रामपुर में दिनदहाड़े खूनी वारदात, भाजपा नेता के पिता की गोली मारकर हत्या

संक्षेप: रामपुर में भाजपा नेता के पिता व रिटायर्ड स्वास्थ्य कर्मी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सोमवार की सुबह उनका शव किला गेट के पास पड़ा मिला। हत्या की खबर फैलते ही इलाके में सनसनी मच गई। आनन-फानन में पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा।

यूपी के रामपुर जिले के कोतवाली क्षेत्र में भाजपा नेता के पिता व रिटायर्ड स्वास्थ्य कर्मी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सोमवार की सुबह उनका शव किला गेट के पास पड़ा मिला। हत्या की खबर फैलते ही इलाके में सनसनी मच गई। आनन-फानन में पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वहीं, मामले में भाजपा नेता की तहरीर पर पुलिस ने एक रिश्तेदार समेत तीन लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है।

सोमवार सुबह शहर कोतवाली पुलिस को सूचना मिली कि किला गेट के पास एक व्यक्ति का शव पड़ा है, जिसके सिर में गोली का निशान है। पुलिस मौके पर पहुंची और शव की पहचान बजरिया मुल्ला जरीफ निवासी अब्दुल रहीम (61 वर्ष) के रूप में की। पुलिस ने परिजनों को सूचना दी। जानकारी मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे और हत्या का आरोप लगाया।

मृतक के बेटे और भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा पुराना गंज मंडल के नगर उपाध्यक्ष शाह फैसल रहीम ने बताया कि उनके पिता का एक करोड़ आठ हजार रुपये के लेन-देन को लेकर कुछ लोगों से विवाद चल रहा था। उन्हीं लोगों ने रंजिशन गोली मारकर हत्या की है। बाद में फैसल रहीम परिजनों के साथ कोतवाली पहुंचे और मो. कुडा निवासी अब्दुल सलाम, मजार बगदादी साहब निवासी जुबैर और थाना टीन निवासी रिजवान के खिलाफ तहरीर दी। शहर कोतवाल ओंकार सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर केस दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच की जा रही है और हर पहलू पर गंभीरता से पड़ताल हो रही है।

पुलिस का दावा..जेब में मिला सुसाइड नोट रामपुर। गोली लगने की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। इस दौरान पुलिस को एक सुसाइड नोट बरामद हुआ। सुसाइड नोट को पुलिस ने अपनी कब्जे में ले लिया और जांच शुरू कर दी। एएसपी अनुराग सिंह ने बताया कि मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच की तो एक सुसाइड नोट बरामद हुआ है। इसके अलावा रिवाल्वर और अन्य चीजें भी बरामद हुई है। मामले की जांच की जा रही है।