भाजपा नेता और चार बार विधायक रहे बाला प्रसाद अवस्थी का निधन, 1991 में पहली बार लड़ा था चुनाव
भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष और चार बार के विधायक रहे बाल प्रसाद अवस्थी का शुक्रवार की शाम निधन हो गया। वह 76 साल के थे। बाला प्रसाद अवस्थी 1991 में पहली बार धौरहरा से विधायक चुने गए थे।
लखीमपुर, हिन्दुस्तान संवाद। लखीमपुर खीरी जिले के कद्दावर नेता, चार बार के विधायक व भाजपा जिलाध्यक्ष रहे बाला प्रसाद अवस्थी का 76 वर्ष की उम्र में शुक्रवार को निधन हो गया। वह लंबे समय से बीमार चल रहे थे। शुक्रवार शाम को उन्होंने अपने आवास पर अन्तिम सांस ली। धौरहरा विधानसभा के ईसानगर के बेल्तुआ गांव में रहने वाले बाला प्रसाद अवस्थी पहली बार 1991 में भाजपा से धौरहरा से भाजपा विधायक बने।
साल 2007 में उन्होंने बहुजन समाज पार्टी का दामन थामा और धौरहरा से फिर विधायक चुने गए। इसके बाद 2012 के चुनाव में बसपा ने उन्हें मोहम्मदी से मैदान में उतारा। जहां से भी उन्होंने जीत दर्ज की। इसके बाद उन्होंने फिर भाजपा में वापसी की और 2017 में वह एक बार फिर धौरहरा से विधायक बने। 2022 के चुनाव से वह सक्रिय राजनीति से दूर थे। वह पिछले काफी समय से बीमार चल रहे बाला प्रसाद अवस्थी का निशन शुक्रवार की शाम को हो गया। उनके निधन से उनके परिवार व समर्थकों में शोक की लहर है। भाजपा जिलाध्यक्ष अरविंद गुप्ता, गोला नगर पालिका अध्यक्ष विजय शुक्ला रिंकू, मीडिया प्रभारी रमेश मिश्रा, भाजपा नेता दीपक पुरी आदि ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है।
उतार चढ़ाव भरा रहा बाला प्रसाद का राजनीतिक सफर
जिले के दिग्गज नेता और पूर्व विधायक बाला प्रसाद अवस्थी का शुक्रवार दोपहर बाद निधन हो गया। भाजपा से राजनीतिक सफर की शुरुआत करने वाले बाला प्रसाद अवस्थी दो बार बसपा से भी विधायक रहे। इसके बाद फिर भाजपा में आकर 2017 में धौरहरा से चुनाव जीता। 2022 के चुनाव से पहले 15 दिनों के लिए वह सपा में शामिल हो गए। इसके बाद फिर भाजपा में आ गए। बाला प्रसाद अवस्थी के समर्थक उनको बाला दद्दू के नाम से पुकारते थे।
पहली बार धौरहरा से चुने गए थे विधायक
बाला प्रसाद अवस्थी का राजनीतिक सफर काफी लंबा, उतार-चढ़ाव भरा और प्रभावशाली रहा। उन्होंने कुल चार बार विधानसभा में क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया, वह भी दो अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों से। इसमें तीन बार वह धौरहरा से और एक बार मोहम्मदी सीट से विधायक रहे। उनकी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत साल 1991 में हुई, जब वे पहली बार भाजपा के टिकट पर धौरहरा से विधायक बने। उनकी संगठन क्षमता को देखते हुए पार्टी ने उन्हें जिलाध्यक्ष का दायित्व भी सौंपा था। साल 2007 में उन्होंने बहुजन समाज पार्टी का दामन थामा और धौरहरा से फिर विधायक चुने गए। 2012 के चुनाव में बसपा ने उन्हें मोहम्मदी से मैदान में उतारा, जहां से भी उन्होंने जीत दर्ज की। बाला प्रसाद ने 2017 में फिर भाजपा में वापसी की और एक बार फिर धौरहरा से विधायक चुने गए। हालांकि बताते हैं कि 2022 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले उन्होंने भाजपा छोड़कर 15 दिनों के लिए समाजवादी पार्टी की सदस्यता ली थी, इसकी वजह से उन्हें टिकट नहीं मिल सका।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।