महिला डॉक्टर के शारीरिक शोषण के आरोपों से घिरे BJP नेता निष्कासित, FIR के कुछ घंटों में ऐक्शन

महिला डॉक्टर ने पुलिस को तहरीर देकर आरोप लगाया है कि करीब दस महीने पहले उनके पति की मृत्यु हो चुकी है। मरीजों के सिलसिले में प्रभात यादव का उनके घर आना-जाना बढ़ा। पीड़िता का आरोप है कि प्रभात ने खाने में नशीला पदार्थ मिलाकर उन्हें बेहोश कर दिया और इस दौरान अश्लील फोटो और वीडियो बना लिए।

UP News : उत्तर प्रदेश के बिजनौर के चांदपुर कस्बे की एक महिला चिकित्सक द्वारा शारीरिक शोषण, ब्लैकमेलिंग और धमकी देने के आरोपों में नामजद किए गए भाजपा जिला मंत्री प्रभात यादव को पार्टी ने तत्काल प्रभाव से निष्कासित कर दिया है। महिला चिकित्सक की तहरीर पर पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज किए जाने के कुछ ही घंटों बाद भाजपा जिलाध्यक्ष भूपेंद्र चौहान बॉबी ने संगठनात्मक कार्रवाई करते हुए प्रभात यादव की प्राथमिक सदस्यता और सभी दायित्व समाप्त कर दिए।

गौरतलब हो कि मंगलवार की रात महिला चिकित्सक ने चांदपुर पुलिस को तहरीर देकर आरोप लगाया है कि करीब दस महीने पहले उनके पति की मृत्यु हो चुकी है। इसके बाद मरीजों के सिलसिले में प्रभात यादव का उनके घर आना-जाना बढ़ा। पीड़िता का आरोप है कि प्रभात यादव ने खाने में नशीला पदार्थ मिलाकर उन्हें बेहोश कर दिया और इस दौरान अश्लील फोटो और वीडियो बना लिए।

आरोप है कि बाद में इन्हीं फोटो-वीडियो को दिखाकर उन्हें ब्लैकमेल किया गया, पैसों की मांग की गई तथा जान से मारने की धमकी दी गई। महिला चिकित्सक ने यह भी आरोप लगाया कि आरोपी ने लंबे समय तक उनका मानसिक और शारीरिक शोषण किया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर प्रभात यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामले के तूल पकड़ते ही भाजपा संगठन ने भी सख्त रुख अपनाते हुए कार्रवाई कर दी।