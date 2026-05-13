यूपी की इस जेल से निकलते ही भाजपा नेता गिरफ्तार, 100 करोड़ रुपये सट्टा सिंडिकेट मामला

यूपी की इस जेल से निकलते ही भाजपा नेता गिरफ्तार, 100 करोड़ रुपये सट्टा सिंडिकेट मामला
दोपहर करीब ढाई बजे जैसे ही आशीष जेल से निकला, बाहर मौजूद सीपरी बाजार थाना प्रभारी जेपी चौबे और SOG टीम ने उसे एक अन्य मामले में धर दबोचा। SSP बीबीजीटीएस मूर्ति ने बताया कि पिछले दिनों रॉयल सिटी में 1.72 लाख की बेनामी संपति, लाखों के जेवर और नगदी समेत दो महिलाओं को पकड़ा गया था।
UP News : 100 करोड़ रुपये के सट्टा सिंडिकेट मामले में दिल्ली से गिरफ्तार भाजपा नेता और सहकारी बैंक के निदेशक आशीष उपाध्याय को बुधवार दोपहर अदालत के आदेश पर जेल से रिहा कर दिया गया। हालांकि एक अन्य मामले में उसका नाम आने पर जेल से निकलते ही पुलिस ने फिर से गिरफ्तार कर लिया।
29 अप्रैल को नवाबाद थाने की पुलिस ने एक पॉश कॉलोनी में दबिश देकर ऑनलाइन 100 करोड़ रुपये का सट्टा पकड़ा था। इसमें तिलयानी बजरिया के शुभम उपाध्याय, सिंधी कॉलोनी केविजय बाधवा और नितिन अग्रवाल को गिरफ्तार किया गया था। इनसे पूछताछ में भाजपा किसान मोर्चा के कोषाध्यक्ष और सहकारिता बैंक के निदेशक आशीष उपाध्याय समेत कइयों के नाम सामने आए। दो मई को आशीष को दिल्ली से गिरफ्तार कर झांसी लाया गया। यहां उसे जेल भेज दिया गया। बुधवार को हाईकोर्ट के आदेश पर जेल प्रशासन ने उसे रिहा कर दिया।
दोपहर करीब ढाई बजे जैसे ही आशीष जेल से निकला, बाहर मौजूद सीपरी बाजार थाना प्रभारी जेपी चौबे और एसओजी टीम ने उसे एक अन्य मामले में धर दबोचा। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बीबीजीटीएस मूर्ति ने बताया कि पिछले दिनों रॉयल सिटी में 1.72 लाख की बेनामी संपति, लाखों के जेवर और नगदी समेत दो महिलाओं को पकड़ा गया था। इस मामले में आशीष उपाध्याय का भी नाम प्रकाश में आया था। उसे गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है।
नौ दिन की जेल...नौ सेकेंड में गिरफ्तार
नौ दिनों की जेल काटकर भाजपा नेता आशीष उपाध्याय बुधवार दोपहर जैसे ही जेल से बाहर निकला, बमुश्किल 9-10 सेकेंड में ही पुलिस ने उसे फिर से गिरफ्तार कर लिया। आनन-फानन पुलिस उसे जीप में बैठाकर निकल गई। रिहाई की सूचना लगते ही सुबह से ही जेल के बाहर सादी वर्दी में पुलिस के जवानों ने अपनी निगरानी बढ़ा दी थी। हर आने-जाने वाले पर कड़ी निगाह रखी जा रही थी। नवाबाद, सीपरीबाजार थाने की पुलिस के साथ-साथ एसओजी की टीम भी जेल के बाहर रोड तक डटी रही।
लेखक के बारे मेंAjay Singh
अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।और पढ़ें