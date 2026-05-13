यूपी की इस जेल से निकलते ही भाजपा नेता गिरफ्तार, 100 करोड़ रुपये सट्टा सिंडिकेट मामला

दोपहर करीब ढाई बजे जैसे ही आशीष जेल से निकला, बाहर मौजूद सीपरी बाजार थाना प्रभारी जेपी चौबे और SOG टीम ने उसे एक अन्य मामले में धर दबोचा। SSP बीबीजीटीएस मूर्ति ने बताया कि पिछले दिनों रॉयल सिटी में 1.72 लाख की बेनामी संपति, लाखों के जेवर और नगदी समेत दो महिलाओं को पकड़ा गया था।

UP News : 100 करोड़ रुपये के सट्टा सिंडिकेट मामले में दिल्ली से गिरफ्तार भाजपा नेता और सहकारी बैंक के निदेशक आशीष उपाध्याय को बुधवार दोपहर अदालत के आदेश पर जेल से रिहा कर दिया गया। हालांकि एक अन्य मामले में उसका नाम आने पर जेल से निकलते ही पुलिस ने फिर से गिरफ्तार कर लिया।

29 अप्रैल को नवाबाद थाने की पुलिस ने एक पॉश कॉलोनी में दबिश देकर ऑनलाइन 100 करोड़ रुपये का सट्टा पकड़ा था। इसमें तिलयानी बजरिया के शुभम उपाध्याय, सिंधी कॉलोनी केविजय बाधवा और नितिन अग्रवाल को गिरफ्तार किया गया था। इनसे पूछताछ में भाजपा किसान मोर्चा के कोषाध्यक्ष और सहकारिता बैंक के निदेशक आशीष उपाध्याय समेत कइयों के नाम सामने आए। दो मई को आशीष को दिल्ली से गिरफ्तार कर झांसी लाया गया। यहां उसे जेल भेज दिया गया। बुधवार को हाईकोर्ट के आदेश पर जेल प्रशासन ने उसे रिहा कर दिया।

दोपहर करीब ढाई बजे जैसे ही आशीष जेल से निकला, बाहर मौजूद सीपरी बाजार थाना प्रभारी जेपी चौबे और एसओजी टीम ने उसे एक अन्य मामले में धर दबोचा। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बीबीजीटीएस मूर्ति ने बताया कि पिछले दिनों रॉयल सिटी में 1.72 लाख की बेनामी संपति, लाखों के जेवर और नगदी समेत दो महिलाओं को पकड़ा गया था। इस मामले में आशीष उपाध्याय का भी नाम प्रकाश में आया था। उसे गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है।