बुलडोजर लेकर विवादित जमीन पर खुद ही मकान ढहाने पहुंच गए भाजपा के जिला मंत्री, हंगामा

संक्षेप:

भाजपा के जिला मंत्री अभिषेक जायसवाल देवरिया के सलेमपुर में विवादित जमीन पर बुलडोजर लेकर पहुंच गए। बिना किसी आदेश के भूमि के एक हिस्से में बने एक मकान पर बुलडोजर चलना शुरू हुआ तो हंगामा हो गया। जानकारी होने पर एसडीएम ने उसे रुकवाया। इस मामले में मुख्यमंत्री से भी शिकायत की गई है।

Feb 09, 2026 06:10 pm IST
उत्तर प्रदेश के देवरिया के सलेमपुर उपनगर के हरैया लाला में राजस्व और पुलिस टीम की मौजूदगी में भाजपा के जिला मंत्री अभिषेक जायसवाल विवादित भूमि पर बुलडोजर लेकर पहुंच गए। बिना किसी आदेश के भूमि के एक हिस्से में बने एक मकान पर बुलडोजर चलना शुरू हुआ तो हंगामा हो गया। जानकारी होने पर एसडीएम ने उसे रुकवाया। इस मामले में मुख्यमंत्री से भी शिकायत की गई है। सिराजुल हक का आरोप है कि वे लोग 70 वर्ष से वहां रहते हैं और भूमि का बैनामा कराया है। मतीजुन्निशा ने अपनी भूमि का बैनामा किया है। उसी भूमि को भाजपा नेता अपना बता रहे हैं। बताया गया कि अभिषेक जायसवाल ने इस बारे में एसडीएम से शिकायत की थी। उन्होंने जांच का आदेश दिया था।

आरोप है कि शनिवार को भाजपा नेता वहां बने एक मकान पर बुलडोजर चलवाने लगे। इसकी जानकारी जब पहले से काबिज लोगों को हुई तो वे मौके पर पहुंच गए। उन्होंने इसका विरोध किया और एसडीएम को जानकारी दी। इसके बाद एसडीएम दिशा श्रीवास्तव ने तत्काल बुलडोजर चलने से रुकवा दिया।

तहसीलदार ने बताया नियम विरुद्ध

सलेमपुर की तहसीलदार अलका सिंह ने कहा कि काश्तकार ने जमीन के रकबे की स्थिति स्पष्ट करने के लिए आवेदन किया था। जिस पर मैं मौके पर गई थी। बुलडोजर से मकान तोड़ने की बात मेरे संज्ञान में बाद में आई। इस पर मैंने तत्काल नायब तहसीलदार को भेजा। मकान तोड़ने का कोई आदेश नहीं है। यह नियम विरुद्ध है।

क्या बोले बीजेपी नेता

भाजपा के जिला मंत्री अभिषेक जायसवाल ने इस बारे में पूछे जाने पर कहा कि मेरी जमीन पर दूसरे पक्ष के लोग कब्जा कर रखे हैं। मैंने इसकी शिकायत अधिकारियों से की थी। मैं जेसीबी लेकर पहुंचा था। बुलडोजर से मकान तोड़ने की कार्रवाई नहीं हुई है। एसडीएम का फोन आने के बाद मैंने तत्काल बुलडोजर हटवा दिया।

