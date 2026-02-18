बजरंग दल वाले ने भाजपा नेता को पहले चाकू फिर गोली मारी, दुकान के विवाद में जानलेवा हमला
पुरानी रंजिश में तीन युवकों ने भाजपा नेता सोनू पर पहले चाकू से हमला किया फिर उसे गोली भी मारी। सोनू को लहूलुहान हालत में छोड़कर युवक वहां से फरार हो गए। पुलिस ने इस मामले में अभिषेक नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है जिसे बजरंग दल का पूर्व संयोजक बताया जा रहा है।
उत्तर प्रदेश के कानपुर में आधी रात के बाद भारतीय जनता युवा मोर्चा के पूर्व जिला उपाध्यक्ष सोनू राठौर पर जानलेवा हमला हुआ है। पुरानी रंजिश में तीन युवकों ने सोनू पर पहले चाकू से हमला किया फिर उसे गोली भी मारी। सोनू को लहूलुहान हालत में छोड़कर युवक वहां से फरार हो गए। पुलिस ने इस मामले में अभिषेक नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है जिसे बजरंग दल का पूर्व संयोजक बताया जा रहा है।
मिली जानकारी के अनुसार सोनू राठौर नवाबगंज के शिवराज सिगनेचर सिटी में रहते हैं। छपरा पुलिया पर उनकी पूजन सामग्री की दुकान है। मंगलवार की रात वह रावतपुर में एक शादी समारोह में गए थे। वहां से छपरा पुलिया स्थित दुकान के पास से होकर आ रहे थे।
इसी दौरान साजन उर्फ रोहित, बाबा लाइट और अभिषेक ने साथियों के साथ मिलकर उस पर जानलेवा हमला कर दिया। परिवारीजनों के मुताबिक आरोपियों ने सोनू पर चाकू से हमला कर दिया। उनके शरीर में 7 से 8 बार चाकू से वार किया गया। इसके अलावा सोनू को पीठ पर गोली भी लगी है। ऐसा लग रहा है कि हमलावर किसी भी तरह सोनू को जिंदा नहीं छोड़ना चाहते थे।
पुलिस ने बताया
इस मामले में एडीसीपी कपिल देव सिंह ने बताया दोनों पक्षों के बीच दुकान को लेकर के लंबे समय से विवाद चल रहा है। इसी के चलते मंगलवार की देर रात सोनू को अकेला पाकर साजन उर्फ ने अपने साथियों के साथ मिलकर सोनू पर हमला कर दिया। उन्हें लहूलुहान हालत में मरा समझ कर छोड़कर भाग गए। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने सोनू को अस्पताल में भर्ती कराया। वहां उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। डॉक्टर, सोनू के इलाज में जुटे हैं। पुलिस अधिकारियों के अनुसार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए चार टीम लगाई गई है। आरोपियों को पकड़ने के लिए उनके घरों पर लगातार दबिश दी जा रही है।
लेखक के बारे मेंAjay Singh
अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।और पढ़ें