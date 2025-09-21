भाजपा नेता अपर्णा यादव के भाई पर 14 करोड़ की ठगी का मुकदमा, मां पर भी दर्ज हो चुका है केस

उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव के भाई चंद्रशेखर सिंह बिष्ट समेत दो लोगों के खिलाफ गोमतीनगर थाने में कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज किया गया है।

उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग आयोग की उपाध्यक्ष एवं भाजपा नेता अपर्णा यादव के भाई चंद्रशेखर सिंह बिष्ट समेत दो लोगों के खिलाफ गोमतीनगर थाने में कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज किया गया है। मुकदमा रियल एस्टेट कंपनी के निदेशक ने कराया है। उन्होंने चंद्रशेखर सिंह बिष्ट पर जमीन के नाम पर 14 करोड़ रुपये की ठगी का आरोप लगाया है। पूर्व में एक मामले में चंद्रशेखर की मां अंबी बिष्ट के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हो चुका है।

इंस्पेक्टर ब्रजेश चंद्र तिवारी के मुताबिक विकासनगर-पांच में रहने वाले ठाकुर सिंह मनराल की मरर्चन्टास इंफ्राहाइट्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से कंपनी है। वह उसके निदेशक हैं। उन्होंने तहरीर देकर बताया कि कंपनी प्लॉट व मकान निर्माण और बिक्री करती है। वर्ष 2019 में उनकी मुलाकात गुलिस्तां कॉलोनी निवासी चंद्रशेखर सिंह बिस्ट उर्फ अमन से हुई थी। चंद्रशेखर ने बताया कि उनकी अहिमामऊ सरसवां में 22 बीघा जमीन है। वह बेचना चाहते हैं। जमीन देखने के बाद 14 करोड़ रुपये में सौदा तय हुआ। उन्होंने बताया था कि जमीन के लेनदेन का कार्य और हिसाब उनके करीबी हिमांशु राय देखेंगे। चेक और नगद दोनों माध्यमों से 14 करोड़ रुपये का भुगतान भी कर दिया गया।

ठाकुर सिंह मनराल का आरोप है कि आरोपियों ने 22 बीघा की जगह सिर्फ 13,450 वर्ग फीट जमीन की रजिस्ट्री की। विरोध पर गलती मानी और कहा कि वह रजिस्ट्री करने के दौरान दो खसरा भूल गए थे। बची हुई जमीन की भी रजिस्ट्री कर देंगे। कई महीने बीत गए। रजिस्ट्री के लिए दबाव बनाने पर टालमटोल करते रहे। इसके बाद जब जांच की तो पता चला कि पूर्व की भी जमीन बिक्री में चंद्रशेखर, हिमांशु और अन्य ने फर्जीवाड़ा किया। जाली दस्तावेज बनाकर दूसरे की जमीन रजिस्ट्री कर दी।