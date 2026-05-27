Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

महिला डॉक्टर के शारीरिक शोषण के आरोपों से घिरे BJP नेता निष्कासित, FIR के कुछ घंटों में ऐक्शन

Ajay Singh संवाददाता, चांदपुर बिजनौर
share

महिला डॉक्टर ने पुलिस को तहरीर देकर आरोप लगाया है कि करीब दस महीने पहले उनके पति की मृत्यु हो चुकी है। मरीजों के सिलसिले में प्रभात यादव का उनके घर आना-जाना बढ़ा। पीड़िता का आरोप है कि प्रभात ने खाने में नशीला पदार्थ मिलाकर उन्हें बेहोश कर दिया और इस दौरान अश्लील फोटो और वीडियो बना लिए।

महिला डॉक्टर के शारीरिक शोषण के आरोपों से घिरे BJP नेता निष्कासित, FIR के कुछ घंटों में ऐक्शन

UP News : उत्तर प्रदेश के बिजनौर के चांदपुर कस्बे की एक महिला चिकित्सक द्वारा शारीरिक शोषण, ब्लैकमेलिंग और धमकी देने के आरोपों में नामजद किए गए भाजपा जिला मंत्री प्रभात यादव को पार्टी ने तत्काल प्रभाव से निष्कासित कर दिया है। महिला चिकित्सक की तहरीर पर पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज किए जाने के कुछ ही घंटों बाद भाजपा जिलाध्यक्ष भूपेंद्र चौहान बॉबी ने संगठनात्मक कार्रवाई करते हुए प्रभात यादव की प्राथमिक सदस्यता और सभी दायित्व समाप्त कर दिए।

गौरतलब हो कि मंगलवार की रात महिला चिकित्सक ने चांदपुर पुलिस को तहरीर देकर आरोप लगाया है कि करीब दस महीने पहले उनके पति की मृत्यु हो चुकी है। इसके बाद मरीजों के सिलसिले में प्रभात यादव का उनके घर आना-जाना बढ़ा। पीड़िता का आरोप है कि प्रभात यादव ने खाने में नशीला पदार्थ मिलाकर उन्हें बेहोश कर दिया और इस दौरान अश्लील फोटो और वीडियो बना लिए।

Voice of UP
ये भी पढ़ें:भाजपा नेता ने नशीला पदार्थ देकर महिला चिकित्सक की अश्लील वीडियो बनाई, केस दर्ज

आरोप है कि बाद में इन्हीं फोटो-वीडियो को दिखाकर उन्हें ब्लैकमेल किया गया, पैसों की मांग की गई तथा जान से मारने की धमकी दी गई। महिला चिकित्सक ने यह भी आरोप लगाया कि आरोपी ने लंबे समय तक उनका मानसिक और शारीरिक शोषण किया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर प्रभात यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामले के तूल पकड़ते ही भाजपा संगठन ने भी सख्त रुख अपनाते हुए कार्रवाई कर दी।

ये भी पढ़ें:जिम में महिला डॉक्टर को नशा देकर रेप, प्रशासन कर रहा बुलडोजर ऐक्शन की तैयारी
ये भी पढ़ें:जिम ट्रेनर ने महिला डॉक्टर को नशा देकर किया दुष्कर्म, ब्लैकमेल कर वसूले लाखों
ये भी पढ़ें:लखनऊ में अब महिला डॉक्टर के साथ कांड, एनआईए चीफ बनकर 1.5 करोड़ करा लिए ट्रांसफर

रिपोर्ट दर्ज होने के चंद घंटों बाद किया निष्कासित

महिला चिकित्सक की तहरीर पर आरोपी प्रभात यादव के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज होने के चंद घंटों बाद ही पार्टी ने भी आरोपी से किनारा कर लिया है। भाजपा जिलाध्यक्ष भूपेन्द्र बॉबी ने आरोपी प्रभात यादव को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। प्रकरण में भाजपा से जुड़े दो लोगों के नाम क्षेत्र में चर्चा का विषय बने हुए हैं। हालांकि तहरीर में केवल प्रभात यादव को ही आरोपी बनाया गया है। वहीं प्रभात यादव ने एक वीडियो जारी कर खुद पर लगे आरोप का गलत बताया है।

कृपया अपने अनुभव को रेट करें

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

और पढ़ें
Lady Doctor UP Top News UP News Today अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News, Kanpur News , Pareet Yadav Death Live और UP News अपडेट हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।