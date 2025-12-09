उरई में BJP नेता की थाने में पिटाई, हंगामे के बाद दरोगा-सिपाही सस्पेंड

संक्षेप: उरई में थाने के अंदर भाजपा नेता से मारपीट के आरोपों ने पुलिस विभाग में हड़कंप मचा दिया। मामले ने सोमवार को तब तूल पकड़ा, जब पार्टी कार्यकर्ताओं ने दरोगा और सिपाही के निलंबन की मांग को लेकर थाने का घेराव कर दिया। करीब पांच घंटे चले हंगामे के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों को निलंबित कर दिया।

यूपी के उरई में थाने में भाजपा नेता को पीटने के मामले में मंगलवार को दरोगा और एक सिपाही को निलंबित कर दिया गया। भाजपाइयों ने सोमवार को कस्बा इंचार्ज और सिपाही के निलंबन की मांग करते हुए थाने का घेराव किया था। कार्रवाई का आश्वासन मिलने पर पांच घंटे बाद आक्रोशित भाजपाई थाने से हटे थे।

माधौगढ़ में एक मकान के विवाद को लेकर एक पक्ष ने दुकान में ताला लगा दिया। सोमवार सुबह दुकान खोलने पहुंचे पूर्व मंडल उपाध्यक्ष जयंत कुमार सिंह उर्फ कोमल सिंह का ताला लगाने को लेकर दूसरे पक्ष से विवाद हो गया। इस पर एक पक्ष की महिला ने पूर्व मंडल उपाध्यक्ष के खिलाफ कोतवाली में तहरीर दे दी। इसके बाद कस्बा इंचार्ज अकुंर भाटी और सिपाही सुमित कुमार मौके पर पहुंचे और उपाध्यक्ष को पकड़ कर कोतवाली ले आए। आरोप है कि दरोगा अंकुर भाटी और सिपाही ने उनके साथ थाने में जमकर मारपीट की।

मामले की जानकारी लगते ही दो दर्जन से अधिक कार्यकर्ता थाने पहुंच गए। पार्टी कार्यकर्ताओं ने दरोगा और सिपाही के निलंबन की मांग करते हुए थाने का घेराव कर दिया। इसे लेकर पुलिस अधीक्षक डॉ दुर्गेश कुमार ने सीओ अम्बुज यादव से मामले की जांच कराई और उप निरीक्षक अंकुर भाटी और सिपाही को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया।

शव को दूसरे इलाके में फेंकने के आरोप में तीन पुलिसकर्मी निलंबित उधर, मेरठ में एक अज्ञात शव को रात के समय दूसरे क्षेत्र में ले जाकर फेंकने के आरोप में एक होमगार्ड सहित तीन पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) ने सीसीटीवी कैमरे में पुलिसकर्मियों की हरकत सामने आने के बाद यह कार्रवाई की।