बुलेट से शादी समारोह में गए भाजपा नेता की हत्या, सड़क किनारे मिला शव, पांच लोगों के खिलाफ केस
गाजीपुर में भाजपा नेता की हत्या कर दी गई। इसके बाद उनके शव को सड़क किनारे फेंक दिया गया। शुक्रवार की सुबह जब उनका शव मिला तो हड़कंप मच गया। परिजनों ने गांव के ही पांच लोगों पर हत्या का आरोप लगाया।
यूपी के गाजीपुर में भाजपा नेता की हत्या कर दी गई। इसके बाद उनके शव को सड़क किनारे फेंक दिया गया। शुक्रवार की सुबह जब उनका शव मिला तो हड़कंप मच गया। परिजनों ने गांव के ही पांच लोगों पर हत्या का आरोप लगाया। विश्वकर्मा राम की मां और टिसौरा की प्रधान बिंदु देवी की तहरीर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है।
टिसौरा गांव निवासी 27 वर्षीय विश्वकर्मा राम जमानियां भाजपा अनुसूचित जाति के मंडल उत्तरी के अध्यक्ष थे। गुरुवार को वह शाहपुर में फूफा के लड़के के वरक्षा कार्यक्रम में गए थे। रात में घर नहीं लौटे तो परिजन परेशान हो गए। शुक्रवार सुबह दिलदारनगर के आलमगंज माइनर के पास सड़क के किनारे उनका शव मिला। पुलिस ने शव की शिनाख्त कर परिजनों को सूचना दी। विश्वकर्मा राम की मां और टिसौरा की प्रधान बिंदु देवी दिलदारनगर थाने पर पहुंचीं। उन्होंने आरोप लगाया कि गांव में अंजनी गुप्ता से उन्होंने एक जमीन की रजिस्ट्री कराई थी।
इसी को लेकर गांव के ही श्यामनरायन राय, राजेंदर राय, सचितानंद राय, हिमांशु राय, मुकेश राय और अन्य ने जान से मारने की धमकी दी थी। आरोप लगाया कि शाहपुर से लौटने के दौरान इन लोगों ने बेटे की हत्या कर दी। दिलदारनगर थाना के प्रभारी निरीक्षक योगेंद्र सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर पांच नामजद समेत अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है।