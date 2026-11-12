यूपी में भाजपा नेता ने बांटी बाइक, चुनाव जीतकर विधायक बनने पर स्कॉर्पियो देने का वादा
मुरादाबाद जिले के ठाकुरद्वारा सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे भाजपा के वरिष्ठ नेता ने मंडल अध्यक्षों को तोहफे में बाइक दी हैं। इस दौरान उन्होंने चुनाव जीतने पर स्कॉर्पियो देने का भी वादा किया है।
UP Assembly Election: विधानसभा हो या फिर लोकसभा चुनाव। प्रधानी हो या फिर नगर पालिका का चुनाव। सभी छोटे-बड़े इलेक्शन में कार्यकर्ताओं की बड़ी भागीदारी रहती है। यही वजह है कि राजनीतिक पार्टियां कार्यकर्ताओं के साथ हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहती हैं। चुनाव में लाभ लेने के लिए राजनीतिक दल के बड़े नेता कार्यकर्ताओं को बीच-बीच में तोहफे भी देती रहते हैं। मुरादाबाद जिले से ऐसा ही नजारा देखने को मिला है। यहां भाजपा नेता ने मंडल अध्यक्षों को बड़ा गिफ्ट दिया है। साथ ही चुनाव जीतने के बाद भाजपा नेता स्कॉर्पियो देने का भी वादा किया है।
दिवाली के अवसर पर भाजपा के वरिष्ठ नेता राजपाल सिंह चौहान और उनके बेटे अमित सिंह की ओर से ठाकुरद्वारा में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस आयोजन में क्षेत्र के चार मंडल अध्यक्षों को भी बुलाया गया था। राजपाल सिंह ने जैसे ही मंच पर चारों मंडल अध्यक्षों को बुलाकर उन्हें बाइक देने की घोषणा कि तो सभी के चेहरे खुशी से खिल उठे। भाजपा नेता के बेटे अमित चौहान ने पार्टी संगठन के प्रति समर्पित चार मंडल अध्यक्षों को सम्मानित करते हुए एक-एक बाइक भेंट की। इस दौरान उन्होंने घोषणा की। उन्होंने कहा, वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत होने पर मंडल अध्यक्षों को स्कॉर्पियो गाड़ी भी दी जाएगी।
कार्यकर्ताओं के समर्पण की सराहना
कार्यक्रम में भाजपा के निवर्तमान जिलाध्यक्ष एवं प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य राजपाल सिंह चौहान ने पार्टी कार्यकर्ताओं के समर्पण और योगदान की सराहना की। उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता संगठन की असली ताकत हैं। उनके परिश्रम और समर्पण से ही पार्टी लगातार मजबूत हो रही है। उन्होंने भगवान श्रीराम और श्रीकृष्ण का उल्लेख करते हुए भाजपा कार्यकर्ताओं को पूजनीय बताया।
कार्यकर्ताओं को स्कॉर्पियो देने का वादा
ठाकुरद्वारा में आयोजित होली मिलन समारोह में भाजपा नेता अमित सिंह चौहान ने कार्यकर्ताओं से कहा, 2027 में अगर चुनाव जीतते हैं तो चारों मंडल अध्यक्षों को स्कॉर्पियो दी जाएगी। बतादें कि अमित सिंह के पिता राजपाल सिंह चौहान ठाकुरद्वारा विधानसभा सीट से पहले भी भाजपा के टिकट पर दो बार चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन सफलता नहीं मिली है। 2027 में एक बर फिर उनके चुनाव लड़ने को लेकर सियासी महकमे में हलचल शुरू हो गई। हालांकि चुनाव लड़ने को लेकर अभी टिकट की मारामारी भी होगी। भाजपा किसे टिकट देगी? ये तो लिस्ट आने के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल इस सीट से दूसरे उम्मीदवार भी टिकट के लिए लाइन में लगे हैं।
अखिलेश यादव को चुनाव लड़ने दे चुके हैं चुनौती
राजपाल सिंह चौहान ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव को ठाकुरद्वारा विधानसभा सीट से चुनाव लड़कर दिखाने की चुनौती भी दी। उनके इस बयान को लेकर राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गईं। कार्यक्रम में मंडल अध्यक्षों दीपक वाल्मीकि, अखिलेश आदि को बाइक की चाबियां सौंपकर सम्मानित किया गया। पूर्व अध्यक्ष मनोज चौहान ,धर्मेंद्र पाल आदि को घड़ी भेंट की गई। अमित चौहान ने कहा कि संगठन के लिए निष्ठा और समर्पण से काम करने वाले कार्यकर्ताओं का सम्मान करना उनकी प्राथमिकता है। पार्टी कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाना जरूरी है।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।