यूपी में भाजपा नेता के भतीजे का मर्डर, गाली-गलौज का विरोध करना पड़ा भारी

यूपी के मुरादाबाद से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां कटघर थाना क्षेत्र में मंगलवार शाम घर के बाहर गाली गलौज का विरोध करने पर पड़ोसियों ने चाकू से गोद कर भाजपा नेता के भतीजे की हत्या कर दी। हत्याकांड का शिकार हुआ 17 वर्षीय किशोर 12वीं कक्षा का छात्र था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच के बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस टीमें आरोपियों की तलाश में जुटी हैं।

थाना कटघर के मोहल्ला कटघर बीच छोटा छत्ता निवासी अनुराग सिंह भाजपा पश्चिमी क्षेत्र के पूर्व क्षेत्रीय मीडिया प्रभारी रहे हैं। उनका भतीजा विनायक सिंह डिप्टी जगन्नाथ सिंह सरस्वती शिशु मंदिर में 12वीं कक्षा का छात्र था। बताया जा रहा है कि मंगलवार शाम करीब सात बजे विनायक सिंह अपने घर के पास खड़ा था। उसी दौरान पड़ोस में रहने वाले मनोज शर्मा का बेटा फूले कौशिक नशे की हालत में वहां पहुंचा और विनायक से गाली गलौज करने लगा।

विनायक ने गाली गलौज करने का विरोध करते हुए उसे वहां से जाने को कहा तो वह भड़क गया। आरोपी ने शोर मचाकर अपने भाई अनंग कौशिक, पिता मनोज और चाचा अनिल कौशिक को भी बुला लिया। आरोप है कि सभी ने मिलकर छात्र विनायक सिंह की बुरी तरह पिटाई कर दी। बाद में आरोपियों ने विनायक के पेट में चाकू से हमला कर दिया, जिससे वह लहुलूहान होकर वहीं गिर गया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से भाग निकले।