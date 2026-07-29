विधायक प्रतिनिधि से पूर्व मंत्री नानकदीन ने बात की और सातवीं मंजिल से कूद गए, कुछ देर पहले ही आए थे

लखनऊ में सातवीं मंजिल से कूदकर सुसाइड करने वाले भाजपा नेता और पूर्व मंत्री नानकदीन कुछ देर पहले ही आए थे। वहां सुभासपा विधायक हंसू राम के प्रतिनिधि के कुछ देर बात की और अचानक कूद गए।

लखनऊ में लालबाग दारुलशफा में विधायकों के लिए बनी इमारत की सातवीं मंजिल से कूदकर भाजपा नेता और पूर्व दर्जा प्राप्त मंत्री नाननकदीन ने कूदकर आत्महत्या कर ली है। उनके डिप्रेशन में होने की बात कही जा रही है। पुलिस उनके परिवार से पूछताछ और डिप्रेशन का कारण जानने की कोशिश में लगी है। नानकदीन यहां पर बलिया के बेल्थरा रोड से सुभासपा विधायक हंसू राम के फ्लैट पर आए थे। फ्लैट में विधायक प्रतिनिधि मो. आरिफ से नानकदीन ने कुछ देर बातचीत की और अचानक ही नीचे कूद गए।

मो. आरिफ के मुताबिक पूर्व मंत्री नानकदीन अक्सर वहां जाते थे। विधायक हंसू राम सुबह ही दूसरे जनपद के लिए रवाना हो गए थे। दोपहर में विधायक के सातवीं मंजिल पर स्थित फ्लैट पर नानकदीन पहुंचे और आरिफ से बातचीत कर रहे थे। कुछ देर बैठने और बातचीत के बाद आरिफ उनके लिए कॉफी बनाने किचन में चले गए।

फ्लैट के छज्जे की तरफ से लगाई छलांग इसी बीच नानकदीन उठे और फ्लैट के छज्जे की ओर से नीचे छलांग लगा दी। नानकदीन के कूदने से वहां रखा गमला भी उनके साथ नीचे गिर गया। शोर सुनकर आरिफ ने छज्जे से देखा तो नानकदीन नीचे पड़े थे। वह तुरंत ही नीचे भागकर गए। पुलिस को सूचना देने के साथ ही उन्हें लेकर सिविल अस्पताल इमरजेंसी पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।

सीसीटीवी में कैद हुई है घटना एसीपी हजरतगंज रजनीश वर्मा के मुताबिक भाजपा नेता नानकदीन भुर्जी डिप्रेशन में चल रहे थे। सीसीटीवी फुटेज में वह सातवीं मंजिल से कूदते हुए दिखे हैं। घटना से जुड़े अन्य बिंदुओं की जांच की जा रही है। अंतिम संस्कार के बाद उनके परिवारीजनों से इस सम्बंध में पूछताछ की जाएगी कि किस कारण उन्होंने आत्महत्या की है।

फॉरेंसिक टीम ने पहुंचकर साक्ष्य जुटाए सिविल अस्पताल में हजरतगंज एसीपी रजनीश वर्मा, इंस्पेक्टर विक्रम सिंह पहुंचे। भाई अरुण गुप्ता, बेटों उत्तम और सनी से बातचीत कर जानकारी जुटाई। मौके पर अन्य परिजन, भाजपा व भुर्जी समाज के संगठन से जुड़े पदाधिकारी भी पहुंचे। भाई अरुण ने बताया कि अंतिम संस्कार बुधवार को किया जाएगा। घटनास्थल पर पुलिस टीम के साथ फॉरेंसिक टीम ने पहुंचकर साक्ष्य जुटाए और लोगों के बयान दर्ज किए गए।

परिचित ने लगाया हत्या का आरोप घटना के बाद सिविल अस्पताल पहुंचे भाजपा नेता नानक दीन के एक परिचित ने हत्या का आरोप लगाया है। वहीं एसीपी ने बताया कि इस सम्बंध में कोई अभी लिखित तहरीर नहीं मिली है। घरवाले अगर कोई तहरीर देंगे तो उन बिंदुओं पर जांचकर साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।