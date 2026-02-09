बुलडोजर लेकर विवादित जमीन पर खुद ही मकान ढहाने पहुंच गए भाजपा के जिला मंत्री, हंगामा

संक्षेप: भाजपा के जिला मंत्री अभिषेक जायसवाल देवरिया के सलेमपुर में विवादित जमीन पर बुलडोजर लेकर पहुंच गए। बिना किसी आदेश के भूमि के एक हिस्से में बने एक मकान पर बुलडोजर चलना शुरू हुआ तो हंगामा हो गया। जानकारी होने पर एसडीएम ने उसे रुकवाया। इस मामले में मुख्यमंत्री से भी शिकायत की गई है।

उत्तर प्रदेश के देवरिया के सलेमपुर उपनगर के हरैया लाला में राजस्व और पुलिस टीम की मौजूदगी में भाजपा के जिला मंत्री अभिषेक जायसवाल विवादित भूमि पर बुलडोजर लेकर पहुंच गए। बिना किसी आदेश के भूमि के एक हिस्से में बने एक मकान पर बुलडोजर चलना शुरू हुआ तो हंगामा हो गया। जानकारी होने पर एसडीएम ने उसे रुकवाया। इस मामले में मुख्यमंत्री से भी शिकायत की गई है। सिराजुल हक का आरोप है कि वे लोग 70 वर्ष से वहां रहते हैं और भूमि का बैनामा कराया है। मतीजुन्निशा ने अपनी भूमि का बैनामा किया है। उसी भूमि को भाजपा नेता अपना बता रहे हैं। बताया गया कि अभिषेक जायसवाल ने इस बारे में एसडीएम से शिकायत की थी। उन्होंने जांच का आदेश दिया था।

आरोप है कि शनिवार को भाजपा नेता वहां बने एक मकान पर बुलडोजर चलवाने लगे। इसकी जानकारी जब पहले से काबिज लोगों को हुई तो वे मौके पर पहुंच गए। उन्होंने इसका विरोध किया और एसडीएम को जानकारी दी। इसके बाद एसडीएम दिशा श्रीवास्तव ने तत्काल बुलडोजर चलने से रुकवा दिया।

तहसीलदार ने बताया नियम विरुद्ध सलेमपुर की तहसीलदार अलका सिंह ने कहा कि काश्तकार ने जमीन के रकबे की स्थिति स्पष्ट करने के लिए आवेदन किया था। जिस पर मैं मौके पर गई थी। बुलडोजर से मकान तोड़ने की बात मेरे संज्ञान में बाद में आई। इस पर मैंने तत्काल नायब तहसीलदार को भेजा। मकान तोड़ने का कोई आदेश नहीं है। यह नियम विरुद्ध है।