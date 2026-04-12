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यूपी में भाजपा नेता की हार्ट अटैक से मौत, गांव चलो अभियान के दौरान बिगड़ी थी हालत

Apr 12, 2026 05:30 pm ISTPawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, कानपुर देहात
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कानपुर देहात में भाजपा के गांव चलो अभियान में संगठन के जिला मंत्री की रविवार दोपहर में अचानक सीन में दर्द से हालत बिगड़ गई। उनको गंभीर हालत में कार्यकर्ता व परिजन कार्डियोलॉजी कानपुर ले गए। जांच के बाद डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

यूपी में भाजपा नेता की हार्ट अटैक से मौत, गांव चलो अभियान के दौरान बिगड़ी थी हालत

यूपी में पिछले कुछ सालों से हार्ट अटैक के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। नया मामला यूपी के कानपुर देहात से सामने आया है। जहां डेरापुर तहसील क्षेत्र के ग्राम परौंख में भाजपा के गांव चलो अभियान में संगठन के जिला मंत्री की रविवार दोपहर में अचानक सीन में दर्द से हालत बिगड़ गई। उनको गंभीर हालत में कार्यकर्ता व परिजन कार्डियोलॉजी कानपुर ले गए। जांच के बाद डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

मूल रूप से तुतुआपुर गांव के रहने वाले 35 साल के विनोद नायक मौजूदा समय में सिकंदरा कस्बे में आवास बनाकर परिवार के साथ निवास कर रहे थे। हाल ही में उनको पार्टी संगठन में जिला मंत्री बनाया गया था। रविवार को वह कार्यकर्ताओं के साथ गांव चलो अभियान कार्यक्रम में शामिल होने के लिए डेरापुर तहसील क्षेत्र के परौंख गांव में गए थे। वहां दोपहर में उनकी अचानक सीने में तेज दर्द से हालत बिगड़ गई। मौके पर मौजूद लोगों ने हार्ट अटैक का अंदेशा जताया।

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उधनर, जानकारी मिलते ही उनके परिजन वहां पहुंचे। इसके बाद कार्यकर्ता व परिजन उनको गंभीर हालत में कार्डियोलॉजी कानपुर ले गए। डॉक्टर ने जांच के बाद उनको मृत घोषित कर दिया। इससे वहां कोहराम मच गया। जानकारी होते ही जिले से भाजपा के नेता व कार्यकर्ता कानपुर के लिए रवाना हो गए। भाजपा की जिलाध्यक्ष रेणुका सचान व मीडिया प्रभारी विकास मिश्रा सहित तमाम कार्यकर्ता वहां पहुंच भी गए। भाजपा जिलाध्यक्ष ने उनके परिजनों को सांत्वना देने के साथ कहा कि इससे भाजपा को अपूर्णनीय क्षति हुई है।

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यूपी में लगातार बढ़ रहे हार्ट अटैक के मामले

इससे पहले जिला स्टेडियम में बैडमिंटन खेलते समय एक ठेकेदार के सीने में अचानक दर्द उठा और देखते ही देखते हार्ट अटैक से उसकी मौत हो गई। घटना से परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं, पिछले बरेली के रहने वाले एक युवक ही हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। 22 साल का शाकिब दिल्ली में रहकर बीएससी की पढ़ाई कर रहा था और वह ईद मनाने घर आया था। 20 मार्च को दोपहर करीब 12 बजे शाकिब अपने दोस्तों के साथ गांव के ईदगाह के पास मैदान में क्रिकेट खेल रहा था और इसी दौरान वह अचानक जमीन पर गिर पड़ा तथा उसकी सांस फूलने लगी। पुलिस के मुताबिक, परिजन और दोस्त उसे तुरंत नजदीकी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

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Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

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