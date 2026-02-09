बुलडोजर लेकर विवादित जमीन पर खुद ही मकान ढहाने पहुंच गए भाजपा के जिला मंत्री, हंगामा
भाजपा के जिला मंत्री अभिषेक जायसवाल देवरिया के सलेमपुर में विवादित जमीन पर बुलडोजर लेकर पहुंच गए। बिना किसी आदेश के भूमि के एक हिस्से में बने एक मकान पर बुलडोजर चलना शुरू हुआ तो हंगामा हो गया। जानकारी होने पर एसडीएम ने उसे रुकवाया। इस मामले में मुख्यमंत्री से भी शिकायत की गई है।
उत्तर प्रदेश के देवरिया के सलेमपुर उपनगर के हरैया लाला में राजस्व और पुलिस टीम की मौजूदगी में भाजपा के जिला मंत्री अभिषेक जायसवाल विवादित भूमि पर बुलडोजर लेकर पहुंच गए। बिना किसी आदेश के भूमि के एक हिस्से में बने एक मकान पर बुलडोजर चलना शुरू हुआ तो हंगामा हो गया। जानकारी होने पर एसडीएम ने उसे रुकवाया। इस मामले में मुख्यमंत्री से भी शिकायत की गई है। सिराजुल हक का आरोप है कि वे लोग 70 वर्ष से वहां रहते हैं और भूमि का बैनामा कराया है। मतीजुन्निशा ने अपनी भूमि का बैनामा किया है। उसी भूमि को भाजपा नेता अपना बता रहे हैं। बताया गया कि अभिषेक जायसवाल ने इस बारे में एसडीएम से शिकायत की थी। उन्होंने जांच का आदेश दिया था।
आरोप है कि शनिवार को भाजपा नेता वहां बने एक मकान पर बुलडोजर चलवाने लगे। इसकी जानकारी जब पहले से काबिज लोगों को हुई तो वे मौके पर पहुंच गए। उन्होंने इसका विरोध किया और एसडीएम को जानकारी दी। इसके बाद एसडीएम दिशा श्रीवास्तव ने तत्काल बुलडोजर चलने से रुकवा दिया।
तहसीलदार ने बताया नियम विरुद्ध
सलेमपुर की तहसीलदार अलका सिंह ने कहा कि काश्तकार ने जमीन के रकबे की स्थिति स्पष्ट करने के लिए आवेदन किया था। जिस पर मैं मौके पर गई थी। बुलडोजर से मकान तोड़ने की बात मेरे संज्ञान में बाद में आई। इस पर मैंने तत्काल नायब तहसीलदार को भेजा। मकान तोड़ने का कोई आदेश नहीं है। यह नियम विरुद्ध है।
क्या बोले बीजेपी नेता
भाजपा के जिला मंत्री अभिषेक जायसवाल ने इस बारे में पूछे जाने पर कहा कि मेरी जमीन पर दूसरे पक्ष के लोग कब्जा कर रखे हैं। मैंने इसकी शिकायत अधिकारियों से की थी। मैं जेसीबी लेकर पहुंचा था। बुलडोजर से मकान तोड़ने की कार्रवाई नहीं हुई है। एसडीएम का फोन आने के बाद मैंने तत्काल बुलडोजर हटवा दिया।
लेखक के बारे मेंAjay Singh
अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।और पढ़ें