताया जाता है कि भाजपा नेत्री के यहां पड़ोसी युवक का अक्सर जाना-जाना रहता था। घर के छोटे-मोटे कार्यों को करने के कारण उस पर लोगों का विश्वास भी कायम हो गया था। किसी को नहीं पता था कि पड़ोसी की नजर परिवार की 11 साल की बच्ची पर टिक गई है। रविवार की देर शाम बच्ची को घर में अकेला पाकर पड़ोसी अजय बिंद ने उससे जबरदस्ती करने लगा। बच्ची के विरोध के बाद भी उससे दुष्कर्म किया और फरार हो गया।

अचानक हुई घटना से बच्ची की हालत बिगड़ गई। मां घर पहुंची और बच्ची की आपबीती सुनी तो पैरों तले जमीन खिसक गई। पुलिस को मामले की जानकारी दी और बच्ची को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। वहां से जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। हालत में सुधार न होने और रक्तस्त्राव जारी रहने पर वाराणसी रेफर कर दिया गया। वहां पर भी बच्ची की हालत गंभीर बनी हुई है।

जानकारी के बाद भी पुलिस ने दो दिनों तक कोई ऐक्शन नहीं लिया। मामला सोशल मीडिया पर भी चलने लगा तो पुलिस हरकत में आई। इसके बाद मंगलवार को रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया। एसपी अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि आरोपित युवक पीड़िता के मां के यहां काम करता था। घटना की सूचना विलंब से दी गई थी। मुकदमा दर्ज कर आरोपित को जेल भेजा गया है।