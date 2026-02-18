बजरंग दल वाले ने भाजपा नेता को पहले चाकू फिर गोली मारी, दुकान के विवाद में जानलेवा हमला

पुरानी रंजिश में तीन युवकों ने भाजपा नेता सोनू पर पहले चाकू से हमला किया फिर उसे गोली भी मारी। सोनू को लहूलुहान हालत में छोड़कर युवक वहां से फरार हो गए। पुलिस ने इस मामले में अभिषेक नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है जिसे बजरंग दल का पूर्व संयोजक बताया जा रहा है।

उत्तर प्रदेश के कानपुर में आधी रात के बाद भारतीय जनता युवा मोर्चा के पूर्व जिला उपाध्यक्ष सोनू राठौर पर जानलेवा हमला हुआ है। पुरानी रंजिश में तीन युवकों ने सोनू पर पहले चाकू से हमला किया फिर उसे गोली भी मारी। सोनू को लहूलुहान हालत में छोड़कर युवक वहां से फरार हो गए। पुलिस ने इस मामले में अभिषेक नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है जिसे बजरंग दल का पूर्व संयोजक बताया जा रहा है।

मिली जानकारी के अनुसार सोनू राठौर नवाबगंज के शिवराज सिगनेचर सिटी में रहते हैं। छपरा पुलिया पर उनकी पूजन सामग्री की दुकान है। मंगलवार की रात वह रावतपुर में एक शादी समारोह में गए थे। वहां से छपरा पुलिया स्थित दुकान के पास से होकर आ रहे थे।

इसी दौरान साजन उर्फ रोहित, बाबा लाइट और अभिषेक ने साथियों के साथ मिलकर उस पर जानलेवा हमला कर दिया। परिवारीजनों के मुताबिक आरोपियों ने सोनू पर चाकू से हमला कर दिया। उनके शरीर में 7 से 8 बार चाकू से वार किया गया। इसके अलावा सोनू को पीठ पर गोली भी लगी है। ऐसा लग रहा है कि हमलावर किसी भी तरह सोनू को जिंदा नहीं छोड़ना चाहते थे।